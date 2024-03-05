Банк закрыл кредит участнику СВО, которому не оформил кредитные каникулы

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«Сразу же исправили ошибку»: банк закрыл кредит участнику СВО, которому ранее не оформил кредитные каникулы

Армия (не один на один)

5 марта 2024, Пётр Светов

Совкомбанк списал кредит участнику СВО, которому ранее по ошибке не оформили кредитные каникулы. Как уже рассказывал RT, столичный предприниматель Максим Бондарев ушёл добровольцем в зону СВО осенью 2022 года. По словам военнослужащего, о своём отъезде он известил банк и отправил соответствующие документы. Однако, вернувшись с фронта, он в декабре 2023 года получил иск о просрочке кредита. В банке признали ошибку и приняли решение списать Бондареву один из его кредитов.

  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Совкомбанк списал кредит участника СВО, которому по ошибке не оформили кредитные каникулы. Как ранее рассказывал RT, в декабре 2023 года вернувшемуся с фронта добровольцу, 56-летнему Максиму Бондареву, пришёл иск в суд из-за неуплаты кредита. Как утверждал военнослужащий, он предупреждал банк об отъезде на передовую и отправлял документы на оформление кредитных каникул. После публикации RT банк отозвал иск.

«К сожалению, в случае с Максимом Бондаревым действительно произошёл технический сбой и оформление им кредитных каникул не было отражено в одной из внутренних программ банка. Когда ситуация прояснилась, мы сразу же отозвали заявление из суда, исправили ошибку в программе и отправили корректировки в бюро кредитных историй», — сообщили RT в пресс-службе Совкомбанка.

Более того, как отметили представители финансовой организации, в банке «приняли решение полностью списать долг по второму потребительскому кредиту в размере 474 тыс. рублей».

«Мы искренне желаем Максиму скорейшего восстановления и выздоровления и ещё раз публично приносим извинения за произошедший инцидент», — сообщили в Совкомбанке.

Сам Бондарев подтвердил RT, что один из его кредитов действительно уже списан.

«Да, это правда. У меня два кредита — один маленький, на 474 тыс., а второй большой, под залог квартиры, на который они как раз подавали иск. Долг мне списали по переуступке прав, — рассказал военнослужащий. — Огромное спасибо RT! Если бы не вы, то я уверен, что ситуация вряд ли разрешилась бы так быстро».

Иск по кредиту

 

Как ранее рассказывал RT, управляющий салонами красоты из Москвы Максим Бондарев осенью 2022 года решил пойти добровольцем на СВО и подал соответствующее заявление на «Госуслугах», чтобы заключить контракт с Минобороны РФ.

«Со всех сторон шли новости о том, как наши ребята воюют. И я испытывал неприятное чувство, что они там, а я здесь, в тылу», — рассказывал RT Бондарев о мотивах своего решения.

На тот момент у Бондарева было оформлено два кредита в Совкомбанке. По его словам, перед отъездом он уведомил банк о подписании контракта с вооружёнными силами и в личный кабинет банка ему пришло уведомление, что заявление на кредитные каникулы принято.

В ноябре 2022 года после заключения контракта Бондарев был направлен в миномётный взвод мотострелкового полка и воевал на Южно-Донецком направлении. А в сентябре 2023 года он был уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Вернувшись домой, Бондарев получил письмо из банка, в котором говорилось, что у него появилась задолженность по платежам за кредит. Выяснилось, что, пока Максим был на передовой, банк даже отправил ему досудебную претензию. А в декабре 2023 года ему пришла повестка в суд.

Согласно исковому заявлению Совкомбанка, Бондарев якобы длительное время не выплачивал кредит, поэтому в августе 2023 года ему отправили претензию с требованием погасить задолженность. Но получить письмо он не мог, потому что находился в зоне СВО.

«В декабре, когда у меня должны были действовать налоговые каникулы, пришло заказное письмо, а в нём исковое заявление от банка. Я сначала даже не поверил: подумал, что это мошенники меня разводят — всё же с кредитом должно было нормально быть», — рассказывал RT Максим.

За время просрочки Бондареву начислили проценты почти на 1,4 млн рублей, а общая сумма долга превысила 6,7 млн рублей. Банк просил признать мужчину банкротом, чтобы продать его квартиру, оформленную в качестве залога.

На нервной почве у Бондарева пошатнулось здоровье. 

«Я ещё от боевых действий не отошёл: у меня ПТСР. И тут ещё дополнительно переволновался. Теперь вынужден два раза в неделю посещать психолога», — посетовал Бондарев в разговоре с RT. 

После публикации RT банк прекратил процесс взыскания с Бондарева просроченной задолженности и сообщил, что претензий к нему больше не имеет. Кроме того, Совкомбанк отозвал иск. В определении суда говорится, что производство «по гражданскому делу ПАО «Совкомбанк» прекращено на основании заявления истца.

Также Бондареву были продлены кредитные каникулы на оставшийся займ до ноября 2024 года. 

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