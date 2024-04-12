«Юра, что ты натворил?!»: как Лариса Лужина сыграла мать Гагарина в фильме «Так начиналась легенда»

В 1976 году на советские экраны вышел фильм «Так начиналась легенда», посвящённый детству Юрия Гагарина. Роль матери первого космонавта Земли, Анны Тимофеевны, сыграла актриса Лариса Лужина. Она рассказала RT о личной встрече с прототипом своей героини, об изменениях в сценарии после этого и о реакции односельчан Гагарина на фильм.

— Как шла работа над картиной «Так начиналась легенда»?

— Режиссёром фильма был Борис Григорьев, мой однокурсник по ВГИКу. На роль матери Юрия Гагарина пробовались только мы вдвоём с Галиной Польских — мы с ней также учились в одной мастерской Сергея Герасимова. Задачи найти героиню по внешнему сходству с прототипом не стояло. Мы обе прошли кинопробы, но художественный совет утвердил меня — не знаю, по какому принципу.

Съёмки проходили в Смоленской области. Однако снимали не в Клушине, на родине Гагарина, а в другой похожей деревне. Консультантами картины были мать Юрия Гагарина Анна Тимофеевна и лётчик-космонавт Алексей Леонов, который первым вышел в открытый космос.

— Как фильм был принят зрителями?

— Все думали, что картина выстрелит в прокате, но этого не произошло. Не знаю, в чём дело оказалось, в сценарии ли, ещё в чём-то — задумка была хорошая. К сожалению, режиссёра уже нет в живых, чтобы спросить почему.

Московский школьник Олег Орлов (слева) в роли Юры Гагарина, Владимир Гусев в роли лётчика в фильме «Так начиналась легенда» (режиссёр Борис Григорьев)

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— Кто играл Юрия Гагарина?



— Олег Орлов. Мальчик был очень похож на Юру — об этом даже мать Гагарина говорила. На премьере картины в Клушине Анна Тимофеевна вместе с нами вышла на сцену, обняла Олега и сказала: «Ты для меня заново возродил Юрушку». Она относилась к юному актёру очень тепло, действительно как к сыну.

— Как приняли картину односельчане, которые хорошо знали её героев?

— Они очень смешно смотрели фильм. Как я уже говорила, съёмки проходили в другой деревне, но со схожей, как нам казалось, натурой.

И односельчане Гагариных во время просмотра постоянно комментировали: «Ой, а эта вот изба не та, у нас не такие избы. Ой, а эта корова была не коричневая, у них была чёрная корова с белыми пятнами. Ой, а у Юры не было портфеля, у него была холщовая сумка». Пристально вглядывались в каждую деталь, все искали свои избы. Это было так трогательно!

«Юрка твой в космос полетел»

— Как вы познакомились с матерью Гагарина?

— Хотя Анна Тимофеевна и была консультантом картины, до начала съёмок я с ней лично не виделась. Я решила это исправить и в самом начале съёмочной экспедиции попросила знакомого с собственной машиной отвезти меня в Гжатск, где жила мать первого космонавта. Лето, едем, видим голосующего мужичка на обочине, решаем его подвезти.

По дороге разговорились, он спрашивает, куда и зачем мы направляемся. Оказалось, что Гагарины — его соседи. Мой знакомый показывает на меня: «Вот эта артистка будет играть Анну Тимофеевну». Мужичок сурово выносит вердикт: «Не похожа!» Но тут же уточнил, будет ли в фильме персонаж Алексея Ивановича, отца Юры, и, услышав наше «А как же!», успокоился.

— А кто сыграл роль отца Гагарина?

— Режиссёр очень долго искал подходящего актёра. Все хотели, конечно, чтобы у отца Гагарина была героическая внешность. Но Борис Григорьев добился, чтобы на роль взяли человека такого же типажа, как у Алексея Ивановича. Он был простым мужичком, не прочь выпить — или, как сказал сосед Гагариных, которого мы подвезли: «Не, не выпивал. Только по праздникам. По воскресеньям только. И каждый день тоже». Выбор режиссёра в итоге пал на Георгия Буркова.

Анна Тимофеевна Гагарина (Матвеева), мать Юрия Алексеевича Гагарина, у портрета своего сына

РИА Новости

— Как прошла встреча с матерью первого космонавта?



— Она жила не в шикарном доме, как я ожидала, а в маленьком, одноэтажном, построенном напротив избы Гагариных, которую к тому времени превратили в музей. Новый дом на три комнаты, построенный, когда Юра слетал в космос, был практически пуст: холодильник, немного мебели и огромный портрет Гагарина на стене.

Около двери дома стоял мотоцикл, а рядом мальчишка что-то в нём чинил. Парень поворачивается к нам — и я ничего не понимаю, как такое может быть: это же Юра Гагарин! Оказалось, это племянник первого космонавта, действительно очень похожий на него.

Анна Тимофеевна мне запомнилась очень простой женщиной: гладкая причёска, скромные серьги из горного хрусталя. Приняла нас радушно, рассказала про Юру, точнее, Юрушку, как она его называла, и всё время плакала: после гибели Гагарина тогда прошло всего пять лет.

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Одна из историй, которую нам рассказала Анна Тимофеевна, потом даже вошла в картину, хотя изначально в сценарии её не было. Когда по радио передали сообщение о полёте первого человека в космос, она растерялась, расплакалась и лишь повторяла: «Юра, что ты натворил?!» Потом накинула на себя какой-то платок, её дочь Зоя, сестра Гагарина, схватила сумочку, и они побежали на станцию за уходящим уже поездом. Состав для них остановили, и они поехали в Москву, чтобы там встретить Юру после его триумфального полёта.

Лариса Лужина в роли матери Юрия Гагарина (справа) в кадре из художественного фильма «Так начиналась легенда»

РИА Новости

— Известно, как эту новость принял отец космонавта?

— Он в этот момент был на рыбалке, как раз с мужичком, соседом Гагариных, которого мы подвозили. Наш попутчик рассказал, что у них с собой в лодке был маленький транзисторный радиоприёмник. И вот они рыбачат, а по радио передают сообщение: «Человек в космосе. Майор Юрий Алексеевич Гагарин...» Сосед Алексею Ивановичу и говорит: «Слушай, Юрка твой-то в космос полетел». А отец отвечает: «Нет, не мой. Мой лейтенант». Он ещё не знал, что пока Юрий Гагарин был в космосе, ему присвоили звание майора.

«Гагарин был лучшим»

— Были ещё детали, которые вы узнали из этой встречи и которые помогли во время съёмок фильма?

— Для меня как актрисы встреча сама по себе была крайне важна, потому что каждая деталь — какой у Анны Тимофеевны характер, как она говорит, как держится — бесценна.

Впрочем, в сценарий добавили ещё одну историю, которую она рассказала. Во время оккупации Смоленской области младшего брата Юрия, Борю, немцы подвесили за пальто на дерево, на сук. И Анна Тимофеевна бежала к нему на помощь, пыталась его оттуда снять.

— Его семья находилась на оккупированной территории. В то время это не было помехой для биографии?

— Да, родители Гагарина полтора года были на территории, оккупированной фашистами. Старших брата и сестру Гагарина, уже отступая, фашисты угнали на работу в Германию (они, к счастью, вернулись живыми и невредимыми). Но разве была в этом их вина? Время прошло. Гагарин был лучшим, и он полетел в космос. Я не вижу в этом ничего удивительного для того времени.

— Как Анна Тимофеевна хранила память о Юрии?

— Она была хранительницей в его музее, встречала гостей и рассказывала о сыне. Она им очень гордилась, я это поняла с первой минуты нашего знакомства.