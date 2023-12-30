Уничтожены в воздухе и перехвачены: в МО заявили о 32 сбитых беспилотниках ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в воздухе 32 украинских беспилотника, тем самым предотвратив новые попытки террористических атак со стороны киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, дроны сбиты над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

В Минобороны России сообщили об очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку на российской территории с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как заявили в ведомстве утром 30 декабря, в течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили в общей сложности более 30 БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», — говорится в сообщении.

Подробности о ночных атаках сообщали главы российских регионов. Так, вечером 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей. По его словам, по предварительным данным, в результате этих событий был один погибший и один пострадавший.

Позднее он рассказал, что в ходе массированной атаки по Белгороду в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Ещё четыре человека, в том числе 10-летний ребёнок, были ранены.

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Кроме того, различные разрушения были зафиксированы в десяти частных жилых домах. По словам Гладкова, в строениях выбиты окна, один из домов частично разрушен.

Об атаке также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Из его сообщений следует, что над регионом уничтожено как минимум шесть БПЛА.

Также по теме Уничтожен в районе Подольска: средства ПВО отразили атаку летевшего на Москву украинского беспилотника В пятницу, 22 декабря, дежурные средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. По словам мэра столицы...

Минобороны РФ систематически сообщает о предотвращении попыток Киева провести очередные атаки на российские регионы с применением беспилотников.

Так, в пятницу, 22 декабря, дежурные средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, украинский дрон был сбит в районе Подольска.

В тот же день в МО сообщили ещё о двух попытках атак ВСУ на российские регионы. Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территорией Калужской области, ещё пять беспилотников ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области.

Ранее на той же неделе сообщалось ещё о нескольких попытках атак с использованием БПЛА. 22 декабря дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Курской областью. 21 декабря глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией Суражского района силами ПВО был уничтожен украинский БПЛА. Позднее глава региона заявил ещё о двух уничтоженных беспилотниках ВСУ в этом районе.

Кроме того, 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к административному центру региона был сбит беспилотник.

Наряду с этим 19 декабря в Одинцовском городском округе был уничтожен украинский беспилотный аппарат, следовавший в направлении Москвы. В тот же день было сбито ещё несколько беспилотников ВСУ — в Брянской и Калужской областях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по вопросам внешней политики, прошедшего 27 декабря, высказалась об отсутствии реакции Запада в связи с продолжающимися атаками ВСУ на российские регионы.

«К сожалению, на Западе продолжают цинично закрывать глаза на эти преступления своих киевских подопечных либо просто радуются, как «удачно разместили инвестиции в киевский режим», — сказала она.

В то же время она подчеркнула, что российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств каждого из подобных случаев, чтобы привлечь к ответственности причастных к ним боевиков ВСУ и их командиров, отдававших соответствующие преступные приказы.