Следователи выехали на место обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Москве
- РИА Новости
Она отметила, что в квартире, которая расположена в доме на улице Большая Никитская, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.
По предварительной информации, речь может идти о самоубийстве.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в Москве был найден мёртвым бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер.
Как отмечает агентство, Котлер с 2013 года являлся старшим вице-президентом ВТБ, однако больше там не работает.
Осенью 2017 года в Москве был обнаружен мёртвым гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев.