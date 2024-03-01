Убил по неосторожности: жительница Вязников обжалует приговор охотнику, застрелившему её сына

Жительница Владимирской области обжалует приговор мужчине, который случайно застрелил её 22-летнего сына во время незаконной охоты. По версии следствия, Александр С. перепутал лежащего на снегу человека с лосем. Изначально мужчину обвинили в убийстве, однако затем статью изменили на более лёгкую — «Причинение смерти по неосторожности». Мать погибшего не согласна с квалификацией дела и считает приговор — год принудительных работ — чересчур мягким. При этом сам охотник тоже не согласен с решением суда и будет его оспаривать.

«Дело теперь так повернулось: убийцу выставляют святым, а из моего сына сделали наркомана», — говорит жительница Владимирской области Ольга Мартынкова.

10 февраля 2022 года ей позвонил водитель санитарного автомобиля и сообщил, что её 22-летний сын Владимир Джураев погиб. Позже следствие установит, что его застрелили в лесу недалеко от родной деревни Серково. Вечером 9 февраля Владимир вместе с другом искали в том лесу закладку с наркотиками, которые они заказали онлайн. В то же время там незаконно охотились трое мужчин. Один из них — охотник с почти 30-летним опытом Александр С. — перепутал лежащего на снегу человека со спящим лосем и выстрелил. Владимир погиб на месте.

После этого в СМИ и соцсетях появились сообщения, что охотники во Владимирской области случайно застрелили местного жителя, который в это время якобы делал закладки в лесу.

С «убийства» на «причинение смерти по неосторожности»

2 февраля 2024 года Вязниковский городской суд Владимирской области признал Александра С. виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Это деяние расценивается как преступление небольшой тяжести. 52-летнего мужчину приговорили к году лишения свободы, с заменой наказания на год принудительных работ «с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», сообщалось на сайте суда.

«При назначении наказания судом учтено наличие смягчающих обстоятельств, в частности явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, внесение добровольного пожертвования в фонд СВО, оказание помощи родственникам», — говорится в сообщении суда.

При этом отягчающим обстоятельством стало то, что преступление Александр С. совершил с использованием оружия и боеприпасов, отмечается в публикации на сайте суда. Там также сообщается, что в пользу матери погибшего, которая проходит по делу как потерпевшая, «взыскано 800 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда».

Ольга Мартынкова вместе с адвокатом подала краткую апелляцию, чтобы обжаловать решение суда.

«Меня приговор не устраивает, потому что изначально уголовное дело завели об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Три месяца, пока шло следствие, охотник просидел в СИЗО, а потом ему пересмотрели меру пресечения под подписку о невыезде и дело переквалифицировали на ст. 109 УК РФ. Решили, что это преступление небольшой тяжести, хотя он человека убил. И вот за то, что он лишил меня сына, ему дают год работ», — поясняет собеседница RT свою позицию.

По словам женщины, во время следствия она добивалась, чтобы дело об убийстве и дело о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ) суд рассматривал одновременно, потому что незаконная охота является отягчающим обстоятельством. 26 января этого года Вязниковский суд решил выделить в отдельное производство дело о незаконной охоте: фигурантами по нему проходит не только Александр С., но и два его товарища, которые были с ним в тот вечер.

«Выпитый алкоголь давал о себе знать»

Как отмечает Мартынкова, в течение нескольких месяцев после трагедии полиция не заводила дело о браконьерстве, хотя «с самого начала было понятно, что трое мужчин вели незаконную охоту». Так, Александр С. в своих показаниях (есть в распоряжении RT) изначально признался, что совершил роковой выстрел в сторону леса из машины — такой способ охоты является незаконным.

«1 июля 2022 года я узнала, что дела до сих пор нет. Я написала жалобу в прокуратуру 7 июля. И вот мне приходит ответ, что дело уже заведено 6 июля — лишь через полгода, когда я уже стала поднимать этот вопрос и жаловаться», — говорит женщина.

Согласно обвинительному заключению, посмертная экспертиза показала, что в крови погибшего Владимира не было ни алкоголя, ни наркотиков. При этом Александру С. и двум другим обвиняемым в незаконной охоте такую экспертизу не провели, продолжает мама погибшего.

«У следствия было три месяца, в течение которых можно было отправить взятые у обвиняемых пробы на экспертизу. Следователь постоянно обещал мне, что исследование уже проводится, но в итоге ничего так и не сделали», — отмечает Мартынкова.

В обвинительном заключении ничего не говорится об экспертизе, проведённой обвиняемым. Вместе с тем в своих первых показаниях, в ночь на 11 февраля, Александр С. рассказал следователям, что во время охоты он с приятелем Денисом С. выпил бутылку домашней настойки объёмом 0,25 литра. При этом мужчина подчеркнул, что алкоголь они употребили только «на обратном пути в сторону г. Муром», то есть уже после того, как Александр произвёл выстрел.

При этом Денис С. рассказал, что на охоту они взяли 0,5 литра самогонки, «которую распивали вместе с Александром по пути следования».

Водитель, который, по его словам, охотился второй раз в жизни, алкоголь не употреблял — это подтвердили и Александр, и Денис. Все трое обвиняемых в незаконной охоте также рассказали, что, пока они ехали по дороге вдоль леса в Вязниковском районе, Денис находился на переднем пассажирском сиденье, а Александр сидел один сзади и смотрел в прицел, чтобы увидеть дичь в лесу.

«Состояние алкогольного опьянения моё и Александра С. оцениваю как среднее», — рассказал Денис С. в своих показаниях 10 февраля 2022 года.

Как установило следствие, около 23 часов охотники заметили лосиные следы, которые вели от дороги в лес, остановились на обочине и стали просматривать посадки с помощью тепловизора. В 20—30 метрах от дороги Денис и Александр заметили «два тепловых следа» и подумали, что на земле в лесу спят два лося.

«Я был в состоянии алкогольного опьянения, возможно, это сыграло свою роль. Я подтвердил, что тоже вижу следы двух лосей... Я точно не помню последовательность (событий. — RT), так как выпитый алкоголь давал о себе знать», — говорится в показаниях Дениса.

По версии следствия, единственный выстрел в том лесу сделал Александр С. В своих показаниях мужчина вспоминал, что сразу после выстрела он посветил налобным фонарём в сторону леса и увидел, что в том месте, куда он стрелял, «что-то светится, как будто свет отражается от глаз животного». Позже выяснится, что это были светоотражающие полоски на куртке погибшего.

Сначала охотники хотели подойти к убитому «животному», но в этот момент по дороге поехала встречная машина. Мужчины испугались, что их могут поймать на незаконной охоте, и уехали по домам.

Показания свидетеля

В это время Владимир Джураев был уже мёртв, а его друг Андрей А. не сразу понял, что произошло. В деле он проходит как свидетель.

Молодой человек рассказал следствию, что он и Владимир решили спрятаться в сугробах, потому что испугались остановившейся машины. По этой же причине они не стали кричать из леса неизвестным — опасались, что это могут быть полицейские.

«Когда он понял, что машина с мужчинами уехала и не возвращается, он привстал и посмотрел на Джураева. Тот лежал на спине без движения. Он посветил на лицо Джураева подсветкой телефона и увидел, что у него открыты глаза, а возле головы на снегу есть капли крови», — говорится в обвинительном заключении со слов свидетеля.

«Он подошёл, потрогал пульс. Понял, что Джураев умер, немного подождал, чтобы ещё раз убедиться, что машина с людьми, которые стреляли в их сторону, не вернётся, и побежал в сторону Серкова», — отмечается в документе.

Андрей А. рассказал следствию, что в тот вечер они вместе с Владимиром не в первый раз искали закладку. Молодые люди были знакомы со школы, но особенно подружились в последний год. Они стали вместе периодически употреблять наркотики, добавил Андрей А.

Вместе с тем Ольга Мартынкова, по её словам, не догадывалась, что сын мог быть связан с запрещёнными веществами. Женщина уверена, что Владимир физически не мог употреблять наркотики постоянно: молодой человек был инвалидом III группы, с детства страдал сахарным диабетом первого типа и был вынужден постоянно делать инъекции инсулина.

Кроме того, Владимир дважды в год проходил обследования в больнице, и ни разу анализ крови не выявил наличие наркотических веществ, подчёркивает его мать. В последний раз молодой человек наблюдался в больнице летом и осенью 2021 года (выписки с результатами анализов крови есть в распоряжении RT).

«Какие могут быть наркотики в его состоянии? Мы десять реанимаций с ним прошли, два раза я его выводила из комы. Я думаю, что он пошёл с другом за компанию, а после гибели Андрей решил смягчить свою вину, — говорит собеседница RT. — В СМИ и соцсетях сына выставили законченным наркоманом. А он старался работать. Но работу ему было найти трудно: как только замечали, что он постоянно колет себе инсулин, старались избавиться, чтобы не брать ответственность за здоровье такого сотрудника. Сын работал в кафе, шаурму делал — там жарко, ему это вредно. Потом работал в кинотеатре в Москве — по 16 часов всё время на ногах. Он был добродушный парень, никто его никогда пьяным не видел у нас в деревне».

Вопрос квалификации

В апелляционной жалобе потерпевшая оспаривает квалификацию дела. Вопрос о том, по какой статье будут дальше судить Александра С. — решающий для обеих сторон.

«Дело в том, что обвиняемый тоже подал апелляцию. В ней он просит применить к его преступлению по ст. 109 УК РФ срок давности — два года с момента совершения. Если эту апелляцию удовлетворят, то как раз в феврале у Александра С. истечёт срок давности преступления, и тогда с него вообще снимут уголовную судимость. Нас это не устраивает», — рассказал в беседе с RT адвокат потерпевшей Алексей Зорькин.

Потерпевшая сторона в своей апелляции просит суд вернуть дело в прокуратуру, чтобы в ведомстве решили вопрос о переквалификации.

«Мы считаем, что в преступлении есть признаки убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Именно по этой статье изначально и возбуждали дело. Но дело в том, что суд не может самостоятельно изменить квалификацию статьи на более тяжкую. Переквалификация — это наш единственный шанс добиться справедливого решения суда», — добавил адвокат.

Сама Ольга Мартынкова также возмущена тем, что в официальном пресс-релизе суда о вынесении приговора утверждается, что Александр С. принёс ей извинения и оказал помощь семье убитого.

«Никаких извинений я не получала. Он со мной вообще не связывался. И, конечно, ни о какой помощи тоже речи не шло», — сказала женщина.

Сам Александр С. заявил RT, что обжалует решение суда, поскольку с такой инициативой выступил его адвокат.

«Мы подали апелляцию, потому что мой адвокат сказал, что нужно это сделать. Я в юридических тонкостях не разбираюсь, поэтому я доверился ему: надо — значит, надо. Я сам решение суда не буду комментировать. Мне вся эта ситуация очень тяжело даётся. Хочу, чтобы все эти разбирательства как можно быстрее прошли, и всё», — сказал мужчина.

Вопрос о том, предлагал ли он помощь матери погибшего, Александр С. комментировать не стал и отказался от дальнейшего общения с прессой.

В свою очередь, его адвокат Александр Сазонов заявил, что будет готов комментировать дело только после рассмотрения судом апелляции, «чтобы не навредить клиенту».