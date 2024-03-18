«Сбылась мечта нескольких поколений»: глава Крыма Сергей Аксёнов — о годовщине воссоединения полуострова с Россией

Десять лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Основанием для его заключения стали итоги общекрымского референдума: воссоединение полуострова с Россией поддержали более 96% участников голосования. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эксклюзивном интервью RT рассказал, как полуостров возвращался в родную гавань, чего крымчане смогли добиться за десять лет и каковы их планы.

— Десять лет назад Крым вернулся в состав России. Как на полуострове возникла инициатива покинуть Украину и стать частью Российской Федерации? Это был стихийный процесс? Или всё-таки у него были определённые двигатели: партии, общественные организации, другие объединения граждан?

— Начнём с того, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году была незаконной. Понятно, что никто тогда и в самом страшном сне не мог представить, что Украина получит независимость и станет враждебным государством. Однако в результате беловежского предательства крымчане почти на четверть века оказались в заложниках у страны, которая всё больше превращалась в «анти-Россию».

Жители полуострова всегда считали нахождение Крыма в составе Украины несправедливым. Об этом ясно свидетельствуют и результаты январского референдума 1991 года. Более 90% его участников высказались за воссоздание Крымской автономии в составе СССР. Фактически — за единство с Россией. К сожалению, наш голос никто не услышал.

Крымская весна, Севастополь, 2014 год

globallookpress.com

© Pravda Komsomolskaya

Надо сказать, что в украинский период на всех выборах в Крыму всегда с большим перевесом побеждали политические силы и кандидаты в президенты, которые декларировали укрепление дружбы с Россией, позиций русского языка и русской культуры. Однако своих обещаний они, придя к власти, не просто не выполняли, но и шли на поводу у националистов, как беглый президент Янукович.

Но были организации, последовательно защищавшие права русских и русскоязычных граждан, такие как Русская община Крыма, созданная в 1993 году. У её истоков стоял Сергей Павлович Цеков, сегодня он сенатор. В 2009 году мы создали Всекрымское общественно-политическое движение «Русское Единство», призванное объединить все пророссийские силы полуострова, а в 2010-м — одноимённую партию. В феврале и марте 2014-го она сыграла большую роль в объединении крымчан, которые отказались подчиняться мятежникам, захватившим власть в Киеве.

Огромный вклад в подготовку идейной почвы для «крымской весны» внёс Владимир Андреевич Константинов, который тогда возглавлял Верховный совет автономии, а сегодня — Государственный Совет Республики Крым. Если бы на его месте десять лет назад был другой человек, менее решительный, не имеющий твёрдых убеждений и политической мудрости, события могли бы пойти совсем по другому сценарию.

«Крымская весна», Севастополь, 2014 год

globallookpress.com

© Pravda Komsomolskaya

И конечно, невозможно переоценить роль в победе «крымской весны», в становлении российского Крыма Олега Евгеньевича Белавенцева. В самые сложные и ответственные моменты он проявил большое мужество и решительность, настоящий государственный подход и управленческий талант. Искренне благодарен Олегу Евгеньевичу за плодотворную совместную работу, за его советы и деятельную поддержку на всех направлениях.

В то же время «крымская весна» не была заранее спланирована политтехнологами и проплачена, как киевский «майдан». Это было действительно народное движение, народное восстание. По сути, перед нами в те дни стоял выбор: Украина — кровь и война — или Россия — мир и процветание. Нетрудно догадаться, что выберет нормальный человек.

Благодаря историческому решению нашего президента и вмешательству «вежливых людей» народы Крыма впервые за долгие годы получили возможность самостоятельно решить свою судьбу. А общекрымский референдум 16 марта 2014 года показал, что мы никогда не забывали о своей Родине. Крым российский. Так было, есть и будет.

Добровольцы на одном из севастопольских блокпостов во время «крымской весны»

globallookpress.com

© Pravda Komsomolskaya

— В какой момент вы решили принять участие в акциях в поддержку воссоединения с Россией? Что вас к этому подтолкнуло?

— После переворота в Киеве украинская государственность, по сути, перестала существовать. Мятежники взяли курс на силовое подавление протестов. Они этого и не скрывали. Было очевидно, что нужно брать судьбу Крыма в свои руки. Что мы и сделали. Я принял решение о создании народного ополчения. Крымчане сразу откликнулись на наш призыв. В ряды ополчения встали тысячи людей разных национальностей и возрастов. Первым и самым главным мотивом стала защита полуострова от бандеровцев. И конечно, у меня, как и у сотен тысяч земляков, была искренняя вера в то, что Россия нас не бросит.

— Что вы чувствовали, когда ещё до референдума взяли на себя ответственность за судьбу региона, организовывали процесс волеизъявления народа? Ведь было не до конца ясно, чем всё закончится...

— Степень ответственности я понимал. Но знал, что назад пути нет. Ситуация требовала чётких, быстрых и решительных действий, поэтому на рефлексию времени не было.

Возле Симферопольского аэропорта в период «крымской весны»

AP

© Andrew Lubimov

— Что заставило киевский режим достаточно мирно уйти из Крыма и не устраивать на полуострове масштабных кровавых провокаций?

— Без сомнения, бандеровская хунта хотела это сделать, но не смогла благодаря решениям нашего президента, действиям вооружённых сил и народного ополчения Крыма. Россия не позволила реализовать на полуострове кровавый сценарий. Но если бы у киевского режима возникла такая возможность, он бы ею воспользовался. В те дни, кстати, было предотвращено немало провокаций.

— Воссоединение с Россией поддержало абсолютное большинство крымчан, но не все. Как сложилась судьба тех, кто воспринял изменение статуса Крыма скептически?

— Часть из этих людей просто попали под влияние украинской пропаганды. С годами этот морок развеялся. Были и те, кто уехал на Украину, это был их выбор.

Однако есть и другая категория: те, кто получил российские паспорта, в течение всех этих лет пользовались всем, что щедро давала Россия, но держали фигу в кармане. Специальная военная операция показала, кто есть кто и как дорого может нам обойтись попустительство в этих вопросах. Считаю, что в нынешней ситуации надо держать данную категорию граждан, которых у нас называют «ждунами», на особом контроле. Это потенциальная агентура врага.

Возле Симферопольского аэропорта в период «крымской весны»

AP

© Andrew Lubimov

— Как крымчане восприняли результаты мартовского референдума и подписание договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России?

— С радостью и восторгом, с надеждой на лучшее будущее. В то же время мы знали, что нам предстоит нелёгкий путь, и были готовы его пройти. Но и тогда, и сейчас самым важным остаётся то, что сбылась мечта нескольких поколений крымчан, что у нас есть свобода, есть развитие и огромные перспективы.

— Какие самые серьёзные проблемы возникли на полуострове за последние десять лет? Транспортная блокада со стороны Украины? Блэкаут?

— Проблем и трудностей было достаточно. Часть из них, конечно, нам обеспечила Украина — это и энергетическая, и водная, и транспортная блокада. Но ничего другого мы от них и не ждали. Это всё были временные трудности, мы с ними справились при поддержке президента, правительства РФ, российских регионов.

Были, есть и будут ситуации, которые невозможно предвидеть и предотвратить. Например, прошлогодний разгул стихии. Но даже в самые сложные периоды мы знаем, что нам всегда окажут поддержку и необходимую помощь, что с нами наша большая дружная семья, наша огромная страна.

Сотрудники МЧС освещают световыми вышками центр Керчи ночью во время блэкаута 2015 года

РИА Новости

© Мария Антипина

— Как изменился Крым за последние десять лет? Чего удалось добиться?

— Всё изменилось кардинально, это видно невооружённым глазом. Реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты, построены новые дороги, школы, детские сады, больницы. Развивается промышленность, сельское хозяйство, курортная отрасль, несмотря на нынешние логистические сложности. Крым преображается, становится всё более привлекательным местом для жизни и отдыха.

— Как СВО повлияла на жизнь Крыма? Как реагируют крымчане на вражеские атаки на полуостров и активно ли они участвуют в спецоперации?

— Подавляющее большинство крымчан поддерживают решение президента о начале СВО. Киевский режим не скрывал, что намерен решить «крымский вопрос» силовым путём.

На атаки врага реагируем достойно, никакой паники нет. Конечно, напряжение присутствует, есть повышенные меры безопасности, есть ограничение логистики, которое негативно повлияло на курортную отрасль. Но в целом Крым живёт обычной жизнью.

В СВО участвуют немало крымчан, они проявляют мужество, стойкость и самоотверженность, многие отмечены государственными наградами. Мы гордимся нашими земляками.

Крымский мост

РИА Новости

© Дмитрий Макеев

Помощь нашим воинам стала всенародным делом, в неё включается всё больше людей. Переживаем за ребят, помогаем им всем, чем можем, обеспечиваем крепкий тыл и ждём с победой.

— Вот уже несколько раз целью киевского режима становился Крымский мост. Его пытались атаковать дальнобойным оружием, организовывали диверсию. Нападение на этот объект обсуждали немецкие военные. Почему мост не даёт покоя Киеву и Западу?

— Крымский мост — главный символ нашего воссоединения с Россией. Ничего удивительного, что у нацистов он вызывает ненависть. Кроме того, это грандиозный, фантастический проект, символ колоссальных возможностей России. Помните, как Украина долгое время отрицала сам факт его существования? Для наших врагов мост — напоминание об их собственной ничтожности и неспособности к созиданию. Они могут только разрушать. Ненависть и зависть — вот главное, что движет бандеровцами.

Церемония подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов

РИА Новости

© Алексей Дружинин

— Каковы надежды и планы на будущее у руководства полуострова? Над чем предстоит работать крымчанам в ближайшее время?

— Одна из главных целей сейчас — обеспечение безопасности. Но и текущих планов очень много. Это и дальнейшая модернизация экономики по всем направлениям, и строительство инфраструктуры, и развитие социальной сферы, поддержка семьи.

У нас немало проблем в разных отраслях, которые нам предстоит решить. Одна из ключевых — повышение качества управленческих кадров и эффективности системы управления. Здесь есть куда стремиться.

В своём послании президент поставил перед страной и регионами конкретные цели и задачи. Будем работать дальше.