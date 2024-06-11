«Деньги пойдут на помощь ВСУ»: мошенники под видом брокеров обманули участника СВО на 3 млн рублей

Военнослужащему с позывным Чаплин из Саратовской области мошенники предложили заработать в интернете, начав торговать на бирже. Старший лейтенант вложил 0,5 млн рублей и за три месяца якобы заработал $15 тыс. Но когда пришло время выводить прибыль, злоумышленники стали просить его вносить дополнительные деньги на счёт под разными предлогами. Обманным путём они украли у военного более 3 млн рублей. А когда офицер это обнаружил, начали ему угрожать и предлагать сотрудничать с ВСУ.

Старшему лейтенанту с позывным Чаплин 32 года. На спецоперации кадровый военный находится с первых её дней. Уроженец Саратовской области служит командиром группы в артиллерийской разведке. За обнаруженную технику противника Чаплина наградили медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком отличия «За заслуги перед ДНР» III степени.

«Это моя работа. Делаю всё, что от меня зависит, вместе с боевыми товарищами. За всё время службы обнаружил более 60 миномётов, порядка 30 артиллерийских орудий (в том числе М109, «Мста», М777, AHS Krab), а также самоходные артиллерийские установки (САУ) противника — российского и натовского образцов военной техники. Собрали даже свою коллекцию из «Гиацинтов» и «Гвоздик», — рассказал он RT.

Осенью 2022 года участник СВО познакомился в социальной сети «ВКонтакте» с девушкой, которая представилась Галиной Лобановой. В переписке Чаплин упомянул, что у него есть сбережения. Тогда его собеседница предложила вложить их и заработать крупную сумму за счёт трейдинга — торговли на бирже. Она прислала офицеру скрины якобы своего счёта с шестизначной суммой и в итоге убедила его последовать её примеру.

«Она сказала, что деньги должны работать, а не просто на счету пылиться. Добавила, что на первых порах мне помогут во всём разобраться. Дадут личного аналитика и брокера, которые будут советовать активы к покупке и помогать инвестировать», — вспоминает Чаплин.

Мошенники, по словам собеседника RT, преподнесли всё грамотно: помогли создать личный кабинет, открыли валютный счёт и добавили во все чаты с финансовыми экспертами. После обучения по наставлению брокера Чаплин положил 0,5 млн рублей на виртуальный счёт и приступил к торгам.

«Я начал совершать свои первые сделки, всё шло как по маслу. Цифра в долларах на моём личном счёте росла. Конечно, у меня не было никаких подозрений. Тем более торги на бирже не малоизвестный способ заработка», — добавил участник СВО.

«Я повёлся»

Через три месяца на счету у Чаплина накопилось больше $15 тыс., и он захотел вывести деньги на свою банковскую карту. Кураторы заверили, что с этим проблем не возникнет, правда, сначала надо будет перевести дополнительные 80 тыс. рублей на указанные ими реквизиты. А после того как собеседник RT сделал это, настойчиво попросили отправить ещё 120 тыс. рублей, объяснив это тем, что «такова процедура».

«Галина мне тоже писала, мол, такой регламент, якобы она точно так же все свои деньги получала. Мне пообещали отдать средства после платы за резервацию, холдирование, лицензию, SWIFT, конвертацию валюты. А я повёлся. Эти мошенники — хорошие психологи, умеют убеждать», — делится с RT военнослужащий.

Деньги Чаплин переводил с карты, где хранился весь его заработок за службу на СВО. Часть средств он отдавал родителям-пенсионерам на жизнь, а остальное откладывал на накопительный счёт. В общей сложности мошенники выманили у мужчины 3 151 614 рублей.

После того как деньги на счету у офицера так и не появились, он заподозрил неладное и, приехав домой в отпуск, обратился в отделение Сбербанка. Сотрудники подтвердили, что никаких $15 тыс. ему не поступало.

«В этот момент у меня блокируется карта — прямо на глазах у работников банка. Мне пояснили, что я столкнулся с мошенниками и мне нужно обращаться в МВД», — вспоминает собеседник RT.

Заманившая военного в мошенническую схему Галина заблокировала его во всех соцсетях. Тогда же выяснилось, что она использовала фотографию совершенно другой девушки. «Её зовут совсем по-другому, и она знать не знает обо мне и «заработке» в интернете», — говорит офицер.

После этого Чаплину в Telegram написала некая Каролина Максимова и предложила сотрудничать с ВСУ. Военнослужащий заблокировал её, но аналогичные сообщения продолжали сыпаться от пользователей с другими именами.

«За слив информации о российской армии предлагали по $30—50 тыс. Когда поняли, что я не поведусь, называли оккупантом, угрожали и присылали фото сбора на украинской интернет-платформе. Сказали, что все деньги, которые они у меня украли, пойдут на помощь ВСУ», — рассказывает Чаплин.

© Из личного архива

«Возбуждено уголовное дело»

Оставаться дома и разбираться с мошенниками Чаплин не мог: нужно было возвращаться на передовую. Военнослужащий написал заявление в полицию и убыл в часть. Перед этим он успел обратиться в Сбербанк с просьбой разобраться в ситуации. В банке ответили, что у них отсутствуют основания для возмещения средств и что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного дела.

Он также обратился в Банк России. «Проверка фактов, касающихся совершения третьим лицом умышленных противоправных действий, выходит за пределы установленной законодательством Российской Федерации компетенции Банка России. В связи с этим ваше обращение перенаправлено в Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения в соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ», — говорится в ответе службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ (документ есть в распоряжении RT).

В октябре 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере». «Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ», — объясняется в постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (документ есть в распоряжении RT).

Однако дело было приостановлено в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. «25 мая 2024 года срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу приостановлен по основаниям, предусмотренным п. 1 ч.1 ст. 208 УПК РФ, уголовное дело не прекращалось», — объяснили Чаплину полицейские в ответ на его обращение. Ему также сообщили, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

О росте числа преступлений мошенников с Украины ранее говорил глава МВД России Владимир Колокольцев. «Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса тому объективных подтверждений, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине», — заявлял он в апреле.

По словам правозащитника, председателя движения «Комитет по борьбе с коррупцией» Романа Пронина, в этой ситуации банк не обязан возвращать денежные средства. «Но банк как третье лицо может оказывать содействие следствию. С 24 июля 2024 года, согласно правкам в ФЗ №340, банки будут обязаны предупреждать клиентов о возможном переводе денежных средств мошенникам. После этого, если клиент не обратил внимание на предупреждение банка, он сам несёт ответственность за свои деньги. Но если сотрудники банка не уведомили клиента о возможных рисках, то тогда банк будет обязан возместить ущерб», — пояснил эксперт.