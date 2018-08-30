Возраст без ответственности: снимавшую убийство инвалида школьницу из Берёзовского могут направить в специнтернат

Самая юная фигурантка дела о резонансном убийстве инвалида в городе Берёзовский Свердловской области не достигла возраста уголовной ответственности. Однако 13-летнюю девочку, которая, по версии следствия, снимала жестокое преступление на камеру и подначивала друзей наносить увечья беспомощной жертве, могут отправить в школу-интернат закрытого типа. Суд, который рассмотрит её перевод в специальное учебное заведение, состоится в пятницу, 31 августа. Как выяснил RT, школьница уже стояла на учёте в полиции за кражу, а её отца, владельца компаний «Семья» и «Академия успеха», ранее обвиняли в мошенничестве.

Вместо тюрьмы

В небольшом городке Берёзовский Свердловской области продолжается расследование резонансного преступления — жестокого убийства 20-летнего инвалида, которое, по версии следствия, совершили пять подростков. Под суд пойдут четверо из них. Одна из фигурантов, 13-летняя школьница, ещё не достигла возраста уголовной ответственности.

Как выяснил RT, девочка на момент преступления уже состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних — она совершила кражу из магазина.

Когда стало известно, что в силу возраста школьница не будет обвиняемой по этому делу, возмущение в обществе лишь возросло.

По словам знакомых девочки, она снимала жестокое преступление на камеру и подначивала друзей избивать инвалида, который в итоге скончался от полученных травм.

Уже на следующий день после убийства, как заявляют подписчики девочки в соцсетях, она выкладывала селфи в Instagram. Знакомые отмечают, что появление на пороге её квартиры полиции стало неожиданностью как для самой школьницы, так и для её семьи. В отделение, по данным СМИ, она поехала с мамой и подругой, которая в день убийства тоже гуляла с той компанией, но ушла домой почти сразу после того, как подростки подошли к инвалиду.

В полиции эта подруга рассказала, что ничего не видела и не знает о случившемся. В результате её отпустили, однако в соцсетях эту девочку стали травить так же, как и подозреваемых, и она на время решила удалить свою страницу.

«Академия успеха»

Как выяснил RT, 13-летняя школьница, которая снимала преступление на камеру, живёт в полной семье. Её отец занимается бизнесом: владеет фирмами с говорящими названиями «Семья» и «Академия успеха». Последняя компания не так давно была известна в Екатеринбурге — проводила семинары, посвящённые личностному росту, мотивации и построению карьеры.

Однако после того, как посетители курсов начали жаловаться на мошенничество, тренинги больше не проводились. В 2014 году название фирмы появилось в заголовках местных СМИ в связи со скандалом: менеджер тренинговой компании выпрыгнула в окно, якобы спасаясь от нападавшего на неё начальника — того самого отца школьницы, — и получила переломы обеих ног. Правда, мужчина все эти обвинения отрицал.

RT попытался связаться с отцом школьницы, однако он оказался недоступен. Его партнёры по бизнесу отказались от комментариев. Мать девочки тоже занимается бизнесом — она числилась соучредителем фирм, которые возглавлял муж.

Чиновники Берёзовского подготовили документы для ходатайства о переводе девочки в школу-интернат закрытого типа. Заседание суда назначено на пятницу, 31 августа. По сведениям RT, мать школьницы предпринимала попытки не допустить оформления документов, однако власти намерены настоять на своём.

Как рассказали RT источники, близкие к администрации школы, где училась девочка, никаких серьёзных проступков, которые могли бы повлиять на решение суда, до этой истории она не совершала.

«Училась средне, с тройками. Но на конфликтах и драках с другими детьми её не ловили, такого за ней не припомню», — рассказал собеседник RT.

Однако тяжести совершённого преступления, а также привода в полицию за кражу в магазине может быть достаточно для направления в спецшколу.

Школа-интернат закрытого типа по своему устройству напоминает место лишения свободы — там есть КПП, подростки зачастую передвигаются строем, а покинуть территорию могут лишь по разрешению директора. В большинстве случаев близкие сами приезжают в учебное заведение, чтобы увидеться с детьми. В такие заведения попадают трудные подростки — с частыми приводами в полицию за хулиганство, состоящие на учёте в полиции или задерживаемые за бродяжничество.

Трое под стражей, один — под домашним арестом

Также стало известно, что адвокат одного из обвиняемых в убийстве Николай Филев подал апелляцию на решение суда заключить его подзащитного под стражу.

«Защита полагает, что доводы, изложенные следователем в ходатайстве, являются надуманными и никакими объективными данными не подтверждены, продиктованы сугубо общественным резонансом, который возник в результате этого громкого преступления», — цитируют Филева местные СМИ.

Теперь в областном суде Свердловской области состоится заседание, на котором примут решение, отпускать подростка под домашний арест или нет.

Напомним, изначально после возбуждения уголовного дела под стражей оказался лишь один из подростков. Однако после того, как дело получило большой резонанс, следователи обратились в суд с просьбой заключить под стражу трёх других подозреваемых.

Суд отправил в следственный изолятор не трёх, а двух школьников. Как пояснил судья, подростков обвиняют в жестоком преступлении, совершённом общеопасным способом, а их причастность к убийству доказана протоколом допроса, показаниями свидетелей, осмотром места преступления.

Ещё один школьник, который принимал участие в избиении инвалида, помещён под домашний арест. У него оказались положительные характеристики.

Как передают местные СМИ, жители Берёзовского были рады такому решению суда — теперь они могут не опасаться, поскольку их дети тоже гуляют на улицах городка. Незадолго до заседания суда инициативная группа даже собирала подписи за проведение митинга на центральной площади Берёзовского с требованием арестовать обвиняемых, поскольку они представляют опасность для сверстников.

Также местные жители отмечали, что и сами фигуранты могли быть в опасности на свободе.

Жестокость совершённого ими преступления вызвала массовое возмущение и волну призывов к самосуду в соцсетях. Страницы почти всех обвиняемых были удалены после того, как их заполнили оскорбления и угрозы. Также, по словам местных жителей, некая группа молодых людей из Берёзовского даже угрожала сжечь дом, принадлежащий семье одного из фигурантов дела. К счастью, до этого не дошло.

Издевательства над инвалидом

10 августа четверо подростков от 14 до 16 лет пригласили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова «попить пивка» за гаражами. Вместе с подростками была 13-летняя девочка, которая теперь может оказаться в интернате. Как рассказала RT её знакомая, школьница «как будто всегда хотела избить кого-то».

У убитого Дмитрия Рудакова с детства были проблемы с речевым аппаратом: он сильно заикался и картавил, люди часто над ним смеялись, а потому у него было мало друзей.

Компания отправилась в безлюдное место, где подростки сначала избили Рудакова, потом заставили его полностью раздеться и положить все его вещи в пакет. После этого издевательства продолжились: инвалида повалили на землю, оплевали, облили мочой, попутно не переставая избивать. В итоге от полученных травм молодой человек скончался.

Как рассказали RT знакомые подсудимых, эта компания часто агрессивно себя вела по отношению к незнакомым. Самый старший из них, 16-летний подросток, числился в комиссии по делам несовершеннолетних, часто пил, ругался и дрался со своей матерью, воспитывавшей его в одиночку. Женщина нередко обращалась за помощью к соседям и полиции.