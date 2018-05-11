«Не осознавал опасности своих действий»: напавшего на радиоведущую Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение

Гражданин России и Израиля Борис Гриц, осенью прошлого года напавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, направлен на принудительное лечение. Такое решение принял Пресненский суд Москвы. Как отметили в СК, мужчине будет оказана психиатрическая помощь. По данным экспертизы, в момент совершения преступления он не отдавал отчёта в своих действиях. Защита согласна с такими выводами, но настаивает на лечении Грица в израильской клинике.

Пресненский суд Москвы отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который совершил нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 23 октября 2017 года.

«Судом вынесено постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

В релизе СК отмечается, что, согласно экспертизе, во время нападения Гриц «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими».

Как сообщает РИА Новости, на применении такой меры настаивали следствие и обвинение. Представители Фельгенгауэр согласились с выводами следствия. Защита Грица также не оспаривает заключение экспертизы, но планирует добиваться того, чтобы мужчину лечили в Израиле.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Татьяна Фельгенгауэр

globallookpress.com

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«Телепатический контакт»

Напомним, 23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц проник в офис радиостанции на Новом Арбате, применив против охранника баллончик со слезоточивым газом. В суде потерпевший рассказал о произошедшем.

«Он зашёл, протянул листок. Я подумал, речь, может, какая, может, он глухонемой, разные люди приходят. Там квадратики какие-то, я это только и успел увидеть, поднял голову, и он мне струёй в глаза прыснул. Было больно», — цитирует охранника РИА Новости.

После этого Гриц поднялся на 14-й этаж в комнату для гостей и напал на 32-летнюю журналистку, ударив её ножом в горло. Фельгенгауэр была доставлена в НИИ Склифосовского, где её прооперировали. Она смогла вернуться в эфир только через две недели после нападения.

Позднее на допросе Гриц рассказал, что находился с Фельгенгауэр в «телепатическом контакте» с 2012 года, и обвинил ведущую радиостанции в том, что она «сексуально преследовала» его.

«Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально», — говорил нападавший.

В своём последнем сообщении в онлайн-дневнике, датированным 20 октября 2017 года, пользователь bgrits68 утверждал, что Фельгенгауэр дистанционно воздействует на его здоровье, в связи с чем он был вынужден обратиться за помощью к «экстрасенсу» Михаилу Перепелицыну.

«Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует. Вчера же утром проснулся с ощущением стального кольца, стянувшего мое сердце. Ну а сегодняшним утром меня ждало ощущение тяжелого холода в сердце», — писал он.

Гриц также сообщил, что обращался за помощью к «экстрасенсу» Михаилу Перепелицыну. В беседе с RT тот подтвердил, что Гриц жаловался на Фельгенгауэр и попросил найти её адрес спустя несколько дней после приезда в Москву.

«Помимо работы, он попросил найти ему адрес этой женщины (Фельгенгауэр. — RT), с которой он вроде был знаком: то ли учились они в институте вместе, то ли он её учил. Борис не был возбуждён, говорил нормально», — рассказывал Перепелицын.

Ранее в ходе заседания суда Гриц заявил, что не хотел убивать журналистку.

В январе адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Гриц страдал параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. По его словам, в экспертизы отмечается, что у нападавшего обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, бреда преследования.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — говорится в заключении, которое цитирует ТАСС.

«Действия безумца»

Ситуацию с нападением на Фельгенгауэр неоднократно комментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, инцидент стоит рассматривать как нападение «безумца».

«Скажем так, действия безумца — они и есть действия безумца. Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет — это абсолютно нелогично и неверно», — заметил он, отвечая на вопрос, могут ли материалы, затрагивающие деятельность радиостанции и лично журналистки, провоцировать тех, кто уже настроен негативно.

По словам президента России Владимира Путина, нападение на журналистку не имеет отношение к свободе слова в стране. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета по правам человека в ответ на упоминание инцидента членом Совета журналистов Станиславом Кучером, который рассказал об ощущении «холодной гражданской войны» и «кампании по преследованию инакомыслящих».

«Вы упомянули «Эхо Москвы», но это-то здесь при чём? Ну, больной человек пришёл, при чём здесь свобода слова?», — отметил Путин.