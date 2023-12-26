«Чтобы у ребят всегда была горячая еда»: волонтёр из Владикавказа мечтает открыть свою столовую в зоне СВО

62-летняя Венера Гацалова, волонтёр из Владикавказа, делает закатки для бойцов в зоне СВО: соленья, варенья, компоты и аджику разных сортов. Она мечтает открыть поближе к передовой свою столовую, чтобы у бойцов всегда была горячая домашняя еда.

62-летняя жительница Владикавказа Венера Гацалова после начала СВО не смогла остаться в стороне и решила помогать бойцам — делать для них заготовки, чтобы ребята на передовой могли поесть домашнюю еду.

«Я с ранних лет патриотка своей любимой великой страны России, — говорит RT Гацалова. — Я не могу быть в стороне, пока ребята ради нас рискуют жизнью. Думала долго, чем лично я могу помочь нашим солдатам. А потом решила, что буду делать то, что у меня лучше всего получается: готовить домашние консервированные овощи и фрукты. Так и начала делать закатки для бойцов. Они там, в окопах, скучают по домашней еде. Им там нелегко, и я надеюсь, что эти мои небольшие подарки облегчают им жизнь».

Венера Гацалова в начале 2000-х годов работала заместителем председателя Комитета Республики Северная Осетия — Алания по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В 2004 году её назначили заместителем министра Республики по делам национальностей и связям с общественностью. В марте 2006 года Венера стала замруководителя Межрегионального управления ФМС России.

В этой должности, по словам Венеры, она занималась вопросами граждан, пострадавших в результате осетино-ингушского конфликта 1992 года.

© фото из личного архива Венеры Гацаловой

«Я всю свою жизнь занималась проблемами вынужденных переселенцев. Из-за болезни мне пришлось оставить работу. Я перенесла сложную операцию, но энергии у меня много, и я решила направить её на помощь нашим бойцам на СВО. Хочется быть рядом и помогать всячески», — говорит Гацалова.

Женщина всё лето 2023 года консервировала овощи и фрукты для участвующих в СВО.

«Кручу банки каждый день до трёх часов ночи. А закатки у меня самые разные: хрустящие огурчики, приготовленные по особому рецепту, помидоры, салаты из баклажанов, несколько сортов аджики, компоты кизиловые, абрикосовые и персиковые, варенья абрикосовые, яблочные, кизиловые, с орехами и с малиной — на случай, если кто-то заболеет — и многое другое», — Гацалова показывает разложенные по коробкам банки, приготовленные для отправки в зону СВО.

© фото из личного архива Венеры Гацаловой

По словам Венеры, свою продукцию она отдаёт волонтёрам, которые ездят на передовую. А те передают закатки бойцам. Женщина гордится, что бойцы в ответ ей присылают письма с благодарностями и даже видеоролики и фотографии.

«Они такие довольные на этих фотографиях и видео. Я смотрю на них, и мне так приятно становится, что я им хоть чем-то сумела помочь. Мне это так греет душу. Иногда пишут просто: «Ты классная». Называют меня «тётя». Но я рада. Прошу их заказывать мне блюда, которые им больше нравятся, — рассказывает RT Гацалова. — Своей семьи у меня нет и не было: я рано осталась сиротой, воспитывала младших сестру и брата, а потом из-за работы некогда было устраивать личную жизнь. Зато у меня много племянников и племянниц. Как раз муж одной из них прямо сейчас находится в Донбассе».

© фото из личного архива Венеры Гацаловой

Но на закатках Гацалова останавливаться не хочет, она мечтает открыть свою столовую в зоне СВО.

«Я хочу, чтобы у ребят всегда была горячая еда. Мечтаю собрать команду и приносить пользу, — говорит Гацалова. — Мы обсуждали эту идею с моим родственником, который находится в зоне СВО, когда он приезжал в отпуск. Он возглавляет полицейский отряд и охраняет какие-то объекты. Он меня поддержал, сказал, что договорится и даст мне сигнал, когда можно будет приехать. Я уже форму себе заказала. Надеюсь, всё получится».

За неравнодушие женщину не раз награждали почётными грамотами, которые она бережно хранит и очень ими гордится. Венере очень приятно, что её труд оценили не только бойцы, но и командование войсковых частей, а также администрация Владикавказа.

«Пока военная операция не закончится, я не успокоюсь и буду помогать всем, чем смогу. С такими мужественными, храбрыми бойцами мы обязательно победим. Я призываю всех помогать, для меня они не чужие люди, а наоборот, очень близкие, и мы ни на секунду не должны о них забывать. Тогда и победа будет за нами», — говорит Гацалова.