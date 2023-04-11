уроженка Иркутска, которую в детстве увезли в Киргизию, не может получить гражданство РФ

Уроженка Иркутска 19-летняя Кристина Быкова не может оформить российский паспорт. Её родители — гражданка РФ Оксана Быкова и гражданин Киргизии Икрам Гафуров — в браке не состояли. Когда Кристине было пять лет, её мать умерла и девочку забрал на воспитание отец. В 2013 году он увёз её на постоянное место жительства в Киргизию. Два года назад мужчина умер. По словам Кристины, она уже два года пытается оформить российское гражданство, несмотря на наличие у неё российского свидетельства о рождении, свидетельства о смерти матери и справки иркутской школы о прохождении обучения. В ответ на запрос RT в Генконсульство РФ в Киргизии представители ведомства сообщили, что проводят проверку по данной ситуации.

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Жительница Киргизии 19-летняя Кристина Быкова родилась в Иркутске. По словам девушки, её мать Оксана Быкова была гражданкой РФ, а отец Икрам Гафуров — гражданином Киргизии.

«Моё свидетельство о рождении российского образца, — рассказывает Кристина. — Мать не состояла с отцом в браке, поэтому оформляла его как одиночка. Соответственно, он не был вписан в документ. В графе «гражданство» в разделе «мать» стоит прочерк, хотя она была гражданкой РФ и другого гражданства не имела».

Когда Кристине было пять лет, её мать умерла и девочку забрал на воспитание отец. В 2013 году он увёз её на постоянное место жительства в Киргизию. В Иркутске она успела отучиться два класса в общеобразовательной школе № 8 имени Д.Г. Сергеева.

Вместе с отцом и его новой семьёй Кристина жила в городе Кадамжай Баткенской области.

По словам девушки, он пытался помочь ей получить российский паспорт. Однако требовались документы, подтверждающие отцовство. Мужчина обратился в органы опеки Иркутска, чтобы получить соответствующую справку, но в процессе оформления документов скоропостижно скончался.

«Подумала, что это недоразумение»

В 2021 году в Генеральном консульстве РФ в городе Оше Кристине сообщили, что российского гражданства у неё нет.

«Я подумала, что это недоразумение, и через некоторое время вновь записалась на приём, но меня не приняли, — рассказывает Кристина. — Просто взяли ксерокопию свидетельства о рождении и сказали, что пригласят. Позже мне сообщили, что могут выдать справку для следования в Россию за паспортом, то есть на выезд, но и её мы не получили. На данный момент у меня нет никакого паспорта. Киргизский мне не оформили, так как сказали, что у меня российское гражданство и я должна получать паспорт РФ. Но, как мы поняли, его нам не выдают из-за того, что в моём свидетельстве о рождении нет штампа о гражданстве, то есть получается, что я нигде не зарегистрирована».

По информации, предоставленной RT Генконсульством РФ в Киргизской Республике, в 2020 году в адрес ведомства приходил запрос из межрайонного управления Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1 об оказании содействия в установлении отцовства Икрама Гафурова в отношении несовершеннолетней Кристины Быковой. В письме также сообщалось о желании девушки вернуться в Россию.

«В запросе утверждалось, что И.А. Гафуров является биологическим отцом К.И. Быковой, — комментируют в генконсульстве. — Вместе с тем документов, подтверждающих её гражданство и личность, не имелось. В представленной копии её свидетельства о рождении отсутствовали сведения о гражданстве матери — Оксаны Быковой, а в графе «отец» стоял прочерк».

Генконсульство провело предварительную проверку информации по имеющимся учётам, чтобы уточнить наличие у Кристины российского гражданства.

По словам представителей дипломатического ведомства, в сентябре 2021 года Быкова приехала к ним, чтобы подать заявление на проверку наличия российского гражданства. Однако, как отмечается в ответе генконсульства, бумаги были заполнены не самой Кристиной, а сопровождавшей её женщиной. Это противоречит Положению о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утверждённому указом президента РФ №1325 от 14.11.2002 года, подчёркивается в письме.

«В рамках дальнейших действий был направлен советующий запрос в УВМ МВД России по Иркутской области, — рассказывают в генконсульстве. — В свою очередь, УВМ МВД России запросило автобиографию К.И. Быковой, информацию о её родителях, законных представителях и документы, подтверждающие её личность, необходимые для проведения ими соответствующей проверки. О необходимости предоставления указанных документов К.И. Быкова была проинформирована. Однако до настоящего не исполнила указанную просьбу».

В то же время, по словам девушки, запроса от УВМ МВД РФ ей не поступало, а приёма в генконсульстве она так и не дождалась.

Очередная проверка

В 2023 году знакомый Кристины Бахтияр Ходжаев, который помогает ей с документами, направил в генконсульство свидетельство о смерти её матери, в котором указано, что у неё было российское гражданство. При этом представители консульского отдела отмечают, что он не предъявил документов, дающих право представлять её интересы. На что Ходжаев пояснил, что не может оформить официальную доверенность из-за отсутствия у Кристины паспорта.

«На основании этого свидетельства генконсульством была начата дополнительная проверка наличия/отсутствия гражданства у К.И. Быковой, в частности направлен запрос в УВМ МВД России по Иркутской области о наличии российского гражданства у О.Г. Быковой», — объясняют в дипломатическом ведомстве.

Как уточнили в генконсульстве, планируется также истребовать из архивно-информационного отдела Управления ЗАГС Москвы все имеющиеся материалы, на основании которых оформлено свидетельство о смерти Оксаны Быковой. Если российское гражданство матери Кристины подтвердится, то у девушки примут документы на оформление заграничного паспорта, добавили там.

Представители консульского отдела также сообщили, что у них нет контактных данных Быковой. RT направил номера телефонов, по которым можно связаться с Кристиной, однако, по её словам, звонков до сих пор не было.