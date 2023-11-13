«Ситуация несправедливая»: спасшая двоих внуков из Мариуполя пенсионерка не может получить пособия на детей

Пенсионерка Татьяна Тихонова из Мариуполя вместе с двумя внуками в марте прошлого года оказалась в числе заложников, которых украинские националисты удерживали в подвале металлургического комбината им. Ильича. После освобождения женщина переехала в Ленинградскую область, где снимает квартиру. На оплату жилья уходит вся её пенсия. При этом оформить пособия на детей она не может, поскольку, чтобы признать их мать пропавшей без вести, надо направлять запрос на Украину.

© Фото из личного архива

62-летняя Татьяна Тихонова — инвалид первой группы, она одна воспитывает двух несовершеннолетних внуков: десятилетнюю Варвару и шестилетнего Женю. До 2022 года семья жила в Мариуполе, при этом внуки с самого начала были на попечении у бабушки. По словам Татьяны, её дочь детьми фактически не занималась — «иногда приезжала навестить их на пару дней». После начала СВО связь с ней оборвалась.

«Возможно, уехала за границу. Телефон, в котором был записан номер дочери, я потеряла, когда бежала в бомбоубежище», — говорит пенсионерка.

Бомбоубежище располагалось под металлургическим комбинатом им. Ильича.

«Мы там с внуками с самого начала прятались, — рассказывает Тихонова RT. — Я как раз только операцию перенесла, и мне приходилось самой себе перевязки делать. А потом к нам в подвал пришли азовцы* — и мы фактически оказались в заложниках. Они не давали нам выходить на улицу, наставляли автоматы на нас. А у меня нога стала гнить, дети заболели. Нас не выпускали».

Вместе с внуками в подвале она прожила месяц: с 26 февраля по 27 марта. Выбраться оттуда, по словам женщины, удалось за взятку.

«Отдала им несколько пачек сигарет, и они сказали: «Пусть идут, всё равно умрут», — вспоминает пенсионерка. — Наверху мы встретили российских военных, и они уже нам помогли. Потом некоторое время мы жили в Новоазовске, а оттуда нас уже перевезли через границу и довезли до Санкт-Петербурга».

«Мы бы уже вышли на паперть»

Сейчас Татьяна Тихонова снимает квартиру в городе Волосове Ленинградской области. Как инвалид первой группы, она получает пенсию 23 тыс. рублей, но почти все эти деньги уходят на аренду жилья.

© Фото из личного архива

«Квартира стоит 22 тыс. Снимать жильё с моими доходами — очень дорогое удовольствие. Если бы не добрые люди и благотворительные фонды, которые помогают с одеждой и продуктами, мы бы уже вышли на паперть с протянутой рукой», — рассказывает женщина.

Специалист по социальной работе фонда «Тёплый дом» Дарья Семёновых, помогающая семье, рассказывает RT, что внуки Тихоновой очень часто болеют.

«Бабушка сама инвалид, недавно перенесла операцию по замене коленного сустава. Предыдущую операцию ей делали за несколько дней до начала военных действий. Женщина не смогла после неё полноценно восстановиться. И сейчас Татьяна тоже не может пройти курс реабилитации, потому что в Волосове нет такой возможности и детей оставить не с кем», — поясняет Дарья.

Сама Татьяна считает, её внукам сейчас нужна помощь психолога. «Конечно, все эти испытания сильно сказались на детях. Бывает, что они кричат ночью во сне. Нам в опеке пообещали, что организуют занятия с психологом, — пока ждём, когда начнут», — рассказывает Татьяна.

Отказали в пособиях и социальном жилье

Как рассказывает Тихонова, она пыталась добиться получения пенсии за 2022 год, но получила отказ, поскольку не была зарегистрирована в Пенсионном фонде ДНР.

«В распоряжении управления отсутствуют сведения о выплате вам пенсии на территории Украины и о дате прекращения выплаты пенсии в связи с прекращением почтового сообщения между государствами», — говорится в официальном ответе ПФР (имеется в распоряжении RT).

Также женщина просила, чтобы ей пересчитали пенсию с учётом того, что у неё на иждивении находятся двое внуков. По ходатайству опеки Волосовским районным судом Ленинградской области был установлен факт отсутствия родительского попечения над несовершеннолетними детьми. Однако это не помогло.

«Хотя мать мы уже давно не можем найти, юридически признать её пропавшей без вести мы не можем, — говорит Татьяна Тихонова. — Нужно подтверждение украинских властей. А для этого необходимо направить запрос на Украину, что в сегодняшней ситуации сделать невозможно. Вот и получается, что внуки на мне одной, а формально из-за того, что у них мать есть, мне никакие пособия не положены».

По этой же причине женщине отказали в получении материнского капитала на покупку жилья. «Материнский капитал может оформить только мама, но где нам её взять?» — вздыхает Татьяна.

Также ей отказали в получении социального жилья. Чтобы на него претендовать, Тихонова должна прожить в городе Волосове не менее пяти лет. Об этом ей сообщили в Волосовском комитете городского хозяйства (ответ имеется в распоряжении RT). Также чиновники уточнили, что в настоящий момент в Волосове в принципе в муниципальном фонде отсутствуют помещения, которые можно предоставить по договору найма социального жилья.

В администрации Ленинградской области на запрос RT не ответили.

«Конечно, эта ситуация несправедливая. Бабушка одна спасла двоих внуков, а теперь вынуждена тратить всю пенсию на жильё. Сейчас я готовлю запрос губернатору Ленинградской области с просьбой предоставить социальное жильё семье. Также буду просить, чтобы рассмотрели меры государственной поддержки семье, находящейся в тяжёлом материальном положении», — сообщил RT первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Михаил Романов.

Он также планирует направить запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по части законности начисления пенсии.

В свою очередь, RT также обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.