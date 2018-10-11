«Водитель грузовика задержан»: что известно о ДТП в Чувашии с 13 погибшими
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Водитель грузовика, предположительно ставшего инициатором ДТП в Чувашской области, задержан. Об этом заявил начальник отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской республике Олег Ашнин.
«Водитель грузовика задержан, будет находиться под стражей», — цитирует его РИА Новости.
В результате столкновения самосвала «Мерседес» и пассажирского микроавтобуса «Фиат» погибли 13 человек, ещё девять получили различные травмы. Все погибшие и пострадавшие находились в маршрутке. Об этом сообщили медики.
По имеющимся сведениям, 11 октября в районе 19:10 в Чувашии на трассе М7 «Волга», между населёнными пунктами Лапсары и Карачуры грузовой автомобиль «Мерседес» пересёк двойную сплошную и столкнулся с микроавтобусом «Фиат».
«По предварительным данным, водитель самосвала «Мерседес» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Фиат». По неуточнённым пока данным, четыре человека доставлены в больницу. Всего в микроавтобусе находилось 18 пассажиров», — сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Большинство из тех, кто ехал в маршрутке — женщины ехавшие на заработки в Москву, тогда как детей в микроавтобусе не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Чувашии.
«Детей среди пассажиров не было…Преимущественно это женщины, которые ехали в Москву на заработки», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Изначально из пострадавших в ДТП были госпитализированы пятеро, один из которых позже скончался. Остальным помощь оказали на месте. Ещё двое оказались заблокированы в самом автобусе.
В ликвидации последствий ДТП участвуют 68 человек и 22 единицы техники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
На месте происшествия работает семь бригад скорой помощи и два реанимобиля, отметила пресс-секретарь главы региона Светлана Каликова.
«Семь бригад скорой помощи и два реанимобиля сразу же выехали на место происшествия, они оказывают помощь пострадавшим», — цитирует её РИА Новости.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова держит ситуацию с оказанием помощи пострадавшим на личном контроле, отметили в Минздраве РФ.
У владельца микроавтобуса, физического лица, была лицензия на перевозку пассажиров. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов.
«Это не рейсовый автобус, он был заказной. Из Канаша ехали на работу в Москву 19 человек…У «Фиата» была лицензия на перевозку», — приводит его слова ТАСС.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, отметили в МВД региона. «Следственным управлением МВД по Чувашской республике возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. — RT), — говорится на сайте ведомства.
ДТП в Тверской области
Ранее, 5 октября, в Тверской области также произошло крупное ДТП — с участием пустого автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса «Форд», в результате которого погибли 13 человек. Столкновение произошло из-за выехавшей на встречную полосу маршрутки.
По факту ДТП было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Полиция также возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения».
В пассажирских автобусах необходимо устанавливать чёрные ящики по аналогии с самолётами, убеждён председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
«Это поможет контролировать и дисциплинировать водителя: следить, разговаривал ли он по телефону, соблюдал ли скоростной режим, достаточно ли отдыхал, где останавливался», — сказал он РИА Новости.
Цветков подчеркнул, что такое оборудование должно автоматически фиксировать информацию с камеры впереди автобуса и из кабины водителя, а также содержать данные о медицинском и техническом контроле, геопозицию и соблюдении ПДД.
«Отечественные производители готовы предложить техническое и программное решение для такого контроля. В ближайшее время этот прибор будет представлен общественности», — отметил эксперт.