«Мне дадут паспорт, а я буду рыдать»: 82-летняя блокадница получит гражданство РФ в особом порядке после публикации RT

Пережившая блокаду Ленинграда и артиллерийские обстрелы Донецка в 2014 году 82-летняя Клавдия Мальцева сможет получить российское гражданство в ускоренном порядке. Благодаря публикации RT в МВД обратили внимание на особые обстоятельства жизни беженки из разрушенного войной Донбасса. Теперь её заявка стоит на особом контроле у руководства ведомства. До этого пенсионерке приходилось ездить в миграционный центр, расположенный в 50 километрах от МКАД, и почти год доказывать своё право на гражданство в общем порядке. Сама Мальцева призналась, что боится расплакаться, когда наконец получит российский паспорт.

Блокадницу Клавдию Мальцеву, которая в течение года пыталась доказать своё право на российское гражданство, после публикации RT о ней пригласили в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ занять очередь на получение российского паспорта. Напомним, что 82-летняя женщина, пережившая две войны и проведшая большую часть жизни в гарнизонах Дальнего Востока, вынуждена была получать гражданство в общем порядке.

Сейчас ситуацию взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова. После звонка из главка родственники Клавдии Викторовны сообщили ей, что она наконец сможет пройти процедуру получения гражданства в статусе блокадницы.

«В первый раз, когда мы поехали в Сахарово, я взяла с собой паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение блокадника. Но нам сказали, что свидетельство ветхое, и отправили домой, — рассказала Клавдия Викторовна. — На удостоверение даже не посмотрели. Отложили в сторону. Я не стала на это внимание обращать. Может быть, надо было выступать там. Ну не знаю, я не умею».

Что удостоверение было представлено, подтвердил и внук Мальцевой Данила. По его словам, на документ никто просто не обратил внимания.

«Мы привезли копию удостоверения, она была в документах. Но чтобы кричать: «Я блокадница, пропустите!» — такого не было, так некрасиво делать. И изначально на то, что среди остальных документов присутствует удостоверение блокадника, реакции не было», — отметил он.

Клавдия Мальцева об удостоверении блокадника

В порядке общей очереди

Изначально оформлять гражданство Клавдию Мальцеву направили в миграционный центр столицы, расположенный в Новой Москве, в 50 км от МКАД. Ехать так далеко, чтобы узнать, какие документы требуются для получения гражданства, пожилой женщине было неудобно. Родственники Клавдии Викторовны нашли в интернете бланк заявления, собрали все необходимые документы и поехали в службу. Однако специалисты УВМ не приняли у них заявление, сославшись на то, что заполненный бланк не соответствовал требованиям.

«Мы предварительно посмотрели в интернете, что надо. Но проблема в том, что найти достоверную информацию, бланки и прочее без поездки туда практически невозможно. А если и находишь, то всё равно по факту ты приезжаешь — и тебе рассказывают, что они уже устарели или нужно что-то другое», — пояснил Данила.

Вопросы возникли и к свидетельству о рождении 1936 года — представителям ведомства оно показалось ветхим. А в следующий раз сотрудники службы нашли ошибку в переводе паспорта.

Клавдия Мальцева о бюрократических процедурах

Клавдии Викторовне пришлось ездить в Сахарово четыре раза, чтобы подать документы на получение разрешения на временное проживание (РВП), и ещё два раза — чтобы обратиться за оформлением вида на жительство (ВНЖ). Через полгода ей удалось получить РВП на основании временной регистрации. Сейчас семья ожидает рассмотрения заявки на ВНЖ.

На личном генеральском контроле

Как рассказала RT Ольга Кириллова, Мальцева получила РВП 18 июля 2017 года. 23 марта 2018 года она подала заявление о выдаче ВНЖ. По российскому миграционному законодательству, чтобы получить ВНЖ, необходимо прожить в России не менее года. Соответственно, получить документ Мальцева могла не ранее июля этого года, и лишь потом у неё появилась бы возможность подать документы на получение гражданства.

Также по теме Две войны и никакого гражданства: блокадница вынуждена доказывать своё право на российский паспорт Пережившая блокаду уроженка Ленинграда Клавдия Мальцева долгие годы провела с мужем-офицером на Дальнем Востоке, а в 1980-х переехала...

Впрочем, после того как о проблеме рассказал RT, женщину с документами пригласили в Главное управление по вопросам миграции МВД. В ведомстве пообещали, что если удостоверение будет представлено, то блокадница получит гражданство без этапа выдачи ВНЖ.

«Позвонили внуку, пригласили приехать в Главное управление на Большой Ордынке с удостоверением и становиться на гражданство в очередь. Главное, что в Сахарово ехать не надо. Самое страшное было туда ездить.

Я ещё только сегодня подумала: мне дадут мой паспорт, а я буду рыдать там на всю деревню. Это же просто… нечестно. Так долго его ждать нечестно! Я спешу, потому что знаю, что мне 82 года. Сколько мне осталось жить? А я всё сижу жду, когда мне дадут паспорт», — говорит Клавдия Викторовна.

Напомним, что в четверг, 17 мая, в день публикации первого материала RT о Клавдии Мальцевой, в Госдуму был внесён законопроект об упрощённом порядке предоставления гражданства ветеранам Великой Отечественной войны. Автором инициативы стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов.