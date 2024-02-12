Банк отозвал иск против 55-летнего участника СВО после публикации RT

Совкомбанк отозвал иск о взыскании задолженности по кредиту с участника СВО Максима Бондарева. Ранее, как выяснил RT, банк не оформил военнослужащему кредитные каникулы и насчитал просрочку по кредиту за всё то время, что Максим находился на фронте. Вернувшись домой, Бондарев неожиданно узнал, что считается злостным неплательщиком и может лишиться квартиры. После публикации RT банк отозвал иск, объяснив, что произошёл «технический сбой».

© Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Gettyimages.ru, РИА Новости/Евгений Биятов

После публикации RT Совкомбанк отозвал из суда иск к участнику СВО, 55-летнему Максиму Бондареву. Мужчина в ноябре 2022 года отправился на фронт добровольцем, заключив контракт с Минобороны. По словам Бондарева, об отъезде в Донбасс он уведомил Совкомбанк, в котором брал заём. Однако в декабре прошлого года, после увольнения в запас, он неожиданно узнал, что банк подал на него в суд, предъявив иск о взыскании долга в связи с просрочкой платежей.

Как сообщил Максим Бондарев после публикации RT о его ситуации, банк отозвал исковое заявление. В определении суда (имеется в распоряжении RT) говорится, что на основании заявления истца принято решение о прекращении производства «по гражданскому делу ПАО «Совкомбанк» к Максиму Бондареву о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество».

Также Бондареву пришло письмо из банка за подписью руководителя отдела по работе с проблемной задолженностью, в котором сообщается, что каникулы по кредиту продлены до ноября 2024 года.

«При проверке установлено, что в связи с техническим сбоем сформирован пакет для подачи в суд. Приносим Вам искренние извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в письме.

Ранее пресс-служба банка сообщила RT, что налоговые каникулы предоставят «до окончания СВО».

«Уверен, что всё произошло благодаря публикации. До того как RT вмешался, мне только коллекторы звонили. Я говорил, что все документы в порядке, проверьте, но они и слушать ничего не хотели, — рассказывает Максим. — Из-за этих событий у меня здоровье пошатнулось, теперь дважды в неделю психолога посещать должен».

Неожиданный иск

Ранее RT рассказывал о ситуации, в которой оказался 55-летний доброволец из Москвы Максим Бондарев. До начала СВО он занимался бизнесом — управлял сетью салонов красоты.

«Но при этом я постоянно следил за новостями с фронта и меня не оставляло неприятное чувство, что я здесь, в Москве, в комфорте, радуюсь жизни, а ребята там. Поэтому и подал осенью 2022 года заявление через «Госуслуги» на заключение контракта с Минобороны», — вспоминает Максим.

На фронте он провёл десять месяцев. В сентябре 2023-го его уволили в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Перед отправлением в войска, по словам Бондарева, он уведомил Совкомбанк, в котором у него был оформлен кредит, о подписании контракта с МО. Однако после увольнения в запас Максим неожиданно получил письмо из банка, в котором говорилось, что у него появилась задолженность по платежам за кредит.

Выяснилось, что банк уже посылал ему досудебную претензию, когда он был на фронте, а в декабре решил взыскать иск в судебном порядке.

«В декабре 2023 года, когда у меня должны были действовать налоговые каникулы, пришло заказное письмо, а в нём исковое заявление от банка. Я сначала даже не поверил: подумал, что это мошенники меня разводят — всё же с кредитом должно было нормально быть», — рассказывает Максим.

Как говорилось в исковом заявлении Совкомбанка (имеется в распоряжении RT), Максим Бондарев длительное время не выплачивал кредит, а также проигнорировал направленную в августе 2023 года претензию с требованием погасить накопившуюся задолженность. Мужчина в эти дни находился в зоне СВО.

Ему за всё время просрочки начислили проценты почти 1,4 млн рублей, а общая сумма долга превысила 6,7 млн рублей. Банк просил суд признать Максима Бондарева банкротом, чтобы продать его квартиру, оформленную в качестве залога.

После обращения RT в пресс-службе Совкомбанка сообщили, что процесс взыскания просроченной задолженности в отношении Максима Бондарева прекращён и претензий к нему кредитная организация больше не имеет. Сам он на судебном заседании не смог присутствовать из-за проблем со здоровьем.

Сейчас Бондарев должен будет получить уточнённый график по дальнейшим платежам.

Ситуацией с непредоставлением кредитных каникул участнику СВО заинтересовалась прокуратура Москвы. Как сообщили RT в ведомстве, по этому факту проводится проверка.