Следователи выехали на место обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что в квартире, которая расположена в доме на улице Большая Никитская, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

По предварительной информации, речь может идти о самоубийстве.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в Москве был найден мёртвым бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер.

Как отмечает агентство, Котлер с 2013 года являлся старшим вице-президентом ВТБ, однако больше там не работает.

Осенью 2017 года в Москве был обнаружен мёртвым гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев.