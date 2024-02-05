«Будем бороться за победу как можем»: как швеи из ХМАО помогают детям Донбасса

Жительницы Сургутского района ХМАО объединились, чтобы шить постельные принадлежности для семей с малышами и детских больниц Донбасса. Проект начинался с 12 швей, а теперь пелёнки, полотенца и одеяла шьют 86 пожилых мастериц. Со временем к ним присоединились волонтёры других возрастов, и теперь порядка 300 добровольцев вяжут, собирают, передают гуманитарную помощь и продолжают шить детский текстиль. Подробности — в материале RT.

Два года назад администрация города Макеевки обратилась за помощью к волонтёрам из ХМАО: их попросили прислать 1,1 тыс. комплектов текстиля для семей Донбасса с малышами в возрасте до года. Кроме того, на постельное бельё был запрос и от детских медицинских организаций региона, вспоминает учредительница некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Сателлит» Ирина Владимирова, участвовавшая в том совещании.

За короткое время она собрала группу из 12 местных швей. Первая мастерская открылась в деревне Русскинская. «Мы шили пелёнки, полотенца, постельное бельё, одеяла и отправляли в Макеевку. Кроме того, нам удалось охватить потребности Стаханова и Луганска, — вспоминает Ирина. — Поскольку объёмы заказа очень крупные, то надо было искать источник финансирования. Нам удалось получить два гранта на 2,5 млн рублей в сумме. На эти средства закупали ткани и нитки».

Производство перестало помещаться в одной мастерской, и уже через четыре месяца в населённых пунктах Сургутского района были открыты три филиала. Если изначально в команде было 12 «серебряных» волонтёра, то сейчас проектом занимаются 86 швей пожилого возраста.

Со временем к ним стали присоединяться и добровольцы помладше. Старшие наставницы охотно помогают им осваивать азы кройки и шитья. Например, некоторые волонтёры в посёлке городского типа Белый Яр умели шить на швейных машинках, но никогда не работали на оверлоке. Освоить эту технику обработки срезов им помогла профессиональная швея, о которой её соратницы отзываются с большой благодарностью. Впрочем, даже те, кто никогда не работал на швейном оборудовании, помогали кроить, складывать, разглаживать и выполняли другие важные манипуляции.

© Фото из личного архива

«Волонтёры подбадривали друг друга, менялись, когда кто-то уставал, никто не жаловался и не требовал вознаграждения. Ведь самая лучшая награда — помочь другим, чувствовать себя нужным!», — отзывается одна из участниц проекта.

«Все шьют с молодости»

Большинство рукодельниц начали шить ещё в детстве. «Сначала я шила одежду для кукол, а на школьных уроках труда делала что-то и для себя. С 15 лет я уже шила и шапки меховые, и пальто, и шубку из кроличьего меха, не говоря уже о более лёгкой одежде. Носила только своё, эксклюзивное, — делится с RT 65-летняя Тамара Бахаревская, волонтёр Добровольческой швейной мастерской в Белом Яре. — В 90-е, после получения инженерно-строительной специальности я переквалифицировалась и до пенсии шила сценические костюмы. Узнала о возможности помогать и теперь с удовольствием шью дома. У меня есть машинки, поэтому вечера провожу за любимым делом».

© Фото из личного архива

Ещё одна участница проекта из Белого Яра, 52-летняя Татьяна Чуднова, свой первый уверенный стежок сделала в школе. «Подростком я перешивала платья, юбки, блузки, освоила ножную швейную машинку. Иногда получалось очень даже неплохо, — вспоминает собеседница RT. — На первом курсе педагогического училища закупили ткани и сами сшили себе форму. Первенец родился в начале 90-х, когда в магазинах трудно было найти не только одежду на младенцев, но и простые пелёнки. Вот тогда я освоила уже другие виды швейного мастерства, даже ходила на специализированные курсы. Мой опыт пригодился и в этот раз».

«Когда мне было четыре года, в нашем доме была самодельная гардеробная. И на самой верхней полке мама хранила рулончики тканей. Я всегда любила там прятаться и мечтала быть портнихой для своих кукол. Однажды я вырезала кусочки тканей практически из середины отрезов и сшила для своей Вероники платья. Мама не стала ругать меня. Вместо этого она подарила мне книги по кройке и шитью», — вспоминает свои первые шаги в швейном деле 40-летняя координатор проекта Альбина Шукшина.

А вот Марина Чудайкина шила самих кукол: «Одну из первых своих кукол — страуса — я сшила в подарок классному руководителю. У нас, в Лянторской группе, все шьют, в основном, с молодости. Люди откликнулись на наше объявление о наборе: «С радостью поможем, это наш долг».

В городе Лянтор участие в проекте принимают не только взрослые, но и дети. «Например, на базе Лянторской школы №5 работала добровольческая швейная мастерская по изготовлению постельного белья для детских больниц. Также дети рисуют бирки, открытки, и мы вкладываем их в наши изделия», — пояснила Ирина Владимирова.

© Фото из личного архива

По её словам, команда сшила более 1,1 тыс. комплектов текстиля для семей с малышами в Макеевке, Стаханове и Луганске, а также отправила новые пелёнки, полотенца и постельное бельё в пять детских больниц Макеевки. За время работы волонтёрам поступали заявки не только на детский текстиль, поэтому команда проекта также занялась сбором гуманитарной помощи. «За два года мы отправили более трёх тонн гуманитарки», — вспоминает Ирина.

Участники проекта, а их сейчас порядка 300, отправляют на Донбасс шерстяные носки, связанные своими руками, продукты, школьную канцелярию, лекарства, мелкую бытовую технику — «всё, в чём есть нужда, и что удалось собрать», обобщает Владимирова. Также собирают одежду, новую и бывшую в употреблении. В последнем случае её стирают, утюжат, если надо — профессионально ремонтируют, пришивают пуговицы.

В этом году заканчивается срок гранта, выданного на проект, но волонтёры из ХМАО будут продолжать своё дело. «Изыскиваем дополнительные возможности для этого. Потребность остаётся, и детские больницы всё так же нуждаются в помощи, в том числе и в нашей. Мы будем бороться за победу, как можем», — резюмировала Ирина Владимирова.