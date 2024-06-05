«Они спасают жизни»: как ветеран СВО организовал пошив «мантий-невидимок» для бойцов и техники

Ветеран СВО Анатолий Кольчинский с позывным Пионер после тяжёлого ранения оказался полностью парализован. Семь месяцев он восстанавливался в госпитале. За это время он начал заниматься сбором гуманитарной помощи, а также организовал пошив «мантий-невидимок» — специальных покрывал, которые защищают бойцов и технику от тепловизоров. Сейчас 28-летний Пионер, к которому вернулись почти все двигательные функции, продолжает свою волонтёрскую деятельность и думает над предложением стать инструктором для снайперов.

Петербуржец Анатолий Кольчинский (позывной Пионер) до 2017 года служил в МЧС в должности старшего пожарного. Потом начал заниматься бизнесом: у него были свои автосервисы.

В зону спецоперации Пионер отправился осенью 2022 года. В качестве снайпера он успел побывать под Кременной и в Херсонской области, многократно был ранен, но всегда возвращался на фронт.

«В августе 2023 года надо было добираться до места на катерах через Днепр. Было страшно: на воде никуда не отойти, не скрыться, — рассказывает он. — К сожалению, опасения были не напрасны. Судно — цель нашей атаки — оказалось бронированным, его экипаж уничтожить не удалось. Нас обстреливали миномётами и кассетными боеприпасами. На помощь вышли катера, но их также атаковали. Меня несколько раз контузило и пробило осколками, я вылетел за борт, но смог зацепиться за катер. А мой раненый товарищ сумел затащить меня на судно».

Из-за полученных в том бою ранений Пионера полностью парализовало: «У меня был сильный отёк головного и спинного мозга, перелом шеи. На лечение и реабилитацию ушло семь месяцев. Потихоньку почти все двигательные функции вернулись. Одна нога до сих пор не двигается, но я верю, что скоро встану на обе ноги».

© Фото из личного архива

Ещё в госпитале Кольчинский завёл Telegram-канал для сбора помощи бойцам на спецоперации. «Мысль «Как там мои боевые товарищи?» меня не покидала ни на минуту. Я лежу в тепле, в безопасности, а они воюют. Я много читал военкоров, пока проходил лечение, вдохновлялся их примерами. Познакомился с [командиром отделения морпехов] Антоном с позывным Рокот. Он занимался гуманитаркой и здорово помог мне советами», — говорит собеседник RT.

Поначалу канал Анатолия состоял лишь из его сослуживцев, их родственников и друзей. Но даже тогда удалось собрать 150 тыс. рублей, закупить и отправить первую помощь.

«А дальше в раскрутке канала мне, сами того не ожидая, помогли наши противники, — рассказывает Пионер. — Мы с моим товарищем уничтожили очень много бойцов их подразделения, поэтому украинцы решили отчитаться, что мы якобы уничтожены, и выложили видео боя, на котором я получил своё последнее ранение. Я ответил, что мы живы, эта новость разлетелась, обо мне стали узнавать, и аудитория канала начала расти».

«Не хочу просто так сидеть»

Сейчас Анатолий помогает двум подразделениям, в которых ему довелось служить. А вместе со своей мамой он разработал «мантии-невидимки» — специальные покрывала, защищающие бойцов и объекты от тепловизоров. В частности, эти накидки позволяют обеспечить невидимость позиции снайпера, также их используют для укрытия раненых во время ожидания эвакуации, маскировки на местности от БПЛА противника, для укрытия транспорта, вооружения и т. п.

«Я пользовался такими покрывалами, знаю все минусы и плюсы. К сожалению, для массового производства покрывал в целях удешевления зачастую используются некачественные материалы с очень коротким сроком действия. По опыту знаю, что магазинные покрывала защищают от 15 до 30 минут — потом они нагреваются и теряют эффект. Мы испытывали наше изделие, и время действия оказалось гораздо выше — около трёх часов. Наши ребята ими накрывают даже артиллерийское оружие», — объясняет Пионер.

По его словам, волонтёры покупают специальную дорогую ткань, делают прокладки из другого материала — этим изделия отличаются от тех, что сделаны на поток. «Единственный минус у наших покрывал в габаритах, но зато они спасают жизни, — говорит Кольчинский. — Кроме моей мамы, их теперь шьют добровольцы в нескольких городах. За два месяца мы отправили в зону спецоперации порядка 70 покрывал».

© Фото из личного архива

Полтора месяца назад Кольчинский вернулся из госпиталя. Сейчас Анатолий восстанавливается дома. Мужчина посещает классные часы в школе, где учится его сын-первоклассник. Недавно Кольчинский получил I группу инвалидности. Бросать волонтёрство он не собирается.

«Буду плотно заниматься гуманитаркой. Также мне поступило много предложений стать инструктором, обучать будущих снайперов. Думаю, что отказываться от такого предложения я не стану. Я не привык просто так сидеть, хочу быть полезным», — резюмирует Пионер.