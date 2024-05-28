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«Война и детский смех несовместимы»: посол по особым поручениям МИД России — об обстрелах ВСУ российских территорий

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RT
В МИА «Россия сегодня» в преддверии Международного дня защиты детей прошла пресс-конференция, призванная привлечь внимание мировой общественности к гибели детей в результате действий киевского режима и всех, кто его спонсирует. В мероприятии приняли участие посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, заместитель руководителя Россотрудничества Андрей Емельянов, советник главы ДНР Ян Гагин, советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко, общественный деятель, актриса, ведущая Яна Поплавская. RT вёл прямую трансляцию.

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