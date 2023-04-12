«Его полёт вдохновил всё человечество»: как селекционеры всего мира увековечили в цветах имя Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космос. Первого космонавта Земли — Юрия Гагарина — по всему миру встречали как героя, посвящая ему произведения искусства, победы и достижения. О том, как отечественные и зарубежные селекционеры увековечили имя Юрия Гагарина в цветах и других растениях, RT рассказал доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Чуб.

— Как имя первого космонавта Земли увековечено в растениях, и в первую очередь в цветах?

— Полёт Юрия Гагарина в космос вдохновил всё человечество, и цветоводы тоже старались увековечить подвиг нашего соотечественника в названиях сортов растений. Так, осенью 1961 года Юрий Гагарин в составе группы космонавтов побывал в Крыму, где они посещали в том числе и Никитский ботанический сад. Их встречала замечательный селекционер роз Вера Клименко. Она показывала свои достижения, и один из сеянцев приглянулся Гагарину. Вера Клименко попросила разрешения назвать эту розу в честь него. Так появился знаменитый сорт «Майор Гагарин», который увековечил не только имя первого человека на орбите Земли, но и страницу его биографии.

Дело в том, что Юрий Гагарин полетел в космос старшим лейтенантом, а вернулся — майором. Руководство страны посчитало неправильным, что к звёздам отправился такой маленький военный чин. И хотя по правилам он должен был сначала стать капитаном, в честь такого выдающегося подвига было сделано исключение.

Французская газета «L'Humanité Dimanche». 6 октября 1963 года. Статья, посвящённая сорту георгина «Гагарин», выведенному в честь Юрия Гагарина.

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— Какие сорта были выведены за рубежом?

— Во Франции в честь Гагарина был назван георгин модной кактусовидной формы. Более скромный георгин был преподнесён первому космонавту немецкими селекционерами. К сожалению, георгины — это культура, у которой очень быстро сменяются сорта. Выводятся новинки, обладающие какими-то интересными, более современными признаками, а старые забываются. Но герои в памяти людей живут вечно, и в честь юбилея полёта Юрия Гагарина в 2011 году в Германии, в Эрфурте решили восстановить знаменитый старый сорт, провести скрещивание и сделать его максимально похожим на тот исторический георгин «Юрий Гагарин», который был в те времена.

Сорт тюльпанов, названный в честь Юрия Гагарина

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© Losevsky Pavel

В честь Юрия Гагарина также был назван один из голландских тюльпанов — ярко-красный с жёлтой каймой. Этот сорт преподнёс нашему космонавту в 1961 году Теодор Вильгельм Лефебр — человек, который вывел голландские тюльпаны на уровень промышленного производства. Если вы весной выйдете на улицы Москвы, то найдёте немало его классических, до сих пор непревзойдённых промышленных сортов: «Парад», «Аппельдорн», «Мадам Лефебр» и другие.

— Пик популярности выведения сортов в честь Гагарина пришёлся на 1960-е годы?

— В 1960-е было выведено много самых разных растений. Были и азалия, и ярко-красной расцветки хризантема корейская. Но сейчас уже трудно узнать, кто был их селекционер.

Многие сорта сохранились только в воспоминаниях. Например, Юрий Гагарин посещал сад знаменитого селекционера сирени Леонида Колесникова в Москве, и, как рассказывали современники, позже он назвал в честь космонавта один из сортов. Однако специалисты считают этот сорт сейчас полностью утраченным.

К огромному сожалению, из 400 сортов Колесникова до наших дней дошло меньше 50, для которых достоверно известны названия и которые соответствуют его описаниям.

Сирень Колесникова — это отдельное уникальное явление в мире селекции. До него была повсеместно популярна французская сирень. Но когда мир узнал о том, какие сорта выводит Колесников, это был всеобщий восторг, и русская сирень затмила французскую.

Сирень «Красавица Москвы»

Legion-Media

У Леонида Колесникова есть сорт «Красавица Москвы», который стал эталоном сирени. Она раньше всегда брала первое место на международных конкурсах, и, чтобы победа доставалась какому-нибудь другому сорту сирени, «Красавицу Москвы» стали представлять вне конкурсной программы.

Очень жаль, что колесниковский сорт сирени «Юрий Гагарин» оказался утраченным и мы не имеем никакой возможности его восстановить. Зато есть сорт сирени с таким же именем, правда, ташкентского происхождения, полученный Любовью Кравченко. Сорт был передан в Алма-Ату (Казахстан) и далее был размножен с помощью микроклонального размножения. Теперь именно эта сирень завоевала российский рынок.

Есть ещё очень похожий сорт сирени «Космонавт», который был выведен под Липецком. Возможно, «Космонавт» и «Юрий Гагарин» — близкие родственники.

Интервью с доктором биологических наук, директором Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова Владимиром Чубом.

— А кроме цветов, каким ещё растениям давали имя Гагарина?

— Есть томат «Юрий Гагарин», достаточно крупный, алый, сочный, салатного направления. Это весьма урожайный, устойчивый сорт советской селекции, с выраженным ароматом.

Полной неожиданностью для меня стало существование сорта грецкого ореха «Юрий Гагарин». К сожалению, мне не удалось установить, кто и когда его вывел. Но так как это сорт зимостойкий, то он пригоден для посадки в том числе и в Подмосковье.

— Можно ли сказать, что имя Юрия Гагарина стирает границы, став интернациональным для селекционеров?

— Многие народы до сих пор стараются сохранить память о нём. Для них большая честь, что на их землю ступала нога первого космонавта планеты.

Такие плакаты украшали все дороги Шри-Ланки / Табличка у дерева, посаженного Гагариным

© Legion-Media / РИА Новости

Юрий Гагарин с триумфом путешествовал по миру, он дарил много подарков от Советского Союза, участвовал в разных мероприятиях. Когда я посетил Шри-Ланку, Королевский ботанический сад в Перадении, то на одной из центральных дорожек я увидел красиво цветущее тропическое дерево, а рядом с ним — табличку, что его собственноручно посадил в ходе своего визита Юрий Гагарин. Это была сарака жёлтая — дерево из семейства цезальпиниевых, родственное ашоке, под которой родился Будда.

Как нам рассказывали в Ботаническом саду Перадении, по наблюдениям специалистов, дерево перестало расти в высоту после смерти Юрия Гагарина, и поэтому теперь всегда выглядит молодым.

Трагическая гибель первого космонавта в 1968 году также нашла отражение в названии цветка. Существует светло-розовый сорт пионов, который называется «Памяти Гагарина». Он был выведен в главном Ботаническом саду РАН им. Н.В. Цицина селекционером Надеждой Красновой.

Пион «Памяти Гагарина». Селекционер Краснова, СССР. Махровый, розовидный цветок диаметром 18 см, светло-розовый, с насыщением к центру. Края лепестков рассечены. Аромат лёгкий. Стебли прочные. Листья блестящие, тёмно-зелёные. Высота 80 см. Среднего срока цветения.

© Главный ботанический сад им. Цицина РАН

Этот пион есть в коллекции Ботанического сада МГУ, а его цветение можно посмотреть в первой половине июня.

В дальнейшем в честь Гагарина называли разные сорта декоративных растений. Был такой замечательный селекционер гладиолусов Андрей Громов. В 1980 году он увидел ярко-красное пятно, которое украшало нижние лепестки выведенного им сорта. Он вспомнил, что чувствовал, когда узнал о первом полёте в космос, что все мальчишки тогда мечтали стать космонавтами, каким открытым и приветливым человеком был Юрий Гагарин, вспомнил его знаменитую улыбку, и так и назвал сорт — «Улыбка Гагарина».

Гладиолус «Улыбка Гагарина». 08 августа 2021 года.

© Коллекция Центрального ботанического сада НАН Белоруссии

И даже сейчас, уже в XXI веке, до сих пор появляются сорта с именем нашего героя. Например, в 2014 году голландской фирмой Deliflor Chrysanten создана срезочная хризантема «Гагарин» — крупный снежно-белый цветок, по форме напоминающий звезду. В аннотации к сорту селекционеры написали: как Гагарин стал легендой для человечества, так и эта хризантема должна стать для людей легендарной. А через несколько лет они подработали этот сорт, и появилась хризантема «Гагарин Лунар» — цветок с лёгким желтоватым оттенком, напоминающий свет Луны.

Так что первый человек в космосе до сих пор служит источником вдохновения для селекционеров всего мира.