«Ни у кого иллюзий быть не должно»: генпрокурор Краснов в интервью RT — о предотвращении коррупции и борьбе с откатами

За последние полгода в России к уголовной ответственности привлечены почти 10 тыс. коррупционеров, среди них есть и высокопоставленные чиновники. Об этом в интервью RT заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, одна из целей работы ведомства — сформировать в обществе нетерпимость к коррупции и приучить граждан не бояться отстаивать свои права. Говоря о работе на международном треке, Краснов подчеркнул, что у Генпрокуратуры РФ постоянно расширяется круг партнёров. ГП заключила более 100 международных соглашений о совместном сотрудничестве в области борьбы с преступностью и коррупцией.

— Игорь Викторович, поскольку интервью приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, в первую очередь хочется спросить, как же в нынешней ситуации обстоят дела в области международного антикоррупционного сотрудничества.

— Несмотря на современные геополитические события, Россия остаётся полноправным государством — участником Конвенции ООН против коррупции. Кроме того, в нашей повестке — участие и в других приоритетных для нас направлениях. Это и Шанхайская организация сотрудничества, и Антикоррупционная рабочая группа БРИКС.

Отдельное внимание уделяем взаимодействию с Межгосударственным советом по противодействию коррупции, функционирующим в рамках Содружества Независимых Государств, очередное заседание которого состоялось в июле этого года в Екатеринбурге. Кстати, оно широко освещалось в СМИ.

Мы используем современные методы обмена информацией о коррупционных проявлениях. По делам, требующим оперативного реагирования, эффективно используется площадка Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов и разработанная для этих целей специальная защищённая коммуникационная платформа.

Например, с её помощью от коллег из Казахстана мы в короткие сроки получили необходимые материалы в рамках антикоррупционной проверки в отношении бывшего госслужащего, который уволен в связи с утратой доверия и привлечён к уголовной ответственности по фактам получения взяток. Не менее широко используется формат двустороннего сотрудничества. Установлены и поддерживаются прямые связи и контакты с зарубежными партнёрами.

В рамках наших договорённостей происходит не только обмен опытом в антикоррупционной сфере, но и успешно пресекаются факты транснациональных коррупционных проявлений, затрагивающих юрисдикцию нескольких стран. К примеру, в ходе взаимодействия с белорусскими коллегами удалось установить, что представители двух российских компаний в целях развития бизнеса, расширения поставок и других преимуществ перед конкурентами регулярно передавали взятки должностным лицам в Республике Беларусь. В результате оперативного обмена информацией между нашими государствами взяточников привлекли к уголовной ответственности в Белоруссии, а мы, в свою очередь, привлекли наши организации, в интересах которых передавались деньги, к административной ответственности, в результате чего они не только заплатили миллионные штрафы, но и на два года вылетели из госзакупок.

Конструктивное взаимодействие складывается у нас и с китайскими коллегами. Летом этого года в Пекине я встречался с заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем. Мы обменялись опытом изъятия имущества, приобретённого на неподтверждённые доходы, и возврата преступных активов из-за рубежа.

Круг наших партнёров постоянно расширяется. К настоящему моменту Генпрокуратурой России заключено более 100 международных двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве в области борьбы с преступностью и коррупцией в частности.

В рамках наших двухсторонних контактов с зарубежными партнёрами мы в обязательном порядке читаем ознакомительные лекции и делимся своими антикоррупционными наработками. Мы практикуем обучение иностранных работников правоохранительных органов в Университете прокуратуры России. В этих целях разработана и постоянно актуализируется специальная образовательная программа, предусмотрена квота для обучающихся иностранцев.

— С международной повесткой понятно. А какие основные задачи в антикоррупционной сфере определены внутри государства?

— В числе приоритетов сегодня — недопущение коррупционных проявлений в сферах оборонно-промышленного комплекса, мобилизации и мобилизационной подготовки, в освоении бюджетных средств, выделяемых для реализации целевых и инвестиционных программ, национальных и федеральных проектов, на финансирование мероприятий в период импортозамещения, а также предназначенных для поддержки населения, стабилизации экономики и развития новых субъектов Российской Федерации.

Та структура коррупционной преступности, которая сложилась на сегодняшний день, её динамика — без резких скачков и провалов — это результат кропотливой ежедневной работы.

Например, если в 2017 году доля выявленных случаев мелкого взяточничества составляла около половины всех взяток, то сейчас они не превышают и трети. При этом возросло число зарегистрированных фактов наиболее серьёзного проявления коррупции — получения взятки.

Продолжается целенаправленная работа по избавлению от всякого рода схем в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок, в том числе связанных с так называемыми откатами. Здесь также отмечается рост выявляемости преступлений, в связи с чем не могу не отметить работу всего правоохранительного блока.

Также хочу подчеркнуть и то, что зачастую серьёзные преступления выявляются непосредственно прокурорами в ходе соответствующих надзорных проверок. Только по итогам первого полугодия по нашим материалам возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел.

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Например, в Ставропольском крае прокурорской проверкой вскрыты множественные факты хищений на сумму более 77 млн рублей, выделенных на закупку жизненно необходимых вещей для участников специальной военной операции. Они совершались организованной преступной группой, созданной одним из высокопоставленных чиновников краевого министерства. На основании собранных прокуратурой края материалов следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело, участники преступной группы, в том числе её организатор, заключены под стражу. Когда мы завершим комплекс всех мероприятий, то этот вид «предпринимательства» если и продолжит у кого-то ассоциироваться с возможностью что-то «заработать», то не иначе как срок вдали от дома и опыт выполнения работ, доселе им неизвестных.

— Говоря о качественной составляющей борьбы с коррупцией, вы имели в виду высокий статус должностных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности?

— Да, разумеется, и это тоже. Только за истекшие полгода к уголовной ответственности привлечены почти 10 тыс. коррупционеров, среди которых и целый ряд высокопоставленных чиновников.

В производстве следственных органов и на рассмотрении в суде находятся уголовные дела о коррупционных преступлениях, по которым привлечены к ответственности бывший губернатор Пензенской области Белозерцев, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва Суге-Маадыр, министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Чахеев, министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Свяченовский, вице-премьер правительства Карелии Лабинов и ряд других.

Завершились вынесением обвинительного приговора с назначением реальных сроков лишения свободы уголовные дела в отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Максименко, начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Кизлыка, председателя правительства Республики Северная Осетия — Алания Такоева, министра культуры Республики Крым Новосельской, заместителя губернатора Белгородской области Глаголева. Перечислять можно долго.

При этом мы не только обращаем внимание на необходимость реализации принципа неотвратимости наказания, но и пресекаем факты необоснованного уголовного преследования. Особое внимание в этом вопросе мы уделяем привлечению к уголовной ответственности предпринимателей и решительно пресекаем незаконное давление на бизнес. Часто волокита по делу или пусть даже непроизвольное, но затягивание расследования — это тоже своего рода давление, порой губительное для хозяйствующего субъекта.

К примеру, в Республике Хакасия без малого год тянулось уголовное преследование бизнесмена, который якобы не выполнил работы по договору с больницей. Прокурор потребовал от следователя соблюдения разумных сроков следствия, оперативного выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по делу. В результате под пристальным вниманием прокурора следователь установил факты, подтвердившие выполнение предпринимателем своих договорных обязательств, что привело к прекращению уголовного дела.

— Расскажите о результатах проверок соблюдения чиновниками антикоррупционных запретов и ограничений.

— К сожалению, запреты нарушают. Не могу сказать, что повсеместно, но такие факты прокурорами выявляются и пресекаются.

В ходе личного приёма в Омске ко мне обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на действия главы администрации одного из муниципальных районов, который организовал проведение аукциона на право аренды земельного участка таким образом, что потенциальным арендаторам было затруднительно подавать заявки. В результате земля была сдана в аренду единственному участнику аукциона, который, как бы написали в фельетоне, по счастливой случайности оказался его давним приятелем (они вместе учились). После вмешательства договор аренды земельного участка расторгнут, а глава районной администрации уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

Это классический случай конфликта интересов на службе, чему, как я уже отметил, по моему поручению прокуроры уделяют большое внимание. Однако особый акцент я бы хотел сделать на запрете владения или пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого влечёт увольнение тех должностных лиц, на которых он распространяется.

Такая мера ответственности, безусловно, оправданна в наших реалиях, в первую очередь исходя из соображений национальной безопасности. Материальная зависимость наших чиновников от иностранных структур недопустима, поэтому в случае выявления фактов игнорирования данных требований закона с нарушителями у нас разговор короткий.

— А бывают ли случаи, когда чиновники пытаются уйти от ответственности путём увольнения по собственному желанию?

— Да нередки случаи, когда проверяемые лица, почуяв запах жареного, стремятся уйти по собственному желанию в надежде избежать увольнения с волчьим билетом.

Например, нам пришлось в судебном порядке «корректировать» волеизъявление одного из региональных министров образования и науки, который в ходе антикоррупционной проверки вдруг срочно решил завершить свою карьеру — казалось бы, успешную. Понятно, что истинной причиной явилось его стремление избежать ответственности за оказание преференций частному детскому саду, в котором учредителем был его отец, а генеральным директором и главным бухгалтером — сестра. В итоге суд согласился с нашими доводами и обязал главу региона расторгнуть трудовой договор по другому основанию — в связи с утратой доверия, что им и было сделано.

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С июня текущего года попытки увернуться от антикоррупционной проверки утратили всякий смысл, поскольку в действующем законодательстве появилась норма, в соответствии с которой материалы незавершённой проверки в случае увольнения проверяемого лица передаются в органы прокуратуры. И мы, если придём к выводу о наличии признаков коррупционного правонарушения, имеем право обратиться в суд с требованием об изменении основания и формулировки увольнения или прекращения полномочий таких изворотливых чиновников.

В качестве примера: в Кабардино-Балкарской Республике прокурором выявлен конфликт интересов в действиях руководителя департамента дорожного хозяйства, сын которого осуществлял трудовую деятельность в подконтрольном ведомственном учреждении. Чиновник сбежал со службы.

Результат прокурорской проверки не заставил себя долго ждать. В суд было предъявлено исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения, в сентябре требования были удовлетворены в полном объёме, в октябре беглец уволен в связи с утратой доверия, а в ноябре — внесён в соответствующий реестр.

— С каждым годом набирает обороты практика изъятия у коррупционеров незаконно нажитого имущества. Поделитесь, пожалуйста, результатами такой работы в этом году.

— Примеры такой работы хорошо известны. Она активно ведётся как в рамках контроля за расходами во взаимодействии с органами профилактики коррупции государственных органов, так и в рамках надзора за оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельностью.

За девять месяцев этого года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 млрд рублей, причём по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 млрд рублей.

Из свежих примеров могу рассказать, как один руководитель управления Федеральной противопожарной службы во многом обошёл своих сослуживцев с точки зрения организации финансового «благополучия».

В течение длительного времени занимаясь организацией тушения пожаров, он стал фактическим владельцем 34 приобретённых на неподтверждённые доходы объектов недвижимости, среди которых квартиры (и не только в Барнауле, где он дислоцировался, но и в Сочи), жилые дома, земельные участки, коммерческие помещения и семь премиальных автомобилей. При этом для управления активами и освоения получаемого дохода понадобилось создать три юридических лица. Общая стоимость указанного имущества и дохода, полученного от его использования, превысила 400 млн рублей. Месяц назад нами в суд предъявлено исковое заявление об обращении всего указанного имущества в доход государства.

Ещё один такой иск неделю назад предъявлен в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одного из окружных управлений столичного главка МВД России, который с целью уклонения от обязанности декларирования своих активов и сокрытия своего реального имущественного положения приобретал объекты недвижимости и транспортные средства, оформляя их на своих близких и доверенных лиц.

Таких примеров масса, и мы будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счёт быть не должно.

— Работа в каких сферах, на ваш взгляд, требует совершенствования?

— В целом федеральное законодательство достаточно полно и детально регламентирует вопросы противодействия коррупции. Но жизнь не стоит на месте, и начиная с декларационной кампании 2021 года для служащих установлена обязанность декларировать цифровые финансовые активы и цифровую валюту, которые признаны имуществом.

Данный вопрос приобретает особую актуальность в свете вступившего в законную силу с 1 августа этого года закона о цифровом рубле как третьей форме национальной валюты. С цифрового кошелька люди смогут делать переводы друг другу, оплачивать товары и услуги по QR-коду, а также переводить цифровые рубли на свои счета в банках.

Механизм получения прокурорами сведений об операциях с криптовалютой находится в стадии формирования, тем не менее, несмотря на определённые технические и правовые сложности, задачи по выявлению таких активов сегодня уже успешно решаются.

Например, прокуратурой Республики Татарстан при содействии регионального УФСБ установлен факт приобретения оперуполномоченным полиции на криптовалютной бирже цифровой валюты на сумму свыше 28 млн рублей. Наряду с этим им были понесены расходы на досрочное погашение ипотечных обязательств и покупку автомобиля на общую сумму свыше 9 млн рублей. Общая сумма расходов более чем в пять раз превысила его совокупные доходы за три года, предшествующих совершению сделок. Сотрудник полиции уволен в связи с утратой доверия, а на рассмотрении в суде находится предъявленный прокуратурой иск о взыскании сумм, эквивалентных стоимости цифровой валюты, отчуждённого автомобиля, и суммы погашенного кредита.

Есть определённые результаты и по уголовным делам, где предметом взятки являлись цифровые активы.

Можно вспомнить нашумевшее уголовное дело в отношении руководителя следственного органа, который получил от подследственных хакеров за непринятие мер по аресту их имущества взятку в биткоинах, эквивалентную более чем 1,5 млрд рублей.

Его вполне можно сделать учебным с точки зрения преодоления различных сложностей, в том числе законодательного характера, как при раскрытии самого преступления, так и при взыскании всей полученной цифровой валюты по иску прокурора.

Кроме того, учитывая активное использование правонарушителями различных финансовых инструментов, Генеральной прокуратурой в рамках соглашений, заключённых с Банком России, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и МВД России, прорабатываются вопросы централизованного получения сведений об операциях физических лиц на финансовом рынке.

В целом спешу расстроить тех, кто планирует и дальше беззаботно прятать свои нетрудовые доходы в цифровых активах. Мы стремительно продвигаемся в вопросах их обнаружения, и рассчитывать на то, что их никто не найдёт, бессмысленно.

— Какие ещё интересные способы противодействия коррупции вы используете?

— Большое значение в этой работе мы уделяем действиям на упреждение, используя средства так называемой правовой пропаганды — антикоррупционного просвещения, которое, как я считаю, должно быть доступно для всех — и служащих, и граждан. Необходимо, чтобы каждый чётко понимал не только цели и задачи антикоррупционной деятельности, но и поощряемые законом модели поведения.

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В Генеральной прокуратуре утверждён специальный Комплексный план мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в рамках реализации которого только Генеральной прокуратурой Российской Федерации в уходящем году проведено более 30 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности.

Приведу для примера учебно-методический семинар, который мы организовали буквально на прошлой неделе для представителей антикоррупционных подразделений всех уровней — от муниципального до федерального, включая госкомпании и организации с долей государства. Он собрал почти 350 участников со всех регионов. Мы в тесном взаимодействии с разработчиками государственной антикоррупционной политики из администрации президента России и правительства Российской Федерации и иных государственных органов разобрали все наболевшие вопросы правоприменения, поступившие из разных уголков страны, и дали соответствующие рекомендации.

Будем продолжать такую работу и дальше.

Мы прилагаем немалые усилия к тому, чтобы изменить сознание людей, сформировать в обществе нетерпимость к любым коррупционным проявлениям, приучить граждан не бояться отстаивать свои права и, если нужно, обращаться за помощью к прокурорам.

Ещё Платон говорил, что воспитание есть усвоение хороших привычек. Поэтому особое внимание мы уделяем работе с молодёжью, с тем чтобы подрастающее поколение ориентировалось только на положительные примеры поведения.

— Кстати, о молодёжи. Интересна тема проведения вашим ведомством Международного молодёжного конкурса антикоррупционных плакатов и видеороликов. Не утратил ли он свою актуальность в свете санкционной политики недружественных государств?

— В этом году география конкурса существенно расширилась. Это ещё раз подтверждает, что наш проект объединяет активную молодёжь из разных стран вне зависимости от каких-либо внешнеполитических и других обстоятельств.

В этом году Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, но открыт он для молодёжи всех государств мира.

Нам очень приятно, что, помимо участников из России и других государств Межгоссовета и стран БРИКС, в этом году прислали свои конкурсные работы молодые люди из Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Индонезии, Ирака, Мадагаскара, Мьянмы, Пакистана и других стран.

Всего на официальный сайт конкурса поступило свыше 11 тыс. антикоррупционных плакатов и видеороликов.

Победителей выбирало международное жюри, и любой желающий может ознакомиться с их работами как на официальном сайте конкурса «Вместе против коррупции!», так и в новостной ленте Единого портала прокуратуры Российской Федерации.

Лучшие работы традиционно освещаются на крупных международных площадках, в том числе в ООН, и всегда вызывают живой отклик. Особенно запоминаются те, которые берут за душу, заставляя задуматься о трагических последствиях коррупции не только для общества в целом, но и для конкретного человека и его семьи.

К примеру, в одном коротком видеоролике представлена судьба человека, однажды позволившего себе слабость — поддаться на уговоры и принять взятку. Он оказывается за решёткой и клянёт себя за то, что своим поступком лишил себя чести и свободы.

Мне кажется, даже самый корыстный человек, посмотрев такой сюжет, лишний раз подумает, стоит ли оно того.