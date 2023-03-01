«Компания друзей» или неформалы: что известно о подростковом движении «ЧВК «Рёдан»

За последнюю неделю в СМИ сообщалось о потасовках, в которых участвовали последователи молодёжного движения «ЧВК «Рёдан», которых можно узнать по логотипу — белому пауку на чёрном фоне. Группы в соцсетях, посвящённые «ЧВК «Рёдан», насчитывают десятки тысяч подписчиков. В соцсетях и СМИ движение уже успели окрестить новой молодёжной субкультурой и даже группировкой, которая борется не то с приезжими, не то с националистами. Сами администраторы сообществ Рёдан заявляют, что такой организации не существует, а неожиданную популярность они получили случайно. RT пообщался с экспертами и участниками движения, чтобы выяснить, что такое «ЧВК «Рёдан».

Подростковое объединение, известное как «ЧВК «Рёдан», или просто — Рёдан, стало популярным после того, как СМИ сообщили о том, что в многих городах России прошли драки с его участниками. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правооханительных органах, были задержаны сотни подростков, одетых в толстовки и майки с белым пауком.

22 февраля в соцсетях широко разошлось видео, на котором дерутся несколько десятков подростков. Как стало известно, ситуация произошла в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы.

Позднее администраторы одного из сообществ Рёдан заявили, что причиной драки стала придирка других подростков к неформально одетым школьникам с длинными волосами и в футболках с белыми пауками.

Спустя несколько дней московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что 24 и 25 февраля в отделы полиции в Москве доставили больше 350 человек, которые могут быть причастны к неформальному движению, 319 из них — несовершеннолетние.

26 февраля из-за массовой драки школьников пришлось вызывать ОМОН в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Судя по видео из соцсетей, толпа подростков окружила школьника, с него стянули кофту с белым пауком, а потом стали избивать. На помощь ему пришли другие школьники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о «Хулиганстве».

В тот же день задержания подростков прошли в Новосибирске. В управлении МВД по области заявили, что правоохранители задержали в местном ТЦ «ряд граждан, в том числе несовершеннолетних». В Красноярске полицейские дежурили у входа в ТЦ «Планета» и, по словам очевидцев, досматривали подростков 14–16 лет. В администрации ТЦ заявили, что меры безопасности были усилены из-за «большой группы подростков».

На следующий день десятки школьников-реданов собрались на площади у местного Театра оперы и балета. На видео, опубликованном в сети, видно, что рядом с ним дежурили правоохранители. Аналогичные сообщения о скоплениях подростков и их задержаниях в эти дни поступили из Казани, Ростова-на-Дону и Ярославля.

28 февраля массовую драку реданов предотвратили возле ТЦ в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Бурятии, около 80 предполагаемых участников неформального движения собирались устроить потасовку. Восемь подростков доставили в отделы полиции и отпустили после профилактической беседы.

«Название поставили в шутку»

Сообщения о задержаниях несовершеннолетних вызвали большой резонанс. В соцсетях и СМИ стала появляться информация о том, что так называемая «ЧВК «Рёдан» — это новая подростковая субкультура, члены которой выступают против околофутбольных фанатов и лиц кавказской национальности. Сейчас в соцсетях есть несколько десятков групп с названием Рёдан или «ЧВК «Рёдан». Их логотип – белый паук – позаимствован у преступного клана «Геней Рёдан из аниме «Хантер х Хантер».

RT удалось поговорить с администратором одной из групп Рёдан, у которой больше 90 тыс. подписчиков. Он и другие администраторы этого сообщества утверждают, что Рёдан — всего лишь «компания друзей», а не не организация и что у них нет лидеров.

По их словам, ещё осенью 2022 года это было небольшое сообщество из примерно 20 подростков, которые вместе ходили на концерты любимых исполнителей, в том числе рэпера Shadowraze, который в своих текстах часто отсылался к игре Dota 2. В некоторых СМИ и Telegram-каналах этого репера называют лидером Рёдана.

