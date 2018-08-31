В МЧС призвали москвичей проявлять осторожность в связи с непогодой 31 августа

В ГУ МЧС России по Москве опубликовали заявление, в котором жителей столицы призывают быть осторожными в связи с дождём и сильным ветром 31 августа.

Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, утром с сохранением в первой половине дня 31 августа в Москве сохранится гроза с дождём, местами сильным, при грозе усиление ветра до 14 м/с. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в заявлении.

Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС по Пермскому краю писал, что спасатели предупредили жителей региона о заморозках в ночь на субботу, 1 сентября.