Без катаклизмов: как Крымский мост обезопасят от сейсмического воздействия

Строители моста через Керченский пролив приступили к установке устройств, которые защитят конструкцию от сейсмического воздействия. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Шок-трансмиттеры разместят на автодорожной части, обеспечив таким образом её устойчивость к любым колебаниям. Эксперты отмечают, что это технологическое решение позволит мосту выдержать даже 9-балльное землетрясение. Как продвигается работа и в чём особенности применяемой технологии — в материале RT.

«Величайшее гидротехническое сооружение»

Автодорожная часть моста через Керченский пролив получит усиленную защиту от сейсмического воздействия. Её будут обеспечивать шок-трансмиттеры, которые уже начали устанавливать строители.

«На автодорожной части моста через Керченский пролив, которая сдаётся в декабре 2018 года, началась установка шок-трансмиттеров — устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Шок-трансмиттеры обеспечат жёсткое соединение конструкций при малейших негативных воздействиях сейсмического или иного динамического характера, например, экстренного торможения транспорта во время ДТП. Устройства могут выдержать нагрузку «в 850 и 1500 кН (расчётное усилие в 85 и 150 тонн)». На автодорожной части установят более 760 таких гидравлических приспособлений.

Эксперты отмечают, что шок-трансмиттеры позволят мосту устоять даже при землетрясении в девять баллов.

«Это величайшее гидротехническое сооружение, мост выдержит любые катаклизмы — и льды, и любое напряжение, включая землетрясение до девяти баллов», — цитирует РИА Новости руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова.

Хотя, подчеркнул он, вероятность такого катаклизма в регионе крайне мала. Последнее землетрясение в Крыму, по словам Рябова, было зафиксировано в начале ХХ века.

Несмотря на это ещё летом 2014 года целая группа учёных из Института физики Земли РАН развернула сейсмическую сеть для изучения интенсивности воздействия на мостовой переход как на берегу, так и в акватории. В результате была составлена карта возможных очагов землетрясений для ближнего региона строительства. Помимо этого в МГУ имени Ломоносова провели испытания грунтов, определив все их свойства при возможных негативных воздействиях.

Позволят мосту «дышать»

Гидравлические устройства на Крымском мосту будут в случае необходимости срабатывать как ремни безопасности в машине, пояснил технический директор Института Гипростроймост — Санкт-Петербург Игорь Колюшев.

«Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролётам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», — рассказал эксперт.

Помимо Крымского такими шок-трансмиттерами также оборудованы вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, а также мосты в Сочи, возведённые к Олимпиаде—2014.

Сейсмической устойчивостью обладает и железнодорожная часть моста через Керченский пролив. Она достигается не за счёт шок-трансмиттеров, а за счёт особенностей крепления.

«Оно предусмотрено за счёт выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры», — отмечается на сайте инфоцентра.

Нападки Киева

Строительство моста постоянно критикуют на Украине, требуя остановить все работы. Так, в конце 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к некоему «расследованию». Он утверждал, что рабочая группа, образованная из представителей этих стран, будет заниматься оценкой ущерба, который якобы «мог быть нанесён экосистеме Чёрного моря» при возведении Россией перехода через пролив.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в свою очередь, требовал срочно прекратить всю деятельность в регионе. Он заявлял, что возведение переправы стало причиной уменьшения грузооборота и снижения числа заходов судов в морские порты Мариуполя и Бердянска. Это, как утверждал Омелян, якобы произошло из-за установления габаритных ограничений для судов после монтажа арочных пролётов.

В России подчёркивают несостоятельность суждений Киева по Крымскому мосту. Так, глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что представители киевского режима оторваны от реальности.

«Делая подобные заявления, они по сути выступают в роли интернет-троллей, главная задача которых — засорять информационное пространство вокруг полуострова продуктами своей жизнедеятельности», — добавил он.

Крымский мост станет самым протяжённым в России (его длина — 19 км). Переправа состоит из автомобильной и железной дорогам. Трасса начинается в Тамани, проходит по косе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Ожидается, что автомобильное движение по мосту будет запущено к декабрю 2018 года, а железнодорожное — 1 декабря 2019 года.