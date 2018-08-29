Поисковый вопрос: «Яндекс» намерен обжаловать решение суда об удалении ссылок на пиратский контент

В «Яндексе» назвали необоснованным требование суда удалить из выдачи сервиса «Яндекс.Видео» ссылки на сайты с пиратским контентом и сообщили о намерении обжаловать это решение. В IT-компании считают, что блокировка незаконно размещённых материалов — зона ответственности владельцев сайтов, а не поисковиков. В Роскомнадзоре заявили, что обязаны выполнить решение суда, несмотря на планы «Яндекса» его обжаловать. При этом в РКН и Минкомсвязи выступили за урегулирование конфликта между IT-гигантом и правообладателями в досудебном порядке.

«Яндекс» назвал необоснованным требование Мосгорсуда об удалении пиратского контента из выдачи сервиса «Яндекс.Видео» и намерен обжаловать это решение. В технологической компании заявили, что регламентирующий блокировку пиратского контента закон не распространяется на поисковики.

«Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда. Как поисковая система «Яндекс» работает в полном соответствии с законодательством», — цитирует Интерфакс текст пресс-релиза.

В «Яндексе» отметили, что в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» пиратский контент должен блокироваться на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого ресурса.

«Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно», — подчеркнули в компании.

Там добавили, что в качестве поисковой системы «Яндекс» функционирует в полном соответствии с действующим законодательством, и выразили готовность работать с другими участниками рынка для поиска выхода из сложившейся ситуации в рамках существующего правового поля.

В пресс-службе «Яндекса» также отметили, что компания выступает за честный интернет, в котором пользователям доступен качественный легальный контент, а правообладатели «зарабатывают на нём свои законные деньги». В качестве примеров подобных сервисов приводятся «Яндекс.Музыка» и «КиноПоиск».

«Сейчас же, в ответ на обращение телеканалов, Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что ещё хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее», — говорится в заявлении.

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Напомним, в пятницу, 24 августа, Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из списка выдачи «Яндекс.Видео» ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены шоу и сериалы производства входящих в холдинг «Газпром-медиа» телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». Суд также постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента. Соответствующее определение было направлено Роскомнадзору, который должен принять меры по обеспечению защиты авторских прав.

«Поисковая выдача «Яндекс.Видео» содержит множество ссылок на пиратские видеоресурсы, где размещены проекты телеканалов холдинга. Более того, несмотря на наши уведомления, «Яндекс» продолжает нарушать наши авторские права. Принятое судом решение — важный шаг в сторону цивилизованного медиапотребления, и мы готовы приложить для этого все усилия», — заявил гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, Роскомнадзор в понедельник, 27 августа, направил «Яндексу» уведомление о необходимости блокировки указанного пиратского контента, дав IT-компании трое суток на исполнение решение суда. При этом замглавы РКН Вадим Субботин уточнил, что в случае неисполнения решения суда может быть заблокирован сервис «Яндекс.Видео», а не весь портал «Яндекс».

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Пускай договариваются друг с другом»

После публикации позиции «Яндекса» о намерении обжаловать решение суда по делу о пиратском контенте в пресс-службе Мосгорсуда заявили Интерфаксу, что Роскомнадзор обязан выполнить решение суда.

Это подтвердил и замглавы РКН Вадим Субботин, отметивший, что, несмотря на позицию IT-компании, обеспечительная мера в виде блокировки «Яндекс.Видео» на 15 дней в любом случае вступит в силу, если не будут выполнены предъявленные требования.

«Если «Яндекс.Видео» сейчас удалит пиратский контент, о котором идёт речь, то он не будет заблокирован. Если они этого не сделают, то по закону следует блокировка», — рассказал Субботин.

«Дальше пойдёт заседание по существу, а то решение, которое сейчас есть, — это решение о принятии обеспечительных мер. Обеспечительные меры означают, что пиратский контент на срок проведения судебных процедур должен быть недоступен», — пояснил замглавы РКН.

При этом он выразил надежду на то, что конфликт между правообладателями и «Яндексом» удастся урегулировать в досудебном порядке.

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«Мы готовы оказывать содействие в нахождении точек взаимодействия между компаниями... Мы также откажемся от всех претензий в случае, если получим соответствующее решение Мосгорсуда об отмене этого определения, этих обеспечительных мер. А информация о том, что «Яндекс» подаёт жалобу, для нас не является основанием для отмены действий по блокировке», — отметил Субботин.

В свою очередь, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин также выступил за необходимость переговоров между сторонами конфликта.

«Пускай договариваются друг с другом — «Яндекс» с правообладателями. Потому что у «Яндекса» есть достаточно серьёзные аргументы, которые заключаются в том, насколько нам известно, что ему никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов. И мы слышим «Яндекс», — цитирует Волина ТАСС.

Напомним, что трёхдневный срок, выделенный компании на удаление пиратского контента из выдачи «Яндекс.Видео» истечёт во второй половине дня в четверг, 30 августа.