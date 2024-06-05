«Нарушают установленные порядки»: в Госдуме обсудят, считать ли опасным движение квадроберов

В Госдуме обсудят, является ли опасным набирающее популярность среди молодёжи движение квадроберов — его участники переодеваются в животных, перенимают их повадки и собираются в парках, чтобы вместе побегать на четвереньках. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова считает, что новое увлечение может пагубно сказаться на молодых людях, так как в этом социальном явлении, по сути, отрицаются общественные нормы. RT выяснил, зачем юноши и девушки переодеваются в зверей и как такое поведение может сказаться на детях.

В Госдуме обсудят потенциальную опасность набирающего популярность среди молодёжи движения квадроберов — его участники переодеваются в животных и перенимают их повадки, собираясь в своего рода стаи в общественных местах и передвигаясь прыжками и на четвереньках. О планах обсудить это социальное явление на уровне нижней палаты парламента RT сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Действительно, есть новые тренды в молодёжной среде — это так называемое движение фурри, которое подразумевает, что дети переодеваются в некую индивидуальную особь. И есть движение квадроберов, которое отличается тем, что эти дети собираются в стаи, передвигаются с помощью различных прыжков, начинают подражать в своём поведении животным, — пояснила депутат. — Мы планируем провести совещание на тему этих новых веяний в молодёжной среде. Мы должны определиться, что такое деструктивная информация, каковы её критерии и виды. Как только мы определимся с этим — примем решение, что делать дальше. Пока рано говорить о запрете (движения квадроберов. — RT)».

Депутат отметила, что для обсуждения этого вопроса в Госдуме уже создана специальная группа, и выразила надежду, что вскоре депутаты выйдут на решение проблемы. По словам Лантратовой, движение квадроберов вызывает опасения прежде всего потому, что его участники начинают отрицать правила и порядки, установленные в обществе.

«Самое опасное, что есть в этой истории, — что дети начинают вести некий асоциальный образ жизни, нарушать установленные порядки. Вплоть до того, что не просто прыгать и забираться на деревья, но даже, например, ходить в туалет в неустановленных местах, вести себя агрессивно по отношению к окружающим», — подытожила депутат.

Между тем, 4 июня в одном из парков Тюмени полиция пришла на собрание местных квадроберов. Сотрудники правоохранительных органов опросили участников сборища, обошлось без задержаний.

При этом неделей ранее в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл другой инцидент с участием квадроберов: в Ноябрьске девочка в костюме кошки напала на двоих братьев в парке. Девочка ходила на четвереньках, мяукала, а затем набросилась с палкой на проходивших мимо мальчиков. Одного из них она сильно ударила по спине и ноге, после чего убежала. У пострадавших — синяки и царапины, а квадробершу теперь разыскивает полиция.

Кто такие квадроберы?

RT нашёл двух участниц движения квадроберов и расспросил их об особенностях нового молодёжного тренда. Так, 13-летняя школьница с псевдонимом Норкис увлеклась квадробингом в начале ноября 2023 года. О квадроберах и фурри девочка узнала от подруги.

«Выбрала (движение квадроберов. — RT), потому что оно уникально своими движениями: прыжки, бег, акробатические элементы. Это развивает физическую форму, укрепляет руки и ноги. Кроме того, я стала сама делать маски для квадробики и продавать их. Я получаю радость, занимаясь квадробикой, общаюсь с такими же квадроберами, завела много знакомых в разных частях города, мне комфортно в этом хобби», — рассказала собеседница RT.

© Фото из личного архива

Сейчас она активно ведёт канал о движении квадроберов в разных социальных сетях, и её ресурсы стремительно набирают популярность: у неё уже 19,5 тыс. подписчиков на YouTube, 15,7 тыс. — в Likee, и 1,1 тыс. — в Telegram. По словам юного блогера, иногда ей приходится сталкиваться и с хейтом, но девочка предпочитает его игнорировать.

Неотъемлемые атрибуты движения квадроберов — наряды животных, в которые одеваются представители тренда. Как правило, это маска, ушки и хвостик, а также защитные перчатки. В среднем стоимость экипировки для квадробера варьируется от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей, рассказала собеседница RT.

«Стоимость основы для маски — до 400 рублей, хвост — до 1 тыс. рублей, перчатки — до 800 рублей. Кроме того, нужны материалы для декорирования маски (около 1,5 тыс. рублей)», — перечислила представительница движения.

«Стартовые наборы» для квадробинга сейчас свободно продаются на маркетплейсах — комплект из маски, чокера и хвоста обойдётся в среднем в 1,5 тыс. рублей. Многие квадроберы, как и Норкис, делают маски самостоятельно.

Каждый квадробер выбирает для себя конкретное животное, которому будет подражать — свой «териотип». По словам Норкис, она выбрала для себя териотип хорька — своего зверька она изобразила в белой маске с короткими ушками и движениями, похожими на это животное.

В начале занятий квадробикой из-за нетипичного для человека способа передвижения у девочки болели кисти рук, она пользовалась эластичными бинтами, и со временем этот «побочный эффект» сошёл на нет. Никаких травм за время занятий квадробикой она не получала. Родители Норкис не сразу поняли новое хобби дочери, но впоследствии поддержали её — мама квадроберши даже ходит с ней на «сходки».

«Сходки в холодное время года проходят а развлекательных центрах, и там нужно согласие родителей на посещение. А в тёплое время года сходки проходят в парках. Родители просто стоят в отдалении, чтобы нам никто не навредил. Потому что стали появляться люди которые обижают квадроберов. На наших сходках такого не было — люди просто интересуются, кто мы. Агрессии не было», — утверждает собеседница RT.

Она настаивает, что квадробика — вполне безопасное хобби. По её словам, представители движения на самом деле вовсе не считают себя животными и прекрасно понимают, что они люди. Маска и хвост в данном случае — просто образ, в котором они показывают себя на публику.

«В нашей части фандома есть дети, которые лают, гавкают, кусаются. Я считаю это поведение неадекватным, такие дети позорят квадробику, создают неправильное впечатление о ней», — подчеркнула квадроберша.

«Мне понравился их весёлый внешний вид»

Другая участница движения — девятилетняя Аманда — рассказала RT, что впервые увидела квадроберов, когда играла на детской площадке. Подростки в масках животных привлекли внимание девочки, и она подошла к ним.

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«Я узнала, что это квадроберы или по-другому фурри. Мне понравился их весёлый внешний вид, они, никого не стесняясь, резвились и прыгали. Я вступила в группу квадроберов моего города в соцсетях. По сути, это вид спорта. Мы копируем движения и повадки животных, с которыми себя ассоциируем. Это, безусловно, развивает гибкость и грацию», — уверена девочка.

Она добавила, что для учащейся начальной школе хобби выходит весьма дорогостоящим.

«Когда ты занимаешься танцами, то родители видят и понимают, что тебе нужны чешки, костюм для репетиций и так и далее. А тут они не понимают, для чего мне маска, хвост и перчатки. Моя маска сделана на заказ, я купила её за 5 тыс. рублей. Хвост обошёлся мне в 2 тыс. Конечно, некоторые не тратят деньги на скажем так, экипировку. Маску можно сделать в технике папье-маше, например. Хвост можно заменить мехом от капюшона», — объясняет собеседница RT.

Девочка объяснила, что её териотип — пантера, этим образом она хотела «подчеркнуть свою независимость и силу». Она также упомянула о неприятии и даже хейте, с которым иногда приходится сталкиваться представителям движения.

«Мы должны защищать друг друга. Мы устраиваем встречи, которые называются сходками, где репетируем прыжки, учимся друг у друга. Наверное, можно сказать, что я квадробером стала потому, что испытывала одиночество, непонимание со стороны. А здесь я чувствую себя среди своих. Образ пантеры мне помогает поверить в себя», — подытожила девочка.

Мнение психолога

В беседе с RT психолог Катерина Алексеева отметила, что новый тренд мало чем отличается от любой другой субкультуры, которые время от времени становятся популярными среди молодёжи. По её словам, движение скорее напоминает игру и даже имеет свои плюсы.

«Дети как минимум откладывают телефоны и начинают собираться вживую, что уже хорошо для нашего современного мира. Никакого негатива эта игра на данный момент не несёт. Для ребёнка ведущая деятельность — это игра, и, когда они находятся в компании, им важно принадлежать к группе, соответствовать ей. Я думаю, что такое увлечение не будет у нас долгим, постоянно идёт смена этих тенденций. Возможно, к следующему году это будет уже неактуально», — считает эксперт.

Она добавила, что в том же движении фурри состоят не только дети — по её словам, в течении немало людей от 18 до 25 лет. По мнению специалиста, это в основном творческие люди, которые таким образом находят способ проявить себя. Алексеева также сравнила движение с косплеем — увлечением, связанным с творческим перевоплощением в персонажей книг, фильмов, комиксов, аниме и манги.

«Возможно, что сам вид детей в масках и их подражание животным может пугать взрослых, но здесь достаточно вспомнить те субкультуры, которых уже нет, — реакция взрослых была примерно такой же, реакция на всё новое — это страх», — объясняет Алексеева.

Главный совет, который психолог дала родителям подростков, увлекающихся фурри, — разговаривать со своими детьми, интересоваться их увлечениями, оказывать поддержку и выстраивать с ними доверительные отношения.

«Тогда никакие субкультуры не страшны», — подытожила собеседница RT.

В свою очередь, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова считает, что движение квадроберов вызывает тревогу и может деструктивно сказываться на психике молодёжи.

«Вообще, если смотреть на историю этих движений ещё на Западе и в США, то это ответвление ЛГБТ-движения*. Это, кстати говоря, доказано, если почитать аналитику, которая у нас признана экстремистской на данный момент. Самая главная особенность этих движений заключается в том, что их участники начинают отрицать все правила и порядки, установленные в обществе», — предупреждает Лантратова.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.