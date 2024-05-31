«Улетаю на Бали тратить деньги»: представившиеся сотрудниками ФСБ мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

В Егорьевске 88-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ. Они убедили её продать квартиру и отдать им все деньги. При этом ни родственники, ни знакомые не догадывались, что пенсионерка на протяжении нескольких месяцев общается с аферистами.

В начале февраля этого года 88-летняя пенсионерка из Подмосковья Лидия К. (имя изменено. — RT) обратилась в банк, чтобы снять с карточки свою пенсию в размере 30 тыс. рублей. А спустя неделю ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся директором банка.

«Он сказал, что к ним в отделение пришли какие-то мужчина и женщина с моим паспортом и пытаются снять все мои сбережения — 300 тыс. рублей. Только в копии паспорта у них была не та фотография, поэтому он отказался выдать им деньги и сообщил об этом в ФСБ», — рассказала RT Лидия.

И действительно, следом раздался очередной звонок. Собеседник представился сотрудником ФСБ Романом Беловым и качестве подтверждения он прислал фотографию пропуска с надписью «ФСБ».

Мошенники, завоевав доверие пожилой женщины, сначала убедили её, что на сбережения покушаются преступники, и уговорили снять все деньги со счёта и отдать им, чтобы «поместить в надёжное место на временное хранение».

После этого мошенники стали убеждать Лидию продать квартиру «в интересах следствия». Они уверяли, что сделка будет фиктивной.

Как рассказали RT родственники, всё это время они регулярно созванивались с женщиной, однако она ничем себя не выдавала.

«Бабушка живёт одна, но мы с братом звоним ей каждый день и регулярно её навещаем. Но она ни разу ни нам, ни своим подругам не сказала, что общается сотрудниками ФСБ и готовится продавать квартиру. Единственное, что было странным — в феврале-марте у неё часто был занят телефон, было трудно дозвониться», — вспоминает внучка Лидии Вера.

«Фиктивная сделка»

Мошенники, по словам Лидии, предложили ей самой выбрать из нескольких риелторских агентств то, в котором будет оформлена «фиктивная сделка по купле-продажи квартиры». И она, недолго думая, согласилась на первый предложенный аферистами вариант — «Недвижимость Егорьевска».

Вскоре преступники передали ей телефон риелтора Тамары (имя изменено. — RT), которая вела сделку.

Как вспоминает Лидия, Тамара приезжала к ней несколько раз, сфотографировала квартиру и разместила соответствующее объявление на сайте агентства. После этого жильё несколько раз приезжали смотреть потенциальные покупатели, но до заключения сделки дело так и не дошло. Тогда риелтор поехала вместе с пенсионеркой в местное МФЦ, где её выписали из квартиры. После этого, по словам Тамары, покупателей было бы легче найти.

Один раз с риелтором столкнулась и Вера, когда провожала бабушку домой. Как она вспоминает, бабушка представила внучку, но Тамара не проявила к ней никакого интереса.

«Бабушка тогда меня быстро отослала, сказала, что им надо ехать. Жалею теперь, что не поехала вместе с ними тогда. Странно, что риелтор так себя повела», — вспоминает Вера.

В апреле на квартиру нашёлся покупатель — мужчина с двумя детьми. 14 мая подписали договор купли-продажи. 22 мая покупатели внесли деньги — 2,7 млн рублей, которые перечислили на счёт.

«Денег и квартиры больше нет»

Вскоре после того, как деньги поступили на счёт, раздался новый звонок от мошенников. Деньги надо было срочно снимать. Лидия позвонила в банк, и на следующий день по записи ей выдали всю сумму. После чего все вырученные от продажи жилья средства женщина передала «курьеру от ФСБ».

Вскоре, по словам Лидии, на пороге её квартиры появились новые хозяева, которые напомнили, что пора освобождать жилплощадь. Женщина попыталась дозвониться до Романа из ФСБ, но он на звонки не отвечал. Осознав, что её обманули, она всё рассказала внучке. После этого они обратились в полицию.

В «Недвижимости Егорьевска» отказались говорить c RT. Родственникам риелторы сообщили, что мошенники общались с ними, выдавая себя за внука Лидии. Якобы он хочет взять бабушку жить к себе, поэтому квартиру и продают. Несколько раз лже-внук жаловался на дорогие железнодорожные билеты. В подтверждение риелторы передали родственникам скрины переписки.

«Объясните, пожалуйста, бабушке, что квартиры и денег у неё больше нет. Мне очень жаль, она очень хороший человек, что я ей в этом даже не могу признаться... Нет никакого Белова Романа. Я улетаю на Бали тратить деньги», — говорится в его последнем сообщении.

По мнению Веры, риелторы отнеслись к своей работе халатно, не проверили риски, хотя странная схема продажи и поведение пенсионерки должны были сразу вызвать сомнения.

24 мая после полицейские возбудили уголовное дело. Кроме того, они задержали «курьера».

«В производстве Следственного отдела ОМВД России по г.о. Егорьевск находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения мошенничества в отношении женщины. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 19-летний житель Люберец, подозреваемый в совершении преступления. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили RT в пресс-службе МВД.

В настоящее время, как отметили в ведомстве, предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников противоправного деяния.

По мнению адвоката Рамиля Гизатуллина, имеет смысл также провести судебно-психиатрическую экспертизу пенсионерки. Если у неё будет установлена невменяемость на момент заключения сделки, то можно будет говорить о беспомощном состоянии жертвы, а сделку признают недействительной.

В таком случае квартира останется у Лидии, а ущерб надо будет возвращать уже покупателям.