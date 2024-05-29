«Может стать элементом декора»: эксперты рассказали о рисках антинаркотической маркировки произведений

Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет ведущие российские аудиовизуальные сервисы, обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отложить рассмотрение во втором чтении поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы РФ. Предлагаемые изменения подразумевают ужесточение ответственности за распространение информации о наркотических средствах, в том числе в литературе, музыке и кино, без надлежащих комментариев. Эксперты обращают внимание, что прописанные в законопроекте требования трудновыполнимы в короткие сроки, и опасаются, что принятие документа в его теперешнем виде может привести к запрету целого ряда классических произведений искусства. Член комитета ГД по охране здоровья Михаил Кизеев рассказал RT о некоторых деталях инициативы.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отложить вынесение на второе чтение поправок к ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также к Уголовному, Уголовно-процессуальному и Административному кодексам и до этого срока рассмотреть предложения специалистов в сфере аудиовизуальной информации.

«Всецело поддерживая государственную политику РФ в области запрета пропаганды наркотиков и концепцию законопроекта в целом, мы вместе с тем отмечаем, что редакция, рекомендуемая Комитетом по охране здоровья к принятию во втором чтении, не обсуждалась ни с профильным Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи, ни с отраслевым сообществом», — отмечается в документе (есть в распоряжении RT).

Глава ассоциации выразил опасение, что текущая редакция законопроекта «содержит риски необоснованного привлечения к ответственности (в том числе уголовной) участников рынка аудиовизуальных сервисов и иных добросовестных распространителей информации».

Он также отметил, что в ряде случаев порядок законного распространения вообще не установлен, что, по мнению Алексея Бырдина, создаёт «существенную правовую неопределённость».

«Нулевая толерантность»

На днях профильный комитет Госдумы одобрил поправки ко второму чтению законопроекта об усилении уголовной и административной ответственности за распространение информации о наркотических средствах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (либо их прекурсоры), а также об аналогах наркотических средств и психотропных веществ.

В частности, предлагается с 1 сентября 2024 года наказывать за упоминание в произведениях науки, литературы и искусства о потреблении, производстве, хранении, контрабанде, сбыте и покупке наркотиков без одновременного дисклеймера о том, что за эти действия по российскому законодательству полагается уголовная и административная ответственность. Если этого сообщения не будет, то публичное распространение подобной информации станет считаться пропагандой наркотических средств.

Как пояснил RT депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Михаил Кизеев, авторы законопроекта исходили из принципа нулевой толерантности к употреблению запрещённых веществ.

«Недопустимо, что в средствах массовой информации, в свободном доступе в интернете, даже в литературных произведениях спокойно говорят о наркотиках», — отметил парламентарий.

По его словам, ответственность за пропаганду наступает при распространении информации в публичном поле: «При этом, например, книги, изданные давно и содержащие информацию о таких веществах, не будут подпадать под нормы, если они не транслируются в публичном пространстве». Кроме того, по словам Кизеева, пропагандой не будет считаться «распространение информации при осуществлении фармацевтической, медицинской, ветеринарной, экспертной, научной, учебной или оперативно-разыскной деятельности».

Законопроект также уточняет определение антинаркотической пропаганды. Согласно документу, это не абстрактная информация о здоровом образе жизни, а «распространение информации об уголовной и административной ответственности, о психических расстройствах, расстройствах поведения и об иных заболеваниях, вызываемых незаконным употреблением наркотических средств, а также о результатах деятельности уполномоченных органов, организаций и общественных объединений».

Поправки в закон предусматривают административную ответственность, если норму нарушили впервые. Максимальное наказание в таком случае — штраф до 30 тыс. рублей для граждан и до 1,5 млн рублей для юрлиц, а если правонарушение было совершено иностранцем, то, помимо штрафа, возможен также арест до 15 суток.

«Однако, если данные случаи повторяются и человек настойчиво в публичном поле говорит о способах разработки и местах приобретения наркотических веществ, то за это ему будет грозить уже уголовная ответственность», — добавил депутат Госдумы. В этом случае предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Неясный формат

Однако в данной редакции законопроекта есть много спорных моментов в части его применения на практике, отмечают, в частности, дистрибьюторы аудиовизуальной информации. Например, чтобы выполнить требования о маркировке, стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры должны отсмотреть и отслушать миллионы уже созданных единиц информационных материалов. Кроме того, придётся снабжать маркировкой прозу таких классиков мировой литературы, как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Артур Конан Дойл, а также произведения искусства отчётливой антинаркотической направленности — вроде фильма «Реквием по мечте». Провести ревизию всего созданного к 1 сентября просто невозможно, отмечают эксперты.

«Плюс ко всему на всё подряд вешать предупреждающий знак странно, потому что это может вызвать обратный эффект — некую слепоту. Люди перестанут воспринимать это как релевантное предупреждение, для них это станет неким элементом декора», — полагает Алексей Бырдин.

Если же законопроект коснётся только вновь созданных произведений, то остаётся неясным, в какой форме должна быть эта маркировка, отмечают в ассоциации «Интернет-видео». Если для видеоматериалов это может быть заставка в начале произведения наподобие используемых сейчас дисклеймеров о сценах курения, то с песнями или аудиокнигами этот вопрос остаётся открытым.

«Как музыкальные сервисы должны предупреждать о вреде наркотиков, если вы загрузили плейлист дня? Роботизированным голосовым сообщением?» — задаётся вопросом собеседник RT.

Ассоциация предлагает, во-первых, ввести эти требования только для созданных или обнародованных после 1 сентября 2024 года произведений и сделать маркировку для них обязательной с осени 2025-го. Во-вторых, обязать снабжать сообщениями об ответственности только те произведения литературы и искусства, которые содержат некие инструкции: как изготовить, разработать или употреблять наркотики, где их купить, как вырастить наркосодержащие растения. В-третьих, граждан, которые нарушат эти нормы впервые, предлагается сначала предупреждать, а если публичное упоминание не будет в кратчайшие сроки сопровождено дисклеймером, то тогда уже штрафовать в соответствии с КоАП.