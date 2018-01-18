Гранатомёт и патроны: тайник с оружием стал причиной ареста бывшего охранника Бориса Березовского

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего охранника Бориса Березовского Сергея Соколова по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки. Он подозревается в организации тайника с гранатометом и патронами для автомата «Калашников» на самарском предприятии «Тольяттиазот». Защита Соколова заявила, что обжалует арест. Сам же бывший охранник опального олигарха заявил в суде, что был задержан якобы по наводке Службы безопасности Украины. Чем известен Сергей Соколов и какое отношение он имеет к одному из крупнейших производителей аммиака — в материале RT.

Лефортовский суд Москвы в среду отправил под стражу Сергея Соколова, бывшего руководителя частного охранного предприятия «Атолл-1», которое в 90-е годы прошлого века занималось личной охраной Бориса Березовского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.222, ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).

«По ходатайству следователя судом в отношении Соколова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 16 марта», — сообщили представители суда.

Также вместе с Соколовым были арестованы предполагаемые сообщники: руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин и директор «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко.

Схрон с оружием

Как выяснил RT, уголовное дело связано с конфликтом вокруг предприятия «Тольяттиазот». В декабре 2016 СМИ сообщили, что полицейские обнаружили при обыске в одном из офисных зданий ОАО «Тольяттиазот» экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы.

«При осмотре офисного здания за потолочными панелями была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомёт РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, патроны различного калибра, в том числе со смещённым центром тяжести. Также в сумке находилась литература экстремистского толка и письма, адресованные некому Магомеду», — сообщали СМИ.

Отмечалось, что изъятый арсенал был обнаружен в офисе случайно, в рамках осмотра сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Тольятти (УЭБ и ПК) здания, арендованного компанией ООО «МСА Строй» и расположеного на территории «Тольяттиазота».

Как рассказал источник в правоохранительных органах, Соколов имел непосредственное отношение к организации тайника. «У него имелись свои финансовые интересы на предприятии и он хорошо знал бывшего начальника службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошина», — пояснил собеседник.

Кто такой Сергей Соколов?

Сергей Соколов родился в 1953 году в Ташкенте. Окончил юридический факультет Академии МВД. В начале 1990-х возглавил частное охранное предприятие «Атолл-1», которое работало на олигарха Бориса Березовского. Предприятие отвечало за наружное наблюдение и информационную и финансовую разведку.

«Атолл» в первую очередь занимался информационной безопасностью. Мы готовили аналитические справки и обзоры. Занимались информационной разведкой и контрразведкой. И подчас от этого зависела и личная безопасность Бориса Абрамовича. Было правда у «Атолла» и силовое подразделение», — рассказывал Соколов в одном из интервью.

После бегства Березовского в Англию Соколов создал федеральный информационный центр (ФИЦ) «Аналитика и безопасность». Как сказано на официальном сайте этой организации, задачей центра является «выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ».

В 2013 году он стал членом совета общественного движения «За правду!», которое организовал вместе с Русланом Мильченко.

Известен в СМИ Сергей Соколов стал благодаря своим рассказам о том, как работал на Бориса Березовского. Так, он заявлял, что олигарх был «агентом спецслужб Запада».

Осенью 2017 года вышла книга журналиста Вадима Пестрякова «КРЕМЛЕнальное чтиво, или Невероятные приключения Сергея Соколова, флибустьера из «Атолла», в которой со слов самого Соколова рассказывалось, как тот работал на Березовского.

«Сергей Соколов — бывший руководитель службы безопасности Бориса Березовского, одна из самых загадочных фигур российского информационного пространства. Его услугами пользовался Кремль, а созданное им агентство «Атолл» является первой в новейшей истории России частной спецслужбой», — говорится в аннотации к книге.

Битва за «Тольяттиазот»

Между тем знакомые Соколова, с которыми удалось пообщаться RT, отзываются о нём как об отъявленном авантюристе и «решальщике». «У него были связи в силовых структурах, и он нередко влазил в сомнительные истории, — рассказывает собеседник, который некоторое время работал в ФИЦ. — И ещё в 2012 году они с Мильченко уже вели какие-то собственные расследования по ОАО «Тольяттиазот».

Тольяттиазот (ТОАЗ) — один из крупнейших в мире производителей аммиака, объёмы производства — более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год. По данным СМИ, основным владельцем предприятия является его экс-президент Владимир Махлай с семьёй.

В 2012 году в отношении акционеров предприятия было заведено уголовное дело. Их заподозрили в мошенничестве. Следователи посчитали, что в 2008-2011 годах ТОАЗ экспортировал продукцию по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами швейцарским Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG (принадлежали партнеру семьи Махлаев Феликсу Циви, затем его сыну Андреасу).

В итоге Владимир и Сергей Махлаи, Андреас Циви и другие акционеры и руководители ТОАЗа были объявлены в международный розыск Интерполом. По некоторым данным, они сейчас находятся в США.

Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о том, что сбежавшие от следствия акционеры планируют продать свои активы. Так, в 2015 году «Коммерсант» писал, что к предприятию проявляет интерес экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. В июне 2017 года газета «Ведомости» сообщила, что предприятием интересуются компании «Акрон», «Фосагро» и АФК «Система»

ОАО «Тольяттиазот»

РИА Новости

© Юрий Стрелец

Фабрикация уголовных дел

«Возможно, что деятельность Соколова была каким-то образом связана с созданием негативного информационного фона, а директор центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко и экс-начальник службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин отвечали за связь с коррумпированными полицейскими», — предполагает один из знакомых Соколова.

По его словам, после того, как полицейские обнаружили схрон, делом заинтересовалось ФСБ.

Представители спецслужб выяснили, что дело сфабриковано. При этом полицейские, участвовавшие в возбуждении уголовного дела, связаны с ОПГ «Законновские», которая действует на территории Самарской области.

Отметим, что 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следкома Александру Бастрыкину с запросом, в котором попросил провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ «Законновские» (другое название — «Барыги»), которые проводит региональный следственный комитет по фактам превышения должностных полномочий высокопоставленными силовиками Самарской области.

По словам депутата, следователи и полицейские могут быть причастны к укрывательству преступлений ОПГ «Законновские» и фабрикации уголовных дел.

«Эти запросы были результатом долгой и кропотливой работы после обращения граждан Самарской области о возможной связи некоторых высокопоставленных сотрудников УВД Самарской области с представителями организованной преступной группировки «Законновские», — поясняет Луговой. — В обращении речь идёт об убийствах и сокрытии тяжких преступлений, а также фабрикации уголовных дел. В моих запросах имя Соколова не упоминалось, но, насколько я знаю, у Антошина арестованного вместе с ним, были очень тесные связи с сотрудниками полиции, о которых я упоминал в своём запросе».

Между тем адвокат Сергея Соколова заявил, что арест его подзащитного будет обжалован. При этом рассказать фабулу обвинения защитник отказался. Сам Соколов заявил в суде, что он был задержан якобы по наводке Службы безопасности Украины.

Отметим, что гражданская жена Соколова Дарья Мастикашева была летом 2017 года арестована на Украине.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ задержала двух граждан страны — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая — по подозрению в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), работе на российские спецслужбы и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По его словам, Мастикашева и Каратай вербовали бывших участников силовой операции в Донбассе с целью совершения терактов в Москве и других городах России, чтобы потом обвинить украинские власти в террористической деятельности.