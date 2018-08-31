«Не обращайте внимания на календарь»: жителей Центральной России в начале сентября ожидает по-летнему тёплая погода

Москву и Центральную Россию в начале осени ожидает комфортная, солнечная погода. По прогнозам синоптиков, в первой половине сентября жителей столичного региона порадует классическое бабье лето. Осадков в эти дни практически не ожидается. В день начала школьных занятий в Москве, 3 сентября, Гидрометцентр обещает июльское тепло: воздух прогреется до +27 °С. Во второй части месяца количество дождей будет постепенно увеличиваться, температура вернётся к нормальным осенним показателям.

Синоптики объявили в пятницу «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и регионе.

По прогнозам синоптиков, 31 августа в столице температура воздуха составит +22...+24 °С, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 12—17 м/с. МЧС призвало быть внимательными и осторожными.

По данным Гидрометцентра, прохладу в столичный регион принесёт атмосферный фронт, однако уже к выходным погода улучшится, ожидается, что осадки прекратятся.

«Курс на улучшение»

Как пояснили RT в центре погоды «Фобос», в начале сентября холодный фронт будет постепенно уходить из центральной части России на восток. Климатические условия станут более комфортными и приблизятся к норме для этого времени года.

«Вылилось местами до 30% осадков, и сегодня уже погода взяла курс на улучшение, сегодня будет уже комфортнее. Мы ушли от той духоты и жары, не соответствующей климату конца лета. Вольёмся в климатический комфорт», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Что касается ближайших выходных, 1—2 сентября, то в Московском регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления. Это означает переменную облачность без осадков, ночами столбики термометров будут опускаться до +9...+14 °С. Днём ожидается около +21…+26 °С, что на 4—5 °С больше нормы.

По данным научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда, в сентябре на всей территории России прогнозируется температура в пределах нормы и выше, сильные осадки ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Практически на всей территории нашей страны прогнозируется температура около и выше нормы. Температура существенно выше нормы в сентябре прогнозируется на европейской части России. Начиная от Урала и в Сибири — около нормы. На Дальнем Востоке — температура существенно выше нормы», — заявил Вильфанд.

Согласно прогнозам, в Западной Сибири в ближайшую ночь ожидается мощный заток ультраполярного холодного воздуха, местами будут заморозки. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 °С, дневной максимум составит +10 °С.

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Ранее в МЧС предупредили о заморозках в Пермском крае в ночь на субботу. На дорогах возможен гололёд. Понижение температуры до минусовых показателей ожидается также в Ханты-Мансийском автономном округе. Ожидаются дожди — от небольших до умеренных — и порывистый ветер северных направлений.

«Классическое бабье лето»

По предварительным данным, в сентябре жители Центральной России могут рассчитывать на то, что бабье лето придёт в срок. По словам Евгения Тишковца, температурный фон в среднем будет на 3—4 °С выше нормы.

«Это хорошее, классическое бабье лето. Будет немного осадков. В первой половине сентября можно рассчитывать на тёплую и комфортную погоду с большим количеством солнечных дней и минимальными осадками», — пояснил он.

Во второй части месяца количество дождей будет постепенно увеличиваться, температура вернётся к нормальным осенним показателям.

© Агентство городских новостей «Москва» / Терещенко Михаил

Во время школьных линеек в Москве 3 сентября ожидается по-летнему жаркая погода, рассказал Роман Вильфанд.

«В Москве ситуация необычная: 1 сентября начинают учёбу студенты, а 3-го числа заработают школы. Я предлагаю москвичам не обращать внимания на календарь, который утверждает, что завтра начнётся осень. Лето продолжается, причём в июльском исполнении», — отметил Вильфанд.

По прогнозу заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, до 6 сентября столбики термометров в столице будут подниматься до +27...+29 °С.

«В субботу переменная облачность без осадков, ветер слабый, ночью +10…+12 °С, днём +25…+27 °С. Такая же погода и в воскресенье. В понедельник и вторник давление будет немного падать, местами пройдёт кратковременный дождь, ночью +9…+14 °С, днём +22…+27 °С. В среду облачно и также небольшой дождь. В четверг +24…+29 °С днём и солнечно», — рассказал RT Цыганков.

Он также сообщил, что в европейской части России и в самой Европе ожидается немного повышенная температура — на 2 °С выше нормы. В регионе от Белоруссии до Урала — на 1,5 °С выше нормы. В Сибири — ниже нормы. Уровень осадков — в пределах нормы.