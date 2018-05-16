Долг более 50 млн: найденный мёртвым политик Юрий Котлер был признан банкротом

Известный специалист по связям с общественностью, топ-менеджер ряда крупнейших российских корпораций, руководитель проекта подготовки кадрового резерва партии «Единая Россия» Юрий Котлер обнаружен мёртвым в своей квартире в центре Москвы. В начале мая он был признан банкротом: Котлер задолжал ВТБ более 50 млн рублей по кредиту, который взял в 2015 году на покупку квартиры. По предварительной версии следствия, мужчина покончил с собой.

В среду, 16 мая, в Москве в своей квартире на Большой Никитской улице найден мёртвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина мог совершить самоубийство. Тело обнаружили сотрудники полиции, которых вызвал водитель депутата.

Как сообщается, политик не выходил на связь с родными в течение трёх дней, после чего полиция в присутствии водителя и по его настоянию вскрыла квартиру. Рядом с телом была найдена предсмертная записка.

Прибывшие на место происшествия следователи не зафиксировали в квартире следов беспорядка или борьбы, целостность окон и замков на дверях также не нарушена. Версия самоубийства рассматривается в качестве одной из основных.

На данный момент в рамках доследственной проверки сотрудники СК опрашивают соседей. Руководитель ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов взял дело под личный контроль.

Журналист, политик, бизнесмен

Юрий Котлер в начале 1990-х годов был известен как журналист, специализирующийся преимущественно на экономической тематике. Основным местом работы были Агентство политических новостей и РИА Новости, но он также сотрудничал с журналом Time и газетой The New York Times.

В 1993 году он сменил сферу деятельности, став одним из первых в России специалистов по внешним коммуникациям.

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За свою карьеру он среди прочего успел поработать пресс-секретарём в подразделениях Госкомимущества, в структурах «Интерроса» Владимира Потанина, «Менатеп» Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина, «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, одном из крупнейших девелоперов страны «Миэль» и Центре стратегических разработок.

Своеобразным пиком карьеры можно считать кресло старшего вице-президента крупнейшего государственного банка ВТБ, которое он занял в 2013 году.

Параллельно Котлер занимался политикой. Так, в 2008 году он возглавил проект «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» в «Единой России». В задачи входила подготовка управленческих кадров. Как заявлял сам Котлер, планировалось «создать резерв, из которого, возможно, и вырастут министры и губернаторы, доказавшие своими поступками и профессиональными достижениями, что они успешны».

В мае 2012 года он вошёл в состав высшего совета «Единой России». А совсем недавно, 19 февраля 2018 года, стал членом экспертного совета партии.

Признан банкротом

Согласно базе данных судебного делопроизводства, накануне своей кончины Юрий Котлер обратился в Савёловский районный суд с иском к ПАО «Новороссийский морской торговый порт». База данных судебных дел не содержит подробностей иска, однако из неё следует, что 14 мая в рамках производства была проведена беседа — неизвестно, с самим погибшим или его представителями.

Одним из основных акционеров НМТП является группа «Сумма» арестованного миллиардера Зиявудина Магомедова.

Согласно отчёту компании за первый квартал 2017 года, Котлер числился директором московского представительства порта, и судебная тяжба была связана с начислением заработной платы.

Стоит отметить, что у погибшего непросто складывались отношения и с банком ВТБ, в топ-менеджмент которого он когда-то входил. В начале мая этого года Котлер проиграл суд финансовому учреждению.

Так, согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 8 мая 2018 года (имеется в распоряжении RT), Котлер был признан банкротом: он задолжал по кредиту 48 782 869 рублей 23 копейки основного долга, а также 1 629 602 рубля 47 копеек штрафов и пеней.

Сам кредит был выдан в мае 2015 года на покупку квартиры в Брюсовом переулке в центре столицы. Согласно закладной, общая стоимость квартиры оценивалась в 80 миллионов.

Как рассказал RT назначенный должнику финансовый управляющий Дмитрий Тихомиров, он только начал ознакомление с ситуацией Котлера и не был готов предоставить план реструктуризации.

«Только на днях получил его контакты и планировал с ним созвониться, чтобы договориться о встрече для обсуждения наших дальнейших шагов, поэтому толком о его делах ничего не знаю. Для меня самого это шок», — рассказал Тихомиров, узнавший о гибели клиента от RT.