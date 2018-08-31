В МЧС призвали москвичей проявлять осторожность в связи с непогодой 31 августа

Короткая ссылка
В ГУ МЧС России по Москве опубликовали заявление, в котором жителей столицы призывают быть осторожными в связи с дождём и сильным ветром 31 августа.

Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, утром с сохранением в первой половине дня 31 августа в Москве сохранится гроза с дождём, местами сильным, при грозе усиление ветра до 14 м/с. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в заявлении.

Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС по Пермскому краю писал, что спасатели предупредили жителей региона о заморозках в ночь на субботу, 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить