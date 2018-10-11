«Водитель грузовика задержан»: что известно о ДТП в Чувашии с 13 погибшими

В Чувашии задержан водитель грузовика Mercedes, предположительный виновник ДТП, в котором погибли по меньшей мере 13 человек и девять пострадали. По данным следствия, Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat. У владельца микроавтобуса была лицензия на перевозку пассажиров. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Водитель грузовика, предположительно ставшего инициатором ДТП в Чувашской области, задержан. Об этом заявил начальник отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской республике Олег Ашнин.

«Водитель грузовика задержан, будет находиться под стражей», — цитирует его РИА Новости.

В результате столкновения самосвала «Мерседес» и пассажирского микроавтобуса «Фиат» погибли 13 человек, ещё девять получили различные травмы. Все погибшие и пострадавшие находились в маршрутке. Об этом сообщили медики.

По имеющимся сведениям, 11 октября в районе 19:10 в Чувашии на трассе М7 «Волга», между населёнными пунктами Лапсары и Карачуры грузовой автомобиль «Мерседес» пересёк двойную сплошную и столкнулся с микроавтобусом «Фиат».

«По предварительным данным, водитель самосвала «Мерседес» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Фиат». По неуточнённым пока данным, четыре человека доставлены в больницу. Всего в микроавтобусе находилось 18 пассажиров», — сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Также по теме «Видели, что маршрутка едет нам навстречу»: что известно о ДТП в Тверской области с 13 погибшими В Тверской области на 15-м км трассы Тверь — Ржев произошло крупное ДТП. Микроавтобус Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся...

Большинство из тех, кто ехал в маршрутке — женщины ехавшие на заработки в Москву, тогда как детей в микроавтобусе не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Чувашии.

«Детей среди пассажиров не было…Преимущественно это женщины, которые ехали в Москву на заработки», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Изначально из пострадавших в ДТП были госпитализированы пятеро, один из которых позже скончался. Остальным помощь оказали на месте. Ещё двое оказались заблокированы в самом автобусе.

В ликвидации последствий ДТП участвуют 68 человек и 22 единицы техники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

На месте происшествия работает семь бригад скорой помощи и два реанимобиля, отметила пресс-секретарь главы региона Светлана Каликова.

«Семь бригад скорой помощи и два реанимобиля сразу же выехали на место происшествия, они оказывают помощь пострадавшим», — цитирует её РИА Новости.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова держит ситуацию с оказанием помощи пострадавшим на личном контроле, отметили в Минздраве РФ.

У владельца микроавтобуса, физического лица, была лицензия на перевозку пассажиров. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов.

«Это не рейсовый автобус, он был заказной. Из Канаша ехали на работу в Москву 19 человек…У «Фиата» была лицензия на перевозку», — приводит его слова ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, отметили в МВД региона. «Следственным управлением МВД по Чувашской республике возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. — RT), — говорится на сайте ведомства.

ДТП в Тверской области

Ранее, 5 октября, в Тверской области также произошло крупное ДТП — с участием пустого автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса «Форд», в результате которого погибли 13 человек. Столкновение произошло из-за выехавшей на встречную полосу маршрутки.

По факту ДТП было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Полиция также возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения».

В пассажирских автобусах необходимо устанавливать чёрные ящики по аналогии с самолётами, убеждён председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

«Это поможет контролировать и дисциплинировать водителя: следить, разговаривал ли он по телефону, соблюдал ли скоростной режим, достаточно ли отдыхал, где останавливался», — сказал он РИА Новости.

Цветков подчеркнул, что такое оборудование должно автоматически фиксировать информацию с камеры впереди автобуса и из кабины водителя, а также содержать данные о медицинском и техническом контроле, геопозицию и соблюдении ПДД.