«Не знаю, как благодарить RT»: пенсионерке из Мариуполя, спасшей двоих внуков, выплатили пенсию

После публикации RT 62-летняя беженка из Мариуполя Татьяна Тихонова, которая в одиночку растит двух несовершеннолетних внуков, смогла получить пенсию за 2022 год, а прокуратура начала оказывать ей содействие в оформлении документов на получение детских пособий. В марте прошлого года женщина вместе с детьми оказалась в числе заложников, которых украинские националисты удерживали в подвале металлургического комбината им. Ильича. После освобождения семья переехала в Ленинградскую область. Однако из-за бюрократических проволочек и невозможности подтверждения того, что мать детей пропала без вести, их бабушке отказывали в ряде выплат.

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62-летняя беженка из Мариуполя Татьяна Тихонова, которая растит в одиночку двух несовершеннолетних внуков, смогла получить пенсию за 2022 год после публикации RT. Кроме того, прокуратура взяла на контроль её ситуацию и начала оказывать помощь в оформлении документов на получение детских пособий.

«Наконец пенсию за 2022 год перевели. Непонятно, почему так долго тянули, что тут уточнять надо? Не знаю, как благодарить RT, такой подарок перед Новым годом! Теперь сможем как полагается праздник отметить, детям подарки куплю. Верю, что все остальные наши проблемы тоже разрешатся», — сообщила Татьяна RT.

Ранее Тихоновой заявляли в Фонде пенсионного и социального страхования РФ, что не могут начислить деньги за 2022 год, поскольку установить дату прекращения выплаты ей пенсии Украиной невозможно в связи с отсутствием почтового сообщения между государствами.

«Ну как такое возможно? Я в России с апреля 2022 года живу, какая украинская пенсия может быть?» — удивляется женщина.

Все деньги уходят на жильё

RT рассказывал, как в 2022 году Тихонова вместе с двумя несовершеннолетними внуками — десятилетней Варварой и шестилетним Женей — оказалась в числе заложников, которых украинские националисты из «Азова»* удерживали в подвале металлургического комбината им. Ильича.

«Они не давали нам выходить на улицу, наставляли автоматы на нас. А у меня нога стала гнить, дети заболели. Нас не выпускали», — вспоминает Татьяна. Вместе с внуками в бомбоубежище она прожила месяц: с 26 февраля по 27 марта.

После освобождения женщина вместе с внуками переехала в Ленинградскую область и сняла квартиру в городе Волосово. И хотя Татьяна одна воспитывает двух несовершеннолетних, ей назначили только пенсию в 23 тыс. рублей, которая практически полностью уходит на оплату аренды жилья. Продукты ей дают благотворительные организации.

«Квартира обходится в 22 тыс. в месяц — это почти вся моя пенсия. Если бы не помощь благотворительных организаций, мы бы уже на паперти стояли. Я просила, чтобы выделили социальное жильё, но мне отказали. Материнский капитал для покупки жилья тоже не смогла получить. Его только маме готовы выделить, а где её взять», — объясняет пенсионерка.

По словам женщины, её дочь с самого начала детьми фактически не занималась — «иногда приезжала навестить их на пару дней», а после начала спецоперации вообще перестала выходить на связь. Предположительно, сейчас она находится за границей.

Прокуратура начала проверку

По ходатайству опеки Волосовский райсуд признал отсутствие родительского попечения над детьми.

«Но всё равно мне в Соцфонде отказали в надбавках. Для этого мать надо официально признать пропавшей без вести, запросить Украину о её местонахождении, а официальное почтовое сообщение между странами прервано. Я одна внуков на себе тащу, мать найти не можем, а формально помощь мне не положена, потому что мать у детей есть», — разводит руками пенсионерка.

После публикации RT прокуратура решила оказать Татьяне Тихоновой правовую помощь в составлении необходимых документов и рассматривает возможность иска в её интересах о признании родителей детей пропавшими без вести.

«Уже связался заместитель прокурора Волосова, просил отправить документы по поиску родителей, надеюсь, наконец всё удастся оформить», — говорит Тихонова.

Также прокуратура начала проверку обоснованности отказов пенсионерке в выплате пособий на детей.

Как сообщили RT в прокуратуре Ленинградской области, в ходе проверки «будет дана оценка действиям уполномоченных органов в части предоставления всех полагающихся Тихоновой федеральных и региональных выплат».

Также в ведомстве отметили, что Волосовская городская прокуратура уже вынесла представление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который отказал в перерасчёте пенсии с учётом того, что у Тихоновой на иждивении находятся двое внуков.

Как пояснили представители прокуратуры, основание для отказа не соответствовало закону.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.