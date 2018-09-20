Все сроки вышли: прокуратура проверит законность возбуждения дела против филолога Алексея Касьяна за пост в ЖЖ

Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по статье об экстремизме против московского лингвиста Алексея Касьяна. СК усмотрел в посте филолога в ЖЖ признаки разжигания вражды в отношении кавказцев и азиатов. Защитник Касьяна отмечает, что пост был опубликован десять лет назад и привлечь его клиента к ответственности по закону уже нельзя из-за срока давности.

Прокуратура Москвы проводит проверку законности возбуждения уголовного дела по статье об экстремизме из-за постов в ЖЖ, опубликованных доктором филологических наук Алексеем Касьяном. Проверка стала итогом обращений в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру адвоката Касьяна Сергея Бадамшина. Защитник филолога просит закрыть уголовное дело из-за срока давности.

В пресс-службе Генпрокуратуры России RT заявили, что проверят состоятельность приведённых в жалобе Бадамшина доводов. В надзорном ведомстве уточнили, что проверка изложенных адвокатом сведений поручена прокуратуре Москвы.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ в отношении 43-летнего старшего научного сотрудника Института языкознания РАН Алексея Касьяна было возбуждено 7 июня 2018 года. На следующий день в московской квартире лингвиста прошли обыски — оперативники изъяли компьютеры, плакат «За свободный интернет» и несколько книг.

По версии следствия, Касьян публиковал в интернете материалы с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении кавказцев и азиатов. До сих пор СК не предъявил Касьяну обвинение.

«С момента того единственного допроса вообще никаких контактов со следствием больше не было», — отмечает в беседе с RT Касьян.

Адвокат филолога считает, что СК возбудил уголовное дело незаконно и необоснованно. Он намерен добиться прекращения уголовного преследования Касьяна.

«Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела Касьян подозревается в совершении преступления в период с 18 февраля 2014 года по 25 января 2017 года, — поясняет Бадамшин. — При этом следователь СК приводит в документе ссылку на пост, послуживший причиной уголовного преследования. По этой ссылке открывается страница в «Живом журнале» с двумя постами, опубликованными аж в августе 2008 года. По закону привлечь к ответственности за такое преступление можно в течение двух лет со дня его совершения. Таким образом, все сроки привлечения к ответственности уже давно вышли и возбуждать дело следствие просто не имело права».

Кроме того, в жалобах адвоката отмечается, что ни подозреваемый, ни члены его семьи не были допрошены до возбуждения уголовного дела, а выводы следователя об умысле и цели публикации поста являются домыслами и не подтверждаются фактами.

По словам адвоката, следствие проигнорировало его ходатайство об ознакомлении с материалами дела, в частности с лингвистической экспертизой.

«Таким образом, мы можем только гадать, к каким выводам пришли эксперты, исследовавшие публикацию Касьяна», — говорит Бадамшин.

Стоит отметить, что в тех постах, которые СК счёл экстремистскими, Касьян рассказывает о поездке в Петергоф и состоявшейся во время прогулки по парку беседе о монархизме, а также рассуждает о выходке «известного питерского нацбола Карлика», оставившего на стене Гостиного двора провокационную надпись.

Каким образом правоохранители обнаружили эти два поста десятилетней давности, неизвестно.

В пресс-службе СК России на запрос RT об обстоятельствах возбуждения уголовного дела и ходе расследования, направленный 12 сентября, не ответили.

Месть издателя

Сам подозреваемый считает, что жалобу на него могли написать в отместку за разоблачение научных изданий с признаками некорректной редакционной политики.

«Я сотрудничаю с проектом «Диссеропедия научных журналов», — говорит Касьян. — Мы выявляем журналы, в которых, например, есть плагиат, а реальное авторство статей вызывает сомнения. Это целое направление издательского бизнеса, и работа «Диссеропедии» приносит владельцам научных журналов проблемы и убытки».

По словам собеседника, один из столичных издателей, попавших благодаря Касьяну в список «Диссеропедии», ранее публично угрожал ему обращением в правоохранительные органы с заявлением о распространении филологом экстремистских постов.

«Этот человек писал жалобы во все места, где я работаю, — требовал уволить меня и лишить докторской степени. Конечно, никто на этот бред реагировать не стал. Судя по всему, после этого он и пожаловался в правоохранительные органы», — говорит Касьян.

За гранью разумного

Стоит отметить, что тема уголовного преследования граждан в последнее время стала значительно чаще попадать в заголовки федеральных СМИ и обсуждаться чиновниками.

«Не думаю, что количество таких уголовных дел серьёзно увеличилось в последнее время. Просто СМИ стали больше обращать на них внимание из-за абсурдности обвинений», — считает Бадамшин.

Также по теме «Взвешенный подход»: в Верховном суде РФ разъяснили правила рассмотрения дел о лайках и репостах Пленум Верховного суда России принял постановление, в котором содержатся рекомендации для судей при рассмотрении дел о преступлениях...

Тем временем 20 сентября пленум Верховного суда выпустил постановление, в котором говорится, что суды обязаны тщательно проверять основания для уголовного преследования за размещённые в интернете тексты и картинки.

ВС разъяснил, что публикации в соцсетях, содержащие признаки экстремизма, сами по себе не являются преступлением и не могут становиться поводом для возбуждения уголовных дел. Привлечь автора к ответственности можно лишь в случае, если он осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имел цель возбудить ненависть или вражду. Согласно постановлению ВС судьям отныне придётся рассматривать контекст публикаций, изучая страницы обвиняемых в соцсетях, принимать во внимание личность автора и его поведение.

О сложившейся практике возбуждения уголовных дел за посты и репосты в начале сентября высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, Песков отметил, что есть «случаи, которые за гранью разумного». «Вспомним прямую линию последнюю, на которой президент говорил, что здравый смысл нужно в каждом конкретном деле сохранять», — подчеркнул представитель Кремля.