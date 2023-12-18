«Позаботьтесь о моих матери, сестре и брате»: что известно о погибшем солдате, оставившем послание на стене

21-летний солдат Роман Рудаков, оставивший предсмертное послание на стене дома в Марьинке, с детства заботился о слабовидящем брате, а также о сестре и матери. История бойца стала широко известна после того, как СМИ опубликовали фото стены, на которой умирающий русский солдат написал своё имя и попросил поддержать его семью. RT пообщался с учителями и друзьями погибшего бойца, которые рассказали о его детстве, семье и решении защищать Родину.

«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — эту надпись на стене дома обнаружили российские военнослужащие во время зачистки Марьинки в ДНР. Сейчас российская армия проводит последний этап освобождения города, выбивая остатки сил противника.

Послание на кирпиче оставил 21-летний солдат Роман Рудаков. В этом же здании обнаружили тела девяти российских бойцов. По предварительным данным, группа штурмовиков попала в засаду и была окружена. Связь с ними была потеряна, солдаты отказались сдаваться врагу и держали оборону до последнего патрона. Минобороны РФ пока официально не комментировало информацию о гибели группы.

«На него всегда можно было положиться»

Классный руководитель в батайской школе №6, где учился Роман Рудаков, рассказала RT, что больше всего он запомнился ей тем, как заботился о своём брате. В пятый класс Роман пришёл вместе с Антоном (имя изменено), который был слабовидящим. Из-за проблем со зрением мальчику было трудно читать, ему тяжело давались некоторые предметы.

© фото из личного архива

По словам учительницы Марины Фроленко, весь пятый класс Роман опекал брата: следил, чтобы тот сидел на удобном для него месте, доставал все необходимые канцелярские принадлежности и тетрадки. В конце учебного года родители перевели Антона в специализированное учебное заведение, а Роман остался учиться в общеобразовательной школе.

«Воспитанный, вежливый. Глубоко воспитанный человек! Он был настоящим мужчиной — и таким он уже пришёл в пятый класс, когда опекал брата. Мне больше всего запомнилось, как он ненавязчиво, но контролировал каждый его шаг. Старался ему не навязываться, но всегда был рядом», — рассказала Фроленко.

Одноклассники и учителя Рудакова до сих пор отказываются верить в его гибель, добавила собеседница: «Хочется оставить шанс, что всё-таки это не он и всё-таки он жив».

После девятого класса Роман поступил в автотранспортный колледж в Ростове-на-Дону и учился на автомеханика.

«Рома был парнем очень скромным и неразговорчивым. Я даже не могу сказать, что у него были близкие друзья в колледже, он был довольно закрытым. Но при этом не было ученика исполнительнее. На него всегда можно было положиться. Например, на наших субботниках Рома начинал убирать территорию первым, а заканчивал последним. Всегда честно трудился, не отлынивал от работы», — рассказал RT Владимир Радаев, который был куратором Рудакова в колледже.

При этом Роман продолжал помогать семье, которая осталась в Батайске. Так, на каникулах он работал грузчиком, чтобы отправить родным деньги.

«У мамы Ромы было слабое здоровье, он о ней заботился. Даже несколько раз ему приходилось отпрашиваться с занятий: говорил, что надо поехать и помочь маме», — вспоминает Владимир Радаев.

Роману очень нравилось всё, что связано с механикой и автомобилями, о своём выборе будущей профессии он никогда не жалел, добавил собеседник.

«Отличником он не был, учился на три и четыре, но все предметы, которые были связаны с автомеханикой, ему очень нравились. Я ему советовал после окончания колледжа поступать в Донской государственный технический университет», — сказал Радаев.

«Это было в его характере»

Летом 2021 года, сразу после защиты диплома и окончания колледжа, Роман отправился в армию на срочную службу. Вернувшись через год, он успел побыть дома около трёх месяцев: осенью 2022 года ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации.

В своём решении идти на фронт Рудаков не сомневался. Год назад он дал комментарий местному телеканалу, который снимал репортаж о мобилизации.

«Надо Родину защищать, значит. Ну а что делать? Либо они — либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут», — коротко сказал Роман, когда пришёл в военкомат.

Друзья и знакомые вспоминают, что молодой человек ни с кем не обсуждал свою мобилизацию.

«Все, кто его знал, вам скажут, что он был человеком неразговорчивым. В компании он даже особо ничем не выделялся, потому что вёл себя тихо. На самом деле он особо не болтал — просто брал и делал. Вот это было в его характере», — рассказал однокурсник погибшего Денис Гуров.

По предварительной информации, в июле этого года Роман перестал выходить на связь с родными, а затем им сообщили, что он считается пропавшим без вести. По данным СМИ, недавно маму Романа попросили сдать тест ДНК, чтобы опознать тело бойца.

Семья Рудакова сейчас получает огромное количество сообщений от людей и организаций со всей страны, которые хотят помочь родным погибшего солдата. В администрации Ростовской области сообщили RT, что уже связались с матерью и родственниками Романа, чтобы оказать им поддержку.

«Мы с ними на связи. Желающих оказать семье помощь очень много. Но пока справляемся», — сказали региональные чиновники.

Однако, кроме слов поддержки, родные солдата стали получать оскорбления и угрозы. По словам источников RT, после того как информация о подвиге военнослужащего стала общеизвестной, семье стали звонить (в том числе с украинских номеров), угрожать расправой и писать оскорбления.

«Близкие родственники Романа были вынуждены сменить номера телефонов. Они также обратились в полицию с просьбой защитить их», — рассказал собеседник RT.

Друзья и знакомые Романа также организовали сбор средств, чтобы перечислить их семье погибшего бойца.

«Рома не был душой компании, но, вы знаете, за последние сутки мне уже позвонили несколько его однокурсников, которые узнали о его гибели. Попросили узнать, какая помощь нужна, сказали, что готовы поддержать. Все очень переживают и действительно хотят позаботиться о его родных», — рассказал бывший учитель Романа Рудакова.