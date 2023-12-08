«Лободу» я не видел уже около двух лет»: двойники уехавших из России звёзд меняют имидж ради корпоративов

Двойники звёзд, неодобрительно высказывавшихся об СВО, столкнулись с отсутствием заказов на новогодние корпоративы. По их словам, им приходится искать других героев для пародий, а организаторам вечеринок — проверять плей-листы и вносить изменения в конкурсы. RT выяснил, как развлекательная индустрия подстраивается под новые реалии.

Марк почти четверть века изображает на сцене Аллу Пугачёву. Однако сейчас он намного чаще выступает в своём втором образе — эффектной темпераментной женщины с внушительными формами по имени Electra. После скандальных заявлений Максима Галкина* и примадонны спрос на двойников «женщины, которая поёт», стремится к нулю. А двойники других артистов, неодобрительно высказывавшихся об СВО, и вовсе остались без работы.

«Я в этой сфере с 1999 года, и могу сказать точно, что если «Пугачёву» ещё хоть как-то зовут на корпоративы, то «Лободу» я не видел уже около двух лет. Мой знакомый — двойник Светланы Лободы, и мы иногда встречались с ним на заказах. Сейчас он уехал с семьёй в Америку, отсутствие работы — одна из причин тому», — рассказывает Марк RT.

Корпоративы возвращаются

Согласно опросу исследовательского центра портала SuperJob, 80% российских компаний собираются провести новогоднюю вечеринку для сотрудников. Каждый третий работодатель уже готовит праздник в ресторане (34%), а каждый пятый (19%) — в офисе. По 2% организаций устроят мероприятие за городом, онлайн или в другом формате. Вместе с тем отказаться от корпоративов в этом году решили в каждой пятой компании.

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий сообщили, что почти все площадки на декабрь были забронированы ещё месяцы назад: «Свободное помещение на предновогодние пятницы, а это самый популярный для корпоративов день, сейчас практически невозможно найти».

При этом в НАОМ отметили, что провести праздник стало дороже в среднем на 20%, а сам формат претерпел изменения. «Поменялся и масштаб. Сейчас основной запрос — праздники на несколько сотен человек. До пандемии было много тысячников, а теперь их практически нет», — отмечают в Ассоциации.

«Проверили все треки»

Хотя, по данным НАОМ, на корпоративы стали реже заказывать двойников артистов, свои поклонники у жанра пародии остаются. «Спрос упал, