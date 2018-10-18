«Cоздают для себя лжегероев»: Путин о трагедии в Керчи, отношениях с Трампом и опасности генетических экспериментов

Трагедии, подобные стрельбе в Керченском политехническом колледже, происходят в том числе из-за того, что молодые люди растут в условиях дефицита «полезного контента» и выбирают для себя «лжегероев». Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Выступая на форуме, президент также затронул тему отношений между Москвой и Вашингтоном. Глава государства отметил, что с американским коллегой у него сложился профессиональный диалог. Путин также прокомментировал ситуацию с препятствованием работе телеканала RT на Западе, подчеркнув, что это вызвано «боязнью конкуренции», и поделился мнением о предполагаемых экспериментах с биологическим оружием в грузинской лаборатории Лугара, назвав их «очень опасными».

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства начал со слов о трагедии, произошедшей 17 октября в Керченском политехническом колледже, в результате которой погиб 21 человек и пострадали 43. Напомним, что студент керченского учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков, взорвал в колледже самодельное устройство, после чего устроил стрельбу по другим учащимся.

По словам Владимира Путина, одна из причин случившегося — глобализация.

«В соцсетях, в интернете мы видим, что созданы целые сообщества. Все началось с известных трагических событий в Соединённых Штатах, в школах Соединённых Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев», — сказал он.

Президент подчеркнул, что такие трагедии происходят в том числе и потому, что не создаётся «полезный контент» для молодых людей, в результате чего они совершают подобные поступки.

«Это значит, что мы не создаём нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», — сказал глава государства. При этом, добавил Путин, данная проблема актуальна не только для России.

Про США и Трампа

Отвечая на вопрос модератора пленарной сессии Фёдора Лукьянова, касающийся двустороннего саммита между Россией и США 16 июля, российский лидер подчеркнул, что несмотря на тот факт, что сейчас пытаются «дискредитировать» эту встречу, она была скорее «позитивна, чем негативна», а между лидерами стран сложился «профессиональный диалог».

«Считаю, что, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки, скорее, были позитивными, чем негативными. Почему? Потому что мы видим, что там происходит. Конечно, видим, мы же читать умеем, читаем, смотрим на то, что происходит там на внутриполитической площадке. Все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не переставая», — отметил он.

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При этом, по мнению Путина, эту встречу «кто-то пытается всё время использовать во внутриполитической борьбе», несмотря на то, что американский президент настроен на стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном.

«На мой взгляд, все-таки действующий президент настроен на стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Посмотрим, как будет складываться ситуация дальше. Мы, во всяком случае, к этому готовы в любой момент», — добавил Владимир Путин.

Он также выразил мнение, что накал антироссийской риторики может снизиться после 2020 года, когда в Соединённых Штатах пройдут очередные президентские выборы.

О Крыме

Остановился президент и на вопросе Крыма. Путин напомнил, что принадлежность полуострова была определена референдумом в марте 2014 года, когда большая часть жителей региона проголосовала за воссоединение с Россией.

«Крым — это наше. Здесь же все демократы. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется, эта власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали: хотим быть независимыми, следующий шаг — хотим быть в составе Российской Федерации», — подчеркнул он.

При этом Путин заметил, что в случае с Косово, в котором не проводилось референдума за независимость, а прошло только голосование в парламенте, «все, кто хотел разрушить бывшую Югославию», были с этим согласны.

«А здесь не согласны. Тогда давайте будем спорить, смотреть документы ООН, посмотрим, что такое Устав ООН, где написано о праве наций на самоопределение. Будем спорить бесконечно. Но мы исходим из волеизъявления людей, живущих на этой территории», — заключил президент.

О соперничестве за умы

Фёдор Лукьянов в ходе беседы с Путиным отметил, что в современном мире конкуренция за людей и за умы выше, чем за территории. Модератор сессии поинтересовался, готова ли Россия к соперничеству «за умы людей».

Reuters

© Philippe Wojazer

Отвечая на этот вопрос, Путин подчеркнул, что Россия готова к такого рода конкуренции, отметив при этом, что некоторые страны её опасаются. Свидетельство тому, по мнению президента,— давление, которое оказывают, в частности, на телеканал RT в западных странах.

«Что происходит в некоторых странах, где они (представители телеканала. — RT) работают? Их закрывают. Это что значит? Это значит, боятся конкуренции. Вот что это означает. Мы же здесь никого не закрываем, а им создают условия, невозможные к осуществлению их прямых функций как средства массовой информации, создают им проблемы. Это значит, что мы выигрываем», — отметил он.

По мнению президента, когда российские СМИ создают конкуренцию в западных странах, это вызывает «изжогу и боязнь влияния на умы». В качестве примера Путин привёл Францию.

«Кстати говоря, во Франции, я знаю, это не очень жалуют, но если у меня будет возможность побывать в Париже, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, что там и как работается», — обратился он к главному редактору телеканала Маргарите Симоньян, присутствующей в зале.

Об американских лабораториях

Журналисты из зала, в свою очередь, поинтересовались у президента, что он думает по поводу возможного проведения экспериментов с биологическим оружием в американских лабораториях, расположенных за пределами США — например, в центре Лугара в Грузии.

Напомним, 11 сентября в ходе пресс-конференции в Москве бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории, расположенной вблизи Тбилиси, могли производиться секретные эксперименты над жителями страны.

Владимир Путин назвал подобные действия США, если они действительно имели место, опасными.

«Я не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии, безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики», — сказал он.

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По словам Путина, он в курсе того, что разрабатываются «какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе».

«Через два-три поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак и крыс цикл достаточно быстрый, во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что для предотвращения проблем в будущем, мировому сообществу необходимо выработать единые правила в этой области.

«Если кто-то будет разрабатывать такие вещи, то должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила поведения в этой чрезвычайно чувствительной сфере», — пояснил Путин.