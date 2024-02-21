«Плакала от счастья»: вывезенная в детстве из России в Киргизию сирота признана гражданкой РФ

Героиню проекта RT «Не один на один» 19-летнюю Кристину Быкову, проживающую в Киргизии, признали гражданкой РФ. До обращения в редакцию RT девушка два года пыталась оформить российское гражданство, но так и не получила паспорт. Когда Кристине было пять лет, умерла её мать — гражданка РФ, и отец вывез её из Иркутска, где она родилась, в Киргизию. Через некоторое время он умер, и девушка осталась сиротой без документов и какого-либо гражданства. После запроса RT уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семёновой ситуация была взята на её личный контроль. Проверка, инициированная МВД по запросу омбудсмена, установила наличие у Кристины российского гражданства. Через три месяца она должна получить загранпаспорт РФ для въезда в Россию, а затем и внутренний паспорт.

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Уроженка Иркутска 19-летняя Кристина Быкова, проживающая в Киргизии, признана гражданкой РФ после запроса RT уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семёновой.

«По результатам проверки Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области у Быковой К.И. установлено наличие гражданства РФ в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с применением ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Необходимая информация направлена в ГУВМ МВД России для решения вопроса о получении документа, удостоверяющего личность гражданина РФ», — сообщила RT Светлана Семёнова.

Она также отметила, что вопрос выдачи Кристине паспорта РФ будет решён после того, как она приедет в Россию. А пока девушке оформят заграничный паспорт российского образца. Этот документ ей помогают получить в консульском отделе посольства РФ в Киргизской Республике.

«Вопрос о получении документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, находится на контроле уполномоченного», — подчеркнула омбудсмен.

Всё тело в шрамах

Знакомый Кристины из Санкт-Петербурга Бахтияр Ходжаев, который помогает ей с оформлением документов, рассказал RT, что процесс получения российского гражданства уже начался.

«Кристину пригласили в консульство, попросили привезти все документы и фото на загранпаспорт, — объясняет мужчина. — После того как у неё приняли документы, ей дали расписку, проверочный код, чтобы отслеживать готовность документа на сайте. Выдать его должны в течение двух-трёх месяцев. Потом мы поедем в Россию, сделаем ей регистрацию, и она подаст заявление на получение внутрироссийского паспорта».

По словам Бахтияра, оказывать помощь Кристине с документами его мотивировала жена Наталья.

«Мы узнали историю этой девушки случайно от общих знакомых, — рассказывает она. — Отец Кристины забрал её из России в Киргизию после смерти матери, оставил на воспитание мачехе и уехал. Мачеха, со слов знакомых, пыталась приучить девочку к новым порядкам, для чего избивала её и держала в коровнике. Всё тело Кристины в шрамах. Затем она бежала к своей тёте и какое-то время жила там. Работала на полях — собирала картошку. Мы были потрясены этой историей, всю ночь не спали, а утром попросили контакты Кристины. Затем муж с ней связался и предложил помощь».

Кристина переехала в дом матери Бахтияра, в город Ош, вместе они ходили в консульство, чтобы решить проблему с документами, но безрезультатно. На лето, по словам Натальи, вместе с мужем и тремя детьми они приехали в Ош познакомиться с подопечной.

«Лето мы провели вместе с Кристиной, и они с нашим 20-летним сыном Даней полюбили друг друга, — рассказывает Наталья. — В итоге пока мы решали проблемы Кристины, она обрела новую семью. Недавно она захотела сменить фамилию на нашу и стать Ходжаевой. Мы вовсе не против».

У неё появилось будущее

Бахтияр обратился в проект «Не один на один» за помощью в апреле прошлого года, после того как Кристине в очередной раз сообщили в генконсульстве РФ в Киргизской Республике, что у неё нет российского гражданства.

В ответ на запрос RT в дипломатическом представительстве поясняли, что на основании поступивших от Управления по вопросам миграции МВД России по Иркутской области сведений было установлено, что её мать Оксана Быкова «паспортом гражданина РФ не документировалась», поэтому и у Кристины нет российского гражданства. При этом в свидетельстве о смерти и свидетельстве о разводе женщины было написано, что она являлась гражданкой РФ.

Как ранее объяснял Бахтияр, гражданство Киргизии девушка также не могла получить, так как родилась в России, а её родство с отцом осталось недоказанным. В результате она не могла получить никакие документы.

RT направил запрос уполномоченному по правам человека в Иркутской области с просьбой помочь Кристине. После того как Светлана Семёнова взяла дело на личный контроль, ситуация сдвинулась с мёртвой точки.

«За последние месяцы, пока Кристина слушала все эти отказы в оформлении документов, она на глазах постарела, — говорит Бахтияр. — Каждый вечер в подушку рыдала. Когда я ей сообщил о подтверждённом гражданстве РФ, что её признали гражданкой, она плакала от счастья, что у неё появилось будущее и что её признали человеком. Летом мы планируем всей семьёй прилететь в Киргизию. После того как Кристина получит паспорт, мы поедем отдохнуть все вместе на озеро Иссык-Куль и затем уже полетим в Россию. Жить она будет с нами. Подлечим её, оденем, а дальше уже жизнь покажет. В любом случае Кристина заслуживает лучшего».