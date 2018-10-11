Вера в биткоин: суд отказался возвращать иркутским евангелистам-майнерам 1,1 млн рублей за электричество

Иркутская община церкви евангельских христиан «Благодать» занималась майнингом криптовалюты. К таким выводам пришёл арбитражный суд в ходе разбирательств, связанных с платежами общины за электричество. Представители евангелистов настаивали, что переплатили 1,1 млн рублей «Иркутсэнергосбыту» за электроэнергию. Однако энергетики доказали, что рост платежей был связан с резким скачком потребления энергии — в помещениях религиозной организации был обнаружен большой сервисный центр и оборудование для майнинга. Впрочем, в «Благодати» продолжают настаивать, что аппаратура понадобилось для религиозной деятельности.

Арбитражный суд Иркутской области отказался удовлетворить иск церкви евангельских христиан «Благодать» к ООО «Иркутсэнергосбыт», занимающемуся сбором платежей за электроэнергию. Религиозная организация пыталась вернуть 1,1 млн рублей, которые заплатила энергетикам за пользование электричеством в 2017 году.

Представители общины настаивали, что должны платить за электричество по тарифам, установленным для рядовых жителей города. Однако сумма платежа рассчитывалась по более высоким тарифам, предусмотренным для пользователей, ведущих производственную деятельность. «Благодать» заплатила требуемую сумму, но затем обратилась в арбитраж с иском о незаконном обогащении ООО «Иркутсэнергосбыт».

Нужно отметить, что в мае 2017 года потребление электроэнергии в помещении, принадлежащем религиозной общине, резко возросло. В мае энергопотребление организации превысило 0,5 млн кВт⋅ч, а в период с мая по август 2017 года увеличилось до 2 млн кВт⋅ч.

Представители «Благодати» объясняли это потребностью в дополнительном отоплении и работой типографии, где якобы печаталась религиозная и тематическая литература.

Однако суд насторожил тот факт, что отопление потребовалось организации в мае, а в последующие летние месяцы энергопотребление не снизилось.

Для сравнения: в решении Арбитражного суда Иркутской области приводятся показатели расхода электроэнергии других действующих религиозных организаций и типографий Иркутска за спорный период — во всех указанных случаях расход электричества был существенно меньше.

Майнинг в общине



В «Благодати» была проведена проверка, в ходе которой на втором этаже помещения, принадлежащего организации, был обнаружен большой серверный центр. Эксперты-инженеры ООО «Иркутскэнерго» констатировали, что оборудование, установленное в помещении «Благодати», предназначено для майнинга криптовалют.

Как сообщила RT специалист ООО «Иркутскэнергосбыт» по связям с общественностью Татьяна Распопова, здание общины евангелистов в действительности оказалось производственным помещением, где не могло вестись никакой религиозной деятельности.

«На фотографиях были серверы, предназначенные для добывания криптовалюты. И потребление энергии там было в разы больше, чем у крупных храмов, которые действительно занимаются религиозной деятельностью. То есть в случае с «Благодатью» церковь существовала только на бумаге», — отметила представитель компании.

Она также подчеркнула, что в ситуации с общиной евангельских христиан «Благодать» могли пострадать люди, живущие неподалеку от здания организации, поскольку сеть энергоснабжения на этой улице просто не предназначена для обеспечения электроэнергией столь мощного оборудования.

Решение суда

Арбитражный суд Иркутской области согласился с выводом энергетиков, что электричество шло на обслуживание серверного оборудования, а средства в размере 1,1 млн рублей были взысканы с организации обоснованно.

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«Совокупность собранных по делу доказательств: наличие доступа к сети интернет, а также значительный объём потреблённой электрической энергии — является достаточной, что позволяет суду прийти к выводу о том, что в спорный период истцом осуществлялась деятельность по «добыванию биткоинов», что, очевидно, не относится к религиозной деятельности», — говорится в решении суда.

В беседе с RT руководитель религиозной организации Светлана Пяточенко заявила, что в помещении общины действительно были в том числе и серверы. Однако, по её словам, они отвечали за некий интернет-проект «Благодати», связанный с религией.

«Кстати, для нас всех хорошая новость, что в «Иркутскэнергосбыте» работают инженеры — эксперты в религиозных вопросах, так как именно они не усмотрели в нашем помещении признаков религиозной деятельности», — добавила Пяточенко.

RT ознакомился с аккаунтом руководителя религиозной организации в социальной сети «ВКонтакте» и заметил, что весной-летом 2017 года Светлана Пяточенко регулярно делала репосты видеороликов с популярного YouTube-канала «КриптоСтолица», посвящённого способам заработка на криптовалюте.