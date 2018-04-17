«Не удаётся получить доступ»: сайт Роскомнадзора подвергся очередной DDoS-атаке

В Роскомнадзоре заявили об очередной DDoS-атаке на официальный сайт ведомства. Его специалисты и эксперты «Ростелекома» пытаются справиться с ситуацией. Несколькими часами ранее ведомство уже подвергалось сетевым нападениям. За сутки зафиксировано не менее трёх таких атак. Они начались после объявления о блокировке в России мессенджера Telegram. Как рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, ограничения коснулись также IP-адресов Amazon, которые Telegram пытается использовать для обхода запрета.

Сайт Роскомнадзора в очередной раз за сутки подвергся DDoS-атаке. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что для разрешения ситуации принимаются все необходимые меры.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» принимают меры для отражения атаки», — цитирует ТАСС сообщение.

Заявление Роскомнадзора подтвердили и в «Ростелекоме», отметив, что всё контролируют.

«Факт DDoS-атак на сайт РКН подтверждаем. Система защиты «Ростелекома» успешно их отражает», — заявил агентству представитель пресс-службы оператора.

Однако сайт ведомства до сих пор остаётся недоступным для пользователей. При попытке перехода на портал появляется уведомление «Не удаётся получить доступ к сайту».

Между тем это уже третья за сутки атака, отметили в Роскомнадзоре. Предыдущие две были осуществлены в ночь на 17 апреля и утром того же дня.

Также по теме Роскомнадзор открыл горячую линию из-за ложной информации после блокировки Telegram Роскомнадзор открыл горячую линию для борьбы с поступающей ложной информацией в связи с ограничением доступа к Telegram.

Процедура запущена

Накануне, 16 апреля, Роскомнадзор объявил о начале блокирования Telegram. Разрешение на это выдал ведомству 13 апреля Таганский суд Москвы. Вердикт был вынесен по иску РКН к мессенджеру из-за его отказа передавать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. По мнению истцов, позиция Telegram угрожает интересам государства и играет на руку экстремистам.

Суд также позволил начать блокировку до того, как будет вынесен вердикт по апелляции. Пользование мессенджером будет находиться под запретом до тех пор, пока руководство сервиса не предоставит органам безопасности ключи шифрования.

В Telegram неоднократно заявляли, что не могут этого сделать из-за технических особенностей. По словам администрации, в мессенджере не заложено формирование общего шифра для передачи сообщений. Помимо этого, как заявлял глава компании Павел Дуров, Telegram отстаивает свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

«Выгружены на блокировку»

Дуров подчеркнул, что для обхода запрета будут применяться встроенные методы, которые не потребуют от пользователей каких-либо дополнительных действий. Помимо этого, Telegram пытался использовать IP-адреса компаний Amazon и Google, которые сразу же попали под блокировку Роскомнадзора.

«В настоящее время в единый реестр запрещённой информации выгружено 18 подсетей. Все подсети принадлежат компаниям Amazon и Google. И та, и другая компании проинформированы о значительном количестве IP-адресов, которые хранятся в их облачных сервисах и выгружены на блокировку», — рассказал RT глава РКН Александр Жаров.

Помимо этого, он отметил, что специалисты ведомства уже обратили внимание на такой способ обхода блокировки, как пуш-уведомления. Для их нейтрализации сейчас разрабатываются технические решения.

При этом Жаров подчеркнул, что РКН в ситуации с Telegram борется не с мессенджерами как явлением, а лишь исполняет решение суда.

«ФСБ оперативно доказала, что именно мессенджер Telegram использовался в ходе подготовки террористических атак, а также для общения террористов во время этих атак, как в Российской Федерации, так и за её пределами. Соответственно, это не касается других мессенджеров», — подытожил он.

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Интернет-сопротивление

Между тем Павел Дуров заявил, что даже после блокировки в России активность пользователей Telegram не снизилась. Он подчеркнул, что рынок РФ важен для него по личным причинам.

Также по теме Дуров: Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, заявил, что он продолжит отстаивать право россиян...

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям», — написал он на странице во «ВКонтакте».

Дуров также пообещал сделать щедрое пожертвование на миллионы долларов в пользу прокси- и VPN-сервисов, которые помогают мессенджеру обходить блокировку.

В Роскомнадзоре отмечают, что не планируют введение дополнительных ограничений для VPN-сервисов. Ведь, как подчеркнул Александр Жаров, ко всем ограничить доступ просто невозможно. В связи с этим внимание ведомства будет сосредоточено на том, как предписания выполняют операторы связи. Простых пользователей ведомство не побеспокоит.

В Кремле также выразили надежду, что ситуация вокруг Telegram не нанесёт вреда россиянам.

«Мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции или сервисы, или программы, или приложения в интернете», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в России закон о блокировке доступа к запрещённым интернет-ресурсам через анонимайзеры и VPN-сервисы действует с ноября прошлого года.