«Shadowraze не является организатором группы. Я не называю себя лидером, у нас нет лидеров и количество редановцев невозможно узнать», — сказал в беседе с RT администратор группы, который пожелал остаться анонимным.

На вопрос о том, есть ли у сообществ Рёдан кодекс или правила поведения, собеседник ответил, что «перечислить это всё трудно, более подробно рассказано в самом аниме».

Постепенно сообщество в соцсетях стало набирать популярность и подписчиков, но администраторы группы подчёркивают, что никогда не пропагандировали национализм, агрессию и не призывали выходить на драки.

По их словам, драка в ТЦ «Авиапарк» 19 февраля началась потому, что одни пьяные подростки пристали к неформально одетым школьникам. Никто не ожидал, что эта история выйдет за пределы паблика и разойдётся в массы.

«И до этого чуваки в торговых центрах встречались, в том числе с другими субкультурами, и до этого в принципе какие-то чуваки в торговых центрах п*****ь (дрались), и до этого это всё было. Почему сейчас это всё расфорсилось (разошлось по соцсетям – прим. RT), почему алгоритмы в этот раз сработали именно так (алгоритмы соцсетей, которые предлагают пользователям видео и делают его популярным – прим. RT)? Это до сих пор загадка», — заявили администраторы группы в своём стриме, который провели 27 февраля.

Что касается логотипа сообщества, то вещи с белым пауком были взяты из коллекции бренда Hikikomori kai, которая вышла в 2020 году, добавили администраторы группы.

Приставка ЧВК появилась в названии группы в шутку, утверждают они.

«Паблик и сообщество – всё это зарождалось в середине осени 2022 года, как раз тогда началась частичная мобилизация в нашей стране. Название было поставлено в шутку, не с осуждением того, кто пошёл на СВО. И как только мы увидели, что это достигло таких масштабов, такой аудитории, то сразу же везде из названия «ЧВК» поснимали», — сказали админы сообщества.

Администратор молодёжного Telegram-канала «цб не мит» с 13 тыс. подписчиков в беседе с RT также заявил, что Рёдан — это не субкультура, а просто «объединение друзей и дизайнеров одежды».

По словам Дмитрия, его канал решил встать на защиту Рёдана, потому что они несправедливо подвергаются нападкам и травле в сети. Он также считает, что Рёдан — не субкультура, а скорее объединение молодёжи, которой нравится аниме, музыка и одежда определённого стиля.

«Рёдан это не субкультура, а обычные ребята. В первую очередь важно сейчас то, что люди подвергаются нападениям по факту стиля одежды и действий неизвестных интернет-пользователей – троллей. Надо довести до масс, что страдают невиновные (реданы), это сейчас самое важное», — добавил Дмитрий, который, по его словам, учится в медицинском колледже.

Десятки тысяч подписчиков

По просьбе RT группы с названием Рёдан или «ЧВК «Рёдан» проанализировал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Так, специалист обратил внимание, что за короткое время — от полугода до пары месяцев — эти сообщества набрали очень большое количество подписчиков.

«Это очень похоже на накрутку подписчиков. Например, один из крупнейших каналов на эту тематику за полгода набрал 220 тыс. пользователей. Но за одни сутки аудитория упала до 217 тыс. Такое падение означает, что были загнаны боты», — отметил Бедеров в беседе с RT.

По его словам, некоторые администраторы групп профессионально занимаются продвижением каналов и сообществ в интернете, то есть у них есть опыт в том, чтобы раскручивать такие паблики.

«Часть администраторов, судя по данным, живёт в России, часть — на Украине. Но пока это ни о чём не говорит, потому что подделать телефоны и сделать ложную локацию ничего не стоит», — добавил собеседник.

Администратор одной из групп Рёдана, в которой сейчас состоит больше 90 тыс. пользователей, объяснил популярность сообщества хорошей рекламой.

Канал был создан 15 января и за это время в нём была лишь одна публикация с текстом так называемого «гимна Рёдана». Зато с 25 февраля администраторы паблика стали очень подробно освещать события, связанные с драками и задержаниями в ТЦ.

«Люди переходят по вотемаркам (водяной знак, который наносят на видео и фото, чтобы обозначить автора и собственника продукции – прим. RT). В некоторых СМИ наш канал указывают, покупается реклама, в поиске люди находят канал», — сказал собеседник RT.

Зачинщики или защитники



Глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего», автор монографий о деструктивном влиянии социальных сетей на несовершеннолетних Яна Амелина считает, что сообщество Рёдан является частью аниме-субкультуры, и внутри этого течения уже сформировалось радикальное крыло – «ЧВК «Рёдан».

При этом сама субкультура аниме, под влиянием которой и появилось движение, фактически уже не имеет к этой группировке отношения. До начала активной раскрутки этой темы основное сообщество «Рёдан» вКонтакте было небольшим, оно не достигало даже 10 тыс. подписчиков.

«Группа «Рёдан» была очень небольшой, она не достигала даже 10 тыс. подписчиков. «ЧВК «Рёдан» — это её радикальное крыло, оно сейчас заполнилось людьми, которые вообще никакого отношения не имеют ни к «Рёдану», ни к аниме. Вся основная раскрутка «Рёдана» пришлась на праздники и на предпраздничные дни. Когда я наблюдала развитие событий в 20 числах февраля, было полное ощущение, что это делают местные, люди, которые хорошо владеют тонкостями отношений в субкультурной среде, достаточно посмотреть на лексику, орфографию, как писали все эти провокационные посты», — отметила Амелина в беседе с RT.

По словам специалиста, после того, как движение набрало популярность в соцсетях и о нём рассказали СМИ, появились признаки того, что им стали управлять «третьи силы».

«Сейчас по всей стране «ЧВК «Рёдан» — именно радикальное ответвление этой аниме-субкультуры — «забивает стрелки» своим противникам на 5 марта в ТЦ по всей стране. Это делают именно «пауки»: через свои сообщества, созданные практически в каждом мало-мальски крупном городе, и часто в агрессивной форме. После не менее агрессивных ответов противников зачинщики сборищ обычно сбавляют тон и даже начинают извиняться, объясняя былую агрессию «разногласиями среди админов».

В основном редановцам противостоит «здравая молодёжь», не желающая продолжения конфликта, вместе с ультраправыми, и молодые кавказцы, готовые ответить «паукам» на оскорбления их религии и нации. Таким образом, вроде бы сугубо субкультурный конфликт приобретает межнациональный и межрелигиозный контекст.

Единство форм и методов разжигания противостояния, анонимность большинства админов подобных сообществ вызывает подозрения в спланированности, по крайней мере, части подобных вбросов уже никакими не редановцами – возможно, внешними силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки в стране», — отметила Яна Амелина.

В свою очередь член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов в беседе с RT отметил, что возможно, члены движения были вынуждены защищаться от агрессии в свой адрес, а не проявляли её первыми.

Так, в разговорах с полицейскими он выяснил, что любители аниме, в частности реданы, периодически сталкиваются с насилием в свой адрес.

«Правоохранители пока неофициально говорят, что это так: определённым группам (молодёжи) не нравится, как они одеваются, не нравится их внешний вид. Есть мнение, что реданы были не агрессивны, но они столкнулись с агрессией, и против агрессии выстроились», — пояснил правозащитник.

Кабанов также отметил, что СПЧ готовится пригласить представителей Рёдана, чтобы лично у знать у подростков, что стало причиной массовых драк и конфликтов.

«Когда мы говорим о субкультуре, мы говорим не в позитивном окрасе. Говорим «молодёжная субкультура» и немного ёжимся. Мы должны изменить свои подходы, навязать в хорошем смысле свою повестку дня», — отметил собеседник.