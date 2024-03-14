«От ребят приходит много запросов»: в Башкирии волонтёры плетут маскировочные сети по каталогу для военных

В Башкирии волонтёры создали каталог для военнослужащих, по которому они могут заказать маскировочные сети в нужной расцветке. Как рассказала одна из создательниц проекта «Щит», Надежда Сикачина, всё началось с плетения сетей из старых штор. На данный момент волонтёры Башкирии уже отправили бойцам около 11 тыс. сетей. Сейчас активисты также изучают возможность изготовления противотепловизионных одеял.

В Башкирии волонтёры организации «Щит» создали каталог маскировочных сетей для военнослужащих, благодаря которому бойцам проще выбрать нужную расцветку под ландшафт.

«Это не какой-то документ или журнал. У нас есть группа в соцсетях, мы туда отправляем фотографии сетей с их номерами. Когда бойцы связываются с нами и говорят, какие именно сети им нужны, они уже не описывают местность, а говорят «нам нужна П-358 и ХДК-153», к примеру, — рассказывает одна из создательниц проекта, Надежда Сикачина. — Конечно, сети не получаются один в один. Но структура в целом идентичная».

По словам Сикачиной, изготовлением сетей они стали заниматься в конце октября 2022 года.

«Вначале мы помогали беженцам из ЛНР и ДНР, которых эвакуировали к нам в Башкирию. Потом наши земляки-военные стали приходить в отпуска. Они рассказывали, что им очень нужны маскировочные сети. И мы решили заняться этим делом, — вспоминает волонтёр. — Изначально сети делали из ненужных штор. Но потом мы пришли к выводу, что маскировочные сети из тюля получаются не слишком хорошими. В итоге мы начали открывать сборы и покупать другой материал».

© личный архив Надежды Сикачиной

Как рассказывает Сикачина, ткань для будущей маскировки подбирали путём проб и ошибок.

«Изначально мы покупали материал камуфлированного цвета. Военные прислали нам фото местности — мы сделали сеть, отправили. А потом оказалось, что в приборах ночного видения материал отражает свет и становится белым, — рассказывает RT Сикачина. — Потом пришли к тому материалу, которым пользуемся сейчас. Он оказался в три раза дешевле первого».

По словам Надежды, сейчас волонтёрская группа разрослась на 90 цехов по всем районам республики, хотя начиналось всё с одного цеха в Уфе. С момента основания группы военным отправили около 11 тыс. маскировочных сетей.

© личный архив Надежды Сикачиной

«Заказов у нас много, потому что маскировочные сети — это расходники. Сейчас сезон меняется, зимние окрасы уже становятся неактуальными. Кроме того, когда происходит смена позиций, военные не забирают сети с собой», — рассказывает RT Сикачина.

По словам волонтёра, они плетут сети самых разных размеров по запросам бойцов. В последнее время военнослужащие просят маскировку с размерами 5 × 10 и 9 × 12 м. Основу под сети (дель) волонтёры заказывают у поставщиков. При этом размер деля измеряется не метрами, а килограммами.

© личный архив Надежды Сикачиной

«У нас была история перед Новым годом, когда поставщик перепутал и вместо нескольких основ под сети по 51 кг, к которой мы уже привыкли и знаем, как нарезать, прислал дель одним большим куском на 500 кг. Но мы вышли из ситуации. Нашли ребят, которые нам предоставили уличный каток, на котором и нарезали дель на нужные нам части, — вспоминает Сикачина. — Кстати, получилось даже намного выгоднее, потому что больше сетей удалось сплести».

© личный архив Надежды Сикачиной

По словам Сикачиной, их объединение изготавливает не только сети, но и так называемые костюмы лешего для снайперов. Плести их гораздо сложнее, ведь необходимо учесть мерки конкретного бойца.

«Костюм лешего» — это индивидуальная маскировка для снайперов, для разведчиков. Делается из того же материала. Очень скрупулёзная и ответственная работа, от которой зависит жизнь конкретных бойцов», — говорит волонтёр.

Сейчас активисты также освоили плетение так называемых антимаскировочных сетей с геометрическим повторяющимся рисунком. Такие сети очень заметны, но используются не для защиты, а для обмана противника и отвлечения его внимания.

© личный архив Надежды Сикачиной

«Ещё из новых направлений — сейчас мы изучаем тему противотепловизионных одеял. Потому что ребята просят, а мы пока что в этой теме не разбираемся. Возможно, займёмся их изготовлением. Сейчас много кто пробует их делать — у кого-то работает, у кого-то нет. Мы слышали об удачных испытаниях противотепловизионных одеял в Питере: 8 марта там тестировали их. Результаты впечатляют: 12 часов оно скрывало от тепловизора. Это тоже своего рода маскировка, только другого типа».

По словам Сикачиной, такие одеяла можно использовать для блиндажей, чтобы бойцы могли спокойно укрыться ночью.

© личный архив Надежды Сикачиной

«Изучаем, чтобы сделать качественный продукт и не навредить нашим ребятам», — говорит волонтёр.