«Никаких разрешений не выдавалось»: на Камчатке ищут браконьеров, которые охотились на медведей в природном заказнике

На Камчатке разыскивают браконьеров, которые охотились с вертолёта на бурых медведей на территории природного заказника «Река Удочка». По предварительным данным, группа людей несколько дней выслеживала медведей с воздуха и застрелила минимум трёх особей. Как выяснил RT, у браконьеров не было лицензии на охоту, к тому же отстрел животных с воздушного судна запрещён законом. Распространившиеся в сети кадры с незаконной охотой вызвали большой резонанс: россияне требуют найти злоумышленников.

Полиция Камчатского края проводит проверку по факту незаконной охоты на медведей в региональном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. Проверка началась после того, как в полицию обратился охотничий инспектор, который работает на этой территории, сообщили RT в КГБУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края».

По предварительным данным, в 20-х числах апреля местный егерь заметил незнакомый ему вертолёт, который совершил посадку на территории заказника. Рядом была группа людей, которые снимали шкуру с убитого бурого медведя. После этого браконьеры положили трофей в мешок, сели в вертолёт и улетели.

На следующий день инспектор снова увидел тот же вертолёт у горы Вершина Маркеева, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на показания егеря.

По предварительным данным, браконьеры на предельно малой высоте летели за испуганным медведем, который пытался убежать вниз по склону. Животное убили двумя выстрелами, привязали тушу стропами к вертолёту и увезли на базу.

Через несколько часов вертолёт снова летел к базе с привязанной тушей ещё одного медведя.

На кадрах, записанных инспектором, видно, как человек снимает шкуру с бурого медведя.

© Соцсети

В течение нескольких дней охотничий инспектор записывал на видео эти полёты, а затем отправил записи в общественную приёмную комиссию по координации работ по противодействию коррупции в Камчатском крае. Мужчина также обратился в полицию с заявлением.

Пока УМВД по региону не сообщало о возбуждении уголовного дела. В Минприроды Камчатского края подтвердили RT, что инцидент произошёл в апреле этого года. В ведомстве добавили, что сейчас выясняют детали случившегося.

«Понадеялись, что никто их не увидит»

Записанные егерем видео попали в соцсети и вызвали резонанс среди пользователей, которые требуют найти и наказать виновных.

По предварительным данным, браконьеры вели отстрел с частного немецкого вертолёта ВО-105 с бортовым номером RA-1615G. Владелец воздушного судна уже установлен.

Правоохранители также установили, что за штурвалом был местный житель — Геннадий К. Как выяснил RT, пилоту 57 лет, он вырос в Петропавловске-Камчатском.

По данным СМИ, во время беседы с оперативниками Геннадий утверждал, что не имел отношения к незаконной охоте и просто помогал перевозить туши убитых медведей. Он также настаивал, что в это время на борту вертолёта был только он.

RT попытался связаться с мужчиной по его предполагаемому телефону, однако абонент настойчиво сбрасывал звонки.

Председатель регионального отделения организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» Сергей Мылов в беседе с RT предположил, что, скорее всего, браконьеры — приезжие люди, потому что местные жители «так не поступают».

Бортовой номер вертолёта хорошо виден на видеозаписях.

© Соцсети

Сейчас полиция устанавливает личности браконьеров, подтвердил в разговоре с RT директор КГБУ «Служба по охране животного мира» Виктор Фуряев. Собеседник подчеркнул, что факт незаконной охоты уже подтверждён.

«Они охотились на территории охотничьих угодий, которые расположены в природном заказнике. В такой зоне охота разрешена. Например, в Камчатском крае с середины апреля и примерно до 10 июня можно ходить на бурого медведя. Но для этого надо обязательно получить разрешение от владельцев угодий. В данном случае никаких разрешений на медвежью охоту этим людям не выдавалось. Сейчас следователи устанавливают, кто именно был на борту, какой ущерб они причинили и так далее», — пояснил собеседник.

По его словам, охота на угодьях Камчатского края — недешёвое удовольствие. Так, два года назад охота на крупную добычу, например, на лося или кабана в течение недели стоила $10 тыс. с человека. В эту стоимость входит перелёт до места охоты, оплата топлива, еда и проживание на базе, а также лицензия.

«Её получить несложно, она не дорогая. Ты должен заплатить 6,5 тыс. рублей в качестве госпошлины и ещё сумму, которую установит владелец угодий. Они все указывают адекватные цены, иначе никто просто не будет у них охотиться, — отметил Виктор Фуряев. — Непонятно, почему эти люди решили лицензию не покупать. Там труднодоступное место, видимо, понадеялись, что никто их не увидит».

Браконьерство подпадает под ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», по которой злоумышленникам грозят штраф, исправительные работы или лишение свободы до пяти лет в зависимости от причинённого ущерба. Кроме того, УК запрещает охоту на животных с применением любых механических транспортных средств, в том числе воздушного судна.