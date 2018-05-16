Следователи выехали на место обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Москве

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Следователи выехали на место обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Следователи выехали на место обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Москве
  • РИА Новости

Она отметила, что в квартире, которая расположена в доме на улице Большая Никитская, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

По предварительной информации, речь может идти о самоубийстве. 

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в Москве был найден мёртвым бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер.

Как отмечает агентство, Котлер с 2013 года являлся старшим вице-президентом ВТБ, однако больше там не работает. 

Осенью 2017 года в Москве был обнаружен мёртвым гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев.

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