«Оказывается, они подали на меня в суд»: банк не оформил кредитные каникулы участнику СВО

55-летний участник СВО из Москвы Максим Бондарев добивается оформления положенных ему по закону кредитных каникул. Мужчина в ноябре 2022 года отправился на фронт добровольцем, заключив контракт с Минобороны. По словам Бондарева, об отъезде в Донбасс он уведомил Совкомбанк, в котором брал заём. Однако в декабре прошлого года, после увольнения в запас, он неожиданно узнал, что банк подал на него в суд, предъявив иск о взыскании долга в связи с просрочкой платежей. В пресс-службе банка заверили RT, что кредитная организация больше не имеет претензий к мужчине. Однако у Максима Бондарева есть сомнения на этот счёт, поскольку дело по-прежнему находится в суде, а никаких юридически значимых документов он пока не получил. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

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55-летний москвич Максим Бондарев до СВО занимался бизнесом — был управляющим сетью салонов красоты. Осенью 2022 года он решил поехать добровольцем в Донбасс. По словам мужчины, опыта участия в боевых действиях у него не было, только срочная служба в армии, но он всё равно подал заявление через портал госуслуг и заключил контракт с Минобороны.

«Со всех сторон шли новости о том, как наши ребята воюют, и я испытывал неприятное чувство, что они там, а я здесь, в тылу», — рассказывает собеседник RT.

На тот момент у мужчины был оформлен кредит в Совкомбанке. Как говорит Бондарев, перед отправкой в воинскую часть он обратился в банк, чтобы оформить кредитные каникулы.

«Я до этого ровно год исправно платил банку по кредиту и, как законопослушный гражданин, решил их поставить в известность, что ухожу в армию. Чтобы не думали, что я скрываюсь, не искали меня. Передал им все необходимые справки, и всё равно мне пришлось доказывать, что я не мошенник. Впрочем, позднее в личный кабинет мне пришло извещение, что всё хорошо и документы приняты», — вспоминает Бондарев.

«Думал, что мошенники»

Он заключил контракт с Минобороны на 12 месяцев в ноябре 2022 года. Был направлен в мотострелковый полк. Служил в миномётном взводе. Как вспоминает Бондарев, воевал он на Южно-Донецком направлении, но смог избежать серьёзных ранений. В сентябре 2023-го мужчину уволили в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

А через пару месяцев он неожиданно узнал, что считается злостным неплательщиком по кредиту и может лишиться квартиры, которую оставил в залог. «В декабре 2023 года, когда ещё у меня действовали налоговые каникулы, пришло заказное письмо, а в нём исковое заявление от банка. Оказывается, они подали на меня в суд как на злостного неплательщика», — рассказывает Максим.

По словам мужчины, сначала он подумал, что его хотят обмануть мошенники.

«С банком же всё нормально было, я им все документы передал. А тут ещё звонки с требованием деньги вернуть, как потом оказалось, это отдел взысканий был. Я лихие 1990-е пережил, и на стрелки ездить приходилось, но так на меня даже бандиты не наезжали», — продолжает он.

На предварительном заседании суда, которое состоялось в середине января, Максим попросил представителей банка поднять все документы, которые он предоставлял. «В итоге в суде со мной стали говорить на повышенных тонах, я ещё от боевых действий не отошёл, у меня ПТСР, а тут ещё из-за них разволновался... Теперь я должен два раза в неделю психолога посещать», — рассказывает Бондарев.

Признать банкротом и продать квартиру

Как говорится в исковом заявлении Совкомбанка (есть в распоряжении RT), Максим Бондарев длительное время не выплачивал кредит, в связи с чем в августе 2023 года ему отправили претензию с требованием погасить задолженность. Стоит отметить, что в этот момент он был в зоне СВО.

«Не знаю, что мне тогда присылали и куда, я тогда в войсках был, получить не мог, да и не подозревал, что с меня деньги будут требовать, я же сообщил банку, куда ухожу», — прокомментировал ответчик.

В итоге, как отмечено в иске, ему за всё время начислили почти 1,4 млн рублей процентов, а общая сумма долга превысила 6,7 млн рублей. Банк просит суд признать Максима Бондарева банкротом, после чего он сможет продать квартиру мужчины, оформленную в качестве залога.

В пресс-службе Совкомбанка RT сообщили, что процесс взыскания просроченной задолженности в отношении Максима Бондарева прекращён и претензий к нему кредитная организация больше не имеет.

«Для заёмщика будут действовать кредитные каникулы вплоть до окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины», — говорится в ответе банка.

При этом у мужчины есть сомнения, что банк отказался от претензий и продлил кредитные каникулы на неопределённый срок.

«Дело по-прежнему в суде, ближайшее рассмотрение намечено на февраль. Никаких юридически значимых документов я пока не получил. Только на словах обещают всё отозвать. Я вижу, какое там отношение к участникам СВО, поэтому доверия у меня к ним, конечно, немного. Но на суде, если он всё-таки состоится, сообщу обо всех этих обещаниях», — сообщил он.

Сейчас ситуацией Максима Бондарева заинтересовалась прокуратура Москвы. Как сообщили RT в ведомстве, по данному факту проводится проверка.