«Из затылка мужа текла кровь»: одна из первых пострадавших при стрельбе в «Крокусе» рассказала о начале теракта

37-летняя Анжела Горяева одной из первых пострадала при атаке террористов на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Женщина рассказала RT, что она с семьёй находилась рядом со входом в здание, когда боевики открыли огонь по спешившим на концерт людям. Её муж Илья получил смертельное ранение в самом начале атаки, а сама Анжела была ранена в ногу. Горяева рассказала о первых минутах теракта.

«На часах 19:58, мы были в 15 м от входа в «Крокус», когда начали стрелять сзади. Я увидела впереди искры, подумала, что это петарды, и почувствовала резкое жжение в ноге. Опустила голову и увидела ранение в ступне, обернулась на мужа — он лежал, а из его затылка текла кровь. Тут я поняла, что это теракт», — вспоминает начало трагедии 37-летняя жительница Красногорска Анжела Горяева.

На концерт группы «Пикник» Анжела, её муж Илья Альмухаметов, его отец и сестра Горяевой с мужем опаздывали. По словам женщины, за минуты до начала выступления семья ускорила шаг и приблизилась к входу в «Крокус Сити Холл». В этот момент началась стрельба.

О происходившем далее женщина помнит мало. Лиц террористов она не разглядела. Все её мысли были заняты только тем, как спасти отца своих двоих детей, который был ранен в первые же секунды атаки, говорит она RT.

Сестру Анжелы с мужем оттеснила бегущая от пуль толпа, и они смогли укрыться с задней стороны здания. Отец Ильи подбежал к сыну и зажал рану — попытался остановить кровотечение. Анжела начала звонить в скорую. Она вспоминает, что вокруг некого было звать на помощь: на земле остались лишь раненые и погибшие.

Через 15 минут она заметила проезжающую мимо белую иномарку, и только потом узнала из новостей, что видела ту самую машину, на которой скрылись террористы. «Чудом они нас со свёкром не добили. Я, если честно, думала, они приехали, постреляли у входа и уехали. А они, оказывается, в зал пошли», — добавила женщина.

Позднее Анжела, сидя на асфальте, увидела заезжающие на территорию машины неотложки и, несмотря на ранение, пошла к врачам за помощью для мужа. Пока одна из бригад занималась Ильёй, Анжелу нашла сестра. Она увидела, что Горяева ранена, и настояла, чтобы немедленно ехать в больницу. С Ильёй остался муж сестры, который успел помочь оттащить ещё одного раненого мужчину к врачам.

© Из личного архива

«Моя сестра затормозила проезжающую машину и попросила помочь довезти меня до ближайшей больницы. За рулём сидела девушка, рядом её муж. Оказалось, что они сами чудом спаслись, были в зале в момент нападения. Спасибо им огромное за помощь!» — поделилась с RT пострадавшая.

Илья был ещё в сознании, когда его забрала скорая, добавляет Анжела. У него не было с собой документов, поэтому его близкие два дня не могли узнать о его состоянии. Вечером воскресенья, 24 марта, им сообщили, что Илья скончался и его тело находится в морге.

«Лучший муж и отец»

В «Крокус Сити Холле» семья часто проводила выходные. «Мы живём рядом, прямо через мост. Приходили отдыхать с детьми», — говорит Анжела. Билеты на концерт «Пикника» Горяева и её сестра купили мужьям и отцу Ильи в качестве подарка на 23 Февраля. «Поклонниками «Пикника» мы не были, но наш дедушка, папа Ильи, слушал иногда эту группу, вот мы и решили пойти вместе. Детей оставили бабушкам», — говорит она.

Анжелу уже выписали из больницы после операции на ноге. Пуля раздробила ей стопу. Врачи установили женщине аппарат Илизарова. Сейчас она восстанавливается дома.

Всё своё время женщина проводит с детьми: семилетней дочкой и четырёхлетним сыном. Она говорит, что пытается быть сильной ради них.

«Илюша был самым лучшим отцом. Каждый день уделял внимание мне и нашим детям. Дочку сам научил играть в шахматы, занимался с ней музыкой и учил играть на пианино. Сына в сад отводил, ходил с ним на тренировки по футболу и гимнастике», — добавляет собеседница RT.

Анжела и Илья познакомились почти 20 лет назад, когда учились в Оренбургском государственном университете на инженеров-программистов. В 2013 году переехали в Москву, через год сыграли свадьбу, а в 2016 году у них родилась дочка. Из столицы семья переехала в собственную квартиру в Красногорске. В 2020 году у пары родился сын.

© Из личного архива

Илья Альмухаметов работал директором в IT-компании, занимался разработкой программы «1C». В этом году должен был окончить курсы MBA в РАНХиГС. Планировал открывать свою фирму.

Жена и дети всегда чувствовали заботу со стороны Ильи, несмотря на его большую загруженность на работе. Коллеги мужчины выразили Анжеле свои соболезнования в связи с утратой. «Мы всегда знали, как он дорожит своей семьёй. Постоянно нам о вас рассказывал. Он был не только хорошим человеком, но и дело своё любил, умел наладить контакт со всеми работниками, его как начальника все очень уважали», — приводит она одно из сообщений.