Путин вручает государственные награды в День России

В День России Владимир Путин вручит государственные награды за достижения в области науки, искусства и культуры. Президент страны традиционно вручает госнаграды на праздничном мероприятии в Кремле с 2002 года. Лауреатами госпремии в этом году станут: учёные Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов, Иван Дедов и Евгений Рогаев, а также генеральный директор музея мирового океана Светлана Сивкова, руководитель Санкт-Петербургской академической филармионии Юрий Темирканов и худрук Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман.