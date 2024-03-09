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В четырёх областях страны: силы ПВО РФ отразили 47 атак украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО отразили 47 атак украинских беспилотников за ночь

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Регина Темникова
В ночь на 9 марта средствами ПВО России были отражены атаки 47 беспилотников ВСУ в четырёх областях страны. Самый массовый налёт произошёл в Ростовской области, где уничтожили 41 беспилотник. При устранении последствий на земле пострадал один сотрудник МЧС — он госпитализирован, угрозы его жизни нет. В то же время на Купянском направлении мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, а также сорвали ротацию подразделений украинских военнослужащих.
В четырёх областях страны: силы ПВО РФ отразили 47 атак украинских беспилотников
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

По данным Минобороны России, за минувшую ночь средства ПВО сбили 47 беспилотников Вооружённых сил Украины в четырёх областях страны. Самый массовый налёт произошёл в Ростовской области, где был уничтожен 41 беспилотник. 

Как уточнил в своём Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев, несколько БПЛА было уничтожено на подлёте к Морозовску.

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«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — уточнил Голубев.

Ещё один БПЛА был нейтрализован в Белгородской области, два — в Курской и три — в Волгоградской. 

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявлял о ракетной опасности в регионе, позднее она была отменена. При этом обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники в Курске, было повреждено 22 кв. м кровли. По словам Старовойта, пострадавших в результате инцидента нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара были эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место. Поликлиника также сообщила о приостановке приёма пациентов в субботу, 9 марта.

В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области. 

На передовой

Мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении.

«Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе озера Лиман», — начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Кроме того, расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки ВС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что российские военные уничтожили скопление личного состава противника и легкобронированную технику.

  • Артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

В то же время военнослужащие Восточной группировки войск ВС России за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, российские военные также пресекли попытки ВСУ провести усиление передовых позиций в районах Шевченко, Старомайорского и Приютного. За сутки были уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ, шесть единиц автомобильной техники, три БПЛА самолётного типа и до 180 военнослужащих.

В свою очередь, группировка ВС России «Центр» за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ. По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, противник потерял до 400 солдат. Были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, восемь автомобилей, пункт управления БПЛА, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, а также 120-мм миномёт.

Также миномётные расчёты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Весёлого в ДНР. 

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ на Северо-Донецком направлении.

По данным Минобороны, было осуществлено активное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение опорного пункта», — заявили в ведомстве.

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