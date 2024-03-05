Банк закрыл кредит участнику СВО, которому не оформил кредитные каникулы

Совкомбанк списал кредит участнику СВО, которому ранее по ошибке не оформили кредитные каникулы. Как уже рассказывал RT, столичный предприниматель Максим Бондарев ушёл добровольцем в зону СВО осенью 2022 года. По словам военнослужащего, о своём отъезде он известил банк и отправил соответствующие документы. Однако, вернувшись с фронта, он в декабре 2023 года получил иск о просрочке кредита. В банке признали ошибку и приняли решение списать Бондареву один из его кредитов.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Совкомбанк списал кредит участника СВО, которому по ошибке не оформили кредитные каникулы. Как ранее рассказывал RT, в декабре 2023 года вернувшемуся с фронта добровольцу, 56-летнему Максиму Бондареву, пришёл иск в суд из-за неуплаты кредита. Как утверждал военнослужащий, он предупреждал банк об отъезде на передовую и отправлял документы на оформление кредитных каникул. После публикации RT банк отозвал иск.

«К сожалению, в случае с Максимом Бондаревым действительно произошёл технический сбой и оформление им кредитных каникул не было отражено в одной из внутренних программ банка. Когда ситуация прояснилась, мы сразу же отозвали заявление из суда, исправили ошибку в программе и отправили корректировки в бюро кредитных историй», — сообщили RT в пресс-службе Совкомбанка.

Более того, как отметили представители финансовой организации, в банке «приняли решение полностью списать долг по второму потребительскому кредиту в размере 474 тыс. рублей».

«Мы искренне желаем Максиму скорейшего восстановления и выздоровления и ещё раз публично приносим извинения за произошедший инцидент», — сообщили в Совкомбанке.

Сам Бондарев подтвердил RT, что один из его кредитов действительно уже списан.

«Да, это правда. У меня два кредита — один маленький, на 474 тыс., а второй большой, под залог квартиры, на который они как раз подавали иск. Долг мне списали по переуступке прав, — рассказал военнослужащий. — Огромное спасибо RT! Если бы не вы, то я уверен, что ситуация вряд ли разрешилась бы так быстро».

Иск по кредиту

Как ранее рассказывал RT, управляющий салонами красоты из Москвы Максим Бондарев осенью 2022 года решил пойти добровольцем на СВО и подал соответствующее заявление на «Госуслугах», чтобы заключить контракт с Минобороны РФ.

«Со всех сторон шли новости о том, как наши ребята воюют. И я испытывал неприятное чувство, что они там, а я здесь, в тылу», — рассказывал RT Бондарев о мотивах своего решения.

На тот момент у Бондарева было оформлено два кредита в Совкомбанке. По его словам, перед отъездом он уведомил банк о подписании контракта с вооружёнными силами и в личный кабинет банка ему пришло уведомление, что заявление на кредитные каникулы принято.

В ноябре 2022 года после заключения контракта Бондарев был направлен в миномётный взвод мотострелкового полка и воевал на Южно-Донецком направлении. А в сентябре 2023 года он был уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Вернувшись домой, Бондарев получил письмо из банка, в котором говорилось, что у него появилась задолженность по платежам за кредит. Выяснилось, что, пока Максим был на передовой, банк даже отправил ему досудебную претензию. А в декабре 2023 года ему пришла повестка в суд.

Согласно исковому заявлению Совкомбанка, Бондарев якобы длительное время не выплачивал кредит, поэтому в августе 2023 года ему отправили претензию с требованием погасить задолженность. Но получить письмо он не мог, потому что находился в зоне СВО.

«В декабре, когда у меня должны были действовать налоговые каникулы, пришло заказное письмо, а в нём исковое заявление от банка. Я сначала даже не поверил: подумал, что это мошенники меня разводят — всё же с кредитом должно было нормально быть», — рассказывал RT Максим.

За время просрочки Бондареву начислили проценты почти на 1,4 млн рублей, а общая сумма долга превысила 6,7 млн рублей. Банк просил признать мужчину банкротом, чтобы продать его квартиру, оформленную в качестве залога.

На нервной почве у Бондарева пошатнулось здоровье.

«Я ещё от боевых действий не отошёл: у меня ПТСР. И тут ещё дополнительно переволновался. Теперь вынужден два раза в неделю посещать психолога», — посетовал Бондарев в разговоре с RT.

После публикации RT банк прекратил процесс взыскания с Бондарева просроченной задолженности и сообщил, что претензий к нему больше не имеет. Кроме того, Совкомбанк отозвал иск. В определении суда говорится, что производство «по гражданскому делу ПАО «Совкомбанк» прекращено на основании заявления истца.

Также Бондареву были продлены кредитные каникулы на оставшийся займ до ноября 2024 года.