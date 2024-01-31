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«Низкий поклон ей»: ветеран СВО разыскал автора тронувшего его до слёз письма, полученного на передовой

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Пётр Светов
Ветеран СВО Анатолий Кирьянов разыскал автора письма, которое до слёз тронуло его на передовой. Мужчина опубликовал пост, в котором просил помочь ему найти женщину, написавшую важные строки. В письме были молитвы и слова поддержки российским солдатам в зоне боевых действий. Получивший послание военный считает, что, возможно, благодаря этому письму он вернулся домой живым и здоровым.
«Низкий поклон ей»: ветеран СВО разыскал автора тронувшего его до слёз письма, полученного на передовой
  • © Фото из личного архива

В 2022 году Анатолий Кирьянов находился в зоне СВО, куда отправился добровольцем. По словам мужчины, прошлой зимой к ним в окопы вместе с гуманитарной помощью из Забайкалья доставили письма поддержки от незнакомых им людей. Одно из них, написанное взрослой женщиной, попало в руки Анатолию.

«Его, наверное, лучше прочитать целиком, но основная суть: мы поддерживаем вас, вы боретесь не просто с врагом, а с нечистью, и мы, мирные жители, делимся с вами нашим куском хлеба», — рассказывает RT боец.

По его словам, также в письме был текст молитвы.

«Это письмо пришло в такой момент, когда было очень тяжело морально. Был декабрь, очень холодно, сильный мороз. Связи с родными нет, ты постоянно выполняешь поставленные задачи — сами понимаете, какая обстановка. И тут это письмо трогательное, оно правда меня до слёз довело. И до конца своей командировки, контракта я молился. Не знаю, возможно, благодаря этому письму я и вернулся назад живым и здоровым», — вспоминает доброволец.

  • © Фото из личного архива

Мужчина решил найти автора поддержавшего его в трудную минуту послания и обратился к своим подписчикам из Шилки, откуда пришло письмо. Он пояснил, что хочет лично поблагодарить автора за помощь ему и его подразделению. Трогательная история с передовой быстро разошлась по СМИ и соцсетям. В итоге бойцу удалось найти жительницу города Марину Анатольевну, отправившую письмо на фронт, и поговорить с ней.

«Я уже связался с той женщиной. Низкий поклон ей. В том письме была, помимо «Отче наш», ещё одна молитва: «Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой». Этой молитве меня мама в детстве учила. Я про неё уже забыл. А тут прочитал — и у меня озарение произошло, как будто Бог послал мне этого человека и это письмо, как будто это не случайность. Я при разговоре (с Мариной Анатольевной. — RT) так и сказал ей, что она мне была как мать, как что-то святое», — делится Кирьянов.

«Я обращалась к бойцу, будто он мой сын»

RT разыскал Марину Анатольевну, написавшую письмо, которое поддержало бойца в зоне боевых действий. Женщина рассказала, что решила отправить послание военнослужащим на передовой в октябре 2022 года.

«Я пришла в пункт сбора гуманитарной помощи и увидела там ящик с письмами. Мне сказали, что их пишут дети, а я решила написать своё. Сначала сделала черновик, дня два, наверное, его составляла. Мне было важно, чтобы это были не какие-то расхожие фразы, не профанация, а именно от сердца», — рассказывает Марина Анатольевна.

«Я обращалась не просто к бойцу — это как будто мой сын был. Я видела этот окоп, что он сидит в этом окопе, что ему холодно, что ему страшно... Мне хотелось его укрыть собой, сказать: «Ты не бойся. Мы все с тобой», — добавляет она.

Женщина отметила, что ей было очень приятно, когда она узнала, что её письмо нашло адресата и Анатолий пытается отыскать её, чтобы отблагодарить лично. Марине Анатольевне тоже стало очень интересно пообщаться с получателем своего послания.

«Стало интересно, кто этот человек. Захотелось увидеть его, узнать, при каких обстоятельствах он получил письмо, почему он разыскивает меня, что его на это сподвигло... Я потом хочу ему отдельно тоже позвонить, просто поговорить, без камер, без корреспондентов. Просто как человек с человеком», — добавила собеседница RT.

  • © Фото из личного архива

Она подчеркнула, что не считает, будто, написав письмо на фронт, сделала что-то особенное: по мнению Марины Анатольевны, она обязана была поддержать солдат. Женщина добавила, что до сих пор собирает гуманитарную помощь для военнослужащих и считает это своим гражданским долгом.

«Мы продолжаем помогать ребятам на передовой. У нас в городе (и я знаю, что это есть и в других городах) девочки организовали целое производство, делают свечи окопные и носилки и гуманитарную помощь собирают, и лекарства, и сети маскировочные... Я тоже принимаю участие», — рассказывает она.

«Мы живём в России, это наша Родина, это наши люди, и мы за них переживаем и болеем. Я должна принимать участие, я так считаю. Это моя жизненная и гражданская позиция — мы вместе, мы обязаны помочь», — подытожила Марина Анатольевна.

Анатолий Кирьянов уже окончил службу в зоне СВО и вернулся домой, получив статус ветерана боевых действий. Письмо от Марины Анатольевны, поддержавшее его на фронте, он оставил своим сослуживцам — тем, кто сейчас находится на передовой — в надежде, что оно поможет и другим бойцам.

«Письмо я оставил дальше пацанам, кто пришёл на моё место. Не знаю, где оно сейчас. Хочется верить, что его передают друг другу бойцы и оно поддерживает наших ребят», — надеется Анатолий.

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