«Направлены запросы»: региональный омбудсмен после обращения RT поможет героине проекта «Не один на один»

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова взяла на личный контроль историю героини проекта RT «Не один на один» 19-летней Кристины Быковой. Когда Кристине было пять лет, у неё умерла мать, и отец увёз её из России в Киргизию. В процессе оформления ей гражданства РФ он скоропостижно скончался, так Кристина осталась без документов. Достигнув совершеннолетия, она самостоятельно обратилась в консульство РФ, чтобы подать заявление о приобретении российского гражданства по матери, но получила отказ. В консульстве пояснили, что эта информация не подтверждается, хотя в документах мать указана как гражданка РФ. Без паспорта девушка не может выехать в Россию. При этом в оформлении документов ей отказывают и в Киргизии, так как родство с отцом не доказано.

© Фото из личного архива/РИА Новости

RT обратился к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семёновой с просьбой оказать содействие уроженке Иркутска 19-летней Кристине Быковой в оформлении российского гражданства. Девушка оказалась в ситуации, когда ей отказывают в выдаче паспорта и Россия, и Киргизия. В ответ омбудсмен сообщила, что взяла решение проблемы на личный контроль.

«В настоящее время обращение взято в работу, направлены запросы в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области и руководителю службы ЗАГС по Иркутской области. После поступления ответов вам будет направлена дополнительная информация о результатах. Ситуация поставлена на мой личный контроль», — сказала Светлана Семёнова.

Ранее RT направлял запрос в генконсульство РФ в Киргизской Республике, где пояснили, что начали проверку информации о наличии у Кристины российского гражданства.

Однако, как позже сообщили девушке в дипломатическом ведомстве, на основании поступивших от УВМ МВД России по Иркутской области сведений было установлено, что её мать Оксана Быкова «паспортом гражданина РФ не документировалась», поэтому и у Кристины нет российского гражданства.

При этом в свидетельстве о смерти и свидетельстве о разводе Оксаны Быковой указано, что она являлась гражданкой РФ. По этому поводу дипломаты планировали истребовать из архивно-информационного отдела Управления ЗАГС Москвы имеющиеся материалы, на основании которых были оформлены эти бумаги.

По словам знакомого Кристины Бахтияра Ходжаева, который помогает ей с документами, девушка также была на приёме в Государственной регистрационной службе при Министерстве юстиции Киргизской Республики, но и там ей отказали в подаче заявления на вид на жительство (ВНЖ).

«Мы хотели сделать Кристине ВНЖ Киргизии как лицу без гражданства, а потом с этим документом забрать её в Россию. Мне кажется, там мы бы легче решили проблему, но нам сказали обращаться в российское консульство и получать справку для следования в РФ. На этом круг замкнулся. Хотя по законам Киргизии, если человек проживал более шести месяцев в республике, он может получить ВНЖ», — говорит Ходжаев.

По словам Бахтияра, Кристина не может оформить гражданство Киргизии, так как она родилась в России, а её родство с отцом осталось недоказанным. В результате девушка не может оформить ни российское, ни киргизское гражданство.

Информация о гражданстве не подтвердилась

Кристина родилась в Иркутске. Училась в общеобразовательной школе №8 имени Д.Г. Сергеева. Её мать Оксана Быкова тоже родилась и проживала в этом городе. Женщина умерла в 2009 году, когда Кристине было пять лет.

Согласно свидетельству о смерти, она являлась гражданкой РФ. Отец Кристины — гражданин Киргизии Икрам Гафуров — в официальном браке с её матерью не состоял. Однако после смерти Оксаны он уехал с несовершеннолетней на тот момент дочерью в Киргизию. Так как подтверждения, что он действительно являлся биологическим отцом девушки, нет, а информации о нём не было и в свидетельстве о рождении, неизвестно, каким образом и на основании каких документов он вывез её из России.

В Киргизии Кристина жила вместе с отцом и его новой семьёй в городе Кадамжай Баткенской области.

Гафуров попытался подтвердить отцовство и помочь дочери с оформлением гражданства РФ, но не успел — скоропостижно скончался в 2021 году.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она обратилась в консульство РФ в Киргизии, чтобы узнать, как ей приобрести российское гражданство по матери, но девушке сообщили, что российского гражданства у неё нет. Знакомые и родственники Кристины со стороны отца помогли ей собрать документы, свидетельствующие о наличии у её матери российского гражданства.

Эта информация есть в свидетельстве о смерти её матери, а также в свидетельстве о разводе. Однако в УВМ МВД России по Иркутской области эту информацию не подтверждают, отвечая, что в базах данных гражданка РФ Оксана Быкова не числится.

Ситуация осложняется ещё и тем, что без паспорта Кристина не имеет возможности обращаться в какие-либо инстанции самостоятельно. Запросить информацию по доверенности через представителя она также не может из-за отсутствия документов, поэтому девушка обратилась в проект «Не один на один». RT продолжит следить за развитием ситуации.