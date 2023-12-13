«Теперь у нас есть свой угол»: пенсионерке из Мариуполя, спасшей двух внуков, выделили муниципальную квартиру

62-летней Татьяне Тихоновой из Мариуполя, которая в одиночку растит двух несовершеннолетних внуков, выделили муниципальное жильё — договор соцнайма оформили на три года. В марте прошлого года женщина оказалась в числе заложников, которых удерживали украинские националисты в подвале завода им. Ильича. После освобождения Тихонова переехала в Волосово Ленинградской области. Женщина вместе с детьми жила в съёмной квартире, на оплату которой уходила вся её пенсия. Еду семья получала в благотворительных фондах. А из-за ряда бюрократических проволочек женщине было отказано в некоторых социальных выплатах. После публикации RT прокуратура взяла дело Татьяны на контроль.

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62-летней Татьяне Тихоновой, которая растит в одиночку двух несовершеннолетних внуков, после публикаций RT выделили жильё по договору социального найма. До 2022 года семья жила в Мариуполе. После освобождения города от украинских националистов женщина вместе с детьми переехала в Волосово Ленинградской области. При этом на оплату жилья у неё фактически уходила вся пенсия, а еду семья получала в благотворительных фондах.

«После публикаций с нами связалась прокуратура Волосова, начали расследование, по всем вопросам помогают. В итоге нашлась квартира, выделили из манёвренного фонда, хотя раньше, когда я сама в администрацию обращалась, мне сказали, что город не располагает жильём», — сообщила RT Татьяна Тихонова.

Как она уточнила, договор социального найма оформили на три года, ей уже передали ключи. Хотя квартира и требует серьёзного ремонта, Татьяну это не пугает.

«Полы надо менять и санузел, там самовольную перепланировку прошлые хозяева провели, обои клеить, а то стены ободранные. Но уже нашёлся фонд, который готов помочь нам с ремонтом. Главное, теперь у нас есть свой угол — тепло, окна нормальные, — говорит она. — Появилась надежда на эти три года, хоть смогу пенсию тратить на внуков. А то все деньги уходили на жильё. Если бы не благотворительные фонды, которые с едой помогали, уже бы всей семьёй милостыню просили».

Кроме того, прокуратура Волосовского района помогает сейчас Татьяне Тихоновой с оформлением ряда документов на получение положенных ей льгот.

Помогла прокуратура

Ранее RT рассказывал о ситуации, в которой оказалась Татьяна Тихонова из Мариуполя. Женщина растит в одиночку двух несовершеннолетних внуков: десятилетнюю Варвару и шестилетнего Женю. Связь с их матерью, по словам Тихоновой, оборвалась после начала СВО. Где она сейчас находится — неизвестно.

Сама Татьяна вместе с детьми в прошлом году оказалась в числе заложников, которых украинские националисты целый месяц удерживали в подвале завода им. Ильича.

«Поначалу в бомбоубежище ещё ничего было, мы там с соседями просто сидели. А потом к нам пришли азовцы* — и мы фактически оказались в заложниках. Нас отказывались выпускать, оружием угрожали. Только спустя месяц меня за пачку сигарет выпустили. У меня уже нога гнить начала, дети сильно болели. Сказали: да пусть идут, всё равно им умирать уже», — вспоминала женщина.

После освобождения Тихонова с внуками переехала в Ленинградскую область в город Волосово. Как инвалиду первой группы ей назначили пенсию 23 тыс. рублей. Большую часть этих денег женщина была вынуждена была платить за аренду квартиры.

«Квартира обходится в 22 тыс. в месяц — это почти вся моя пенсия. Если бы не помощь благотворительных организаций, мы бы уже на паперти стояли. Я просила, чтобы выделили социальное жильё, но мне отказали. Материнский капитал для покупки жилья тоже не смогла получить. Его только маме готовы выделить, а где её взять», — объясняла пенсионерка.

При этом Тихоновой не выплачивали пенсию за 2022 год, а также отказали в выплате пособий на внуков, поскольку официально их мать не признана без вести пропавшей.

После публикации RT прокуратура инициировала проверку «действий уполномоченных органов в части предоставления всех полагающихся Тихоновой федеральных и региональных выплат».

Как сообщили RT в прокуратуре Ленинградской области, на данный момент ведомство уже вынесло представление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который отказал в перерасчёте пенсии с учётом того, что у Тихоновой на иждивении находятся двое внуков, признав причину отказа не соответствующей закону.

Сейчас прокуратура рассматривает возможность самостоятельно подать иск в интересах Тихоновой о признании родителей детей пропавшими без вести. После этого Татьяна сможет оформить положенные детские выплаты.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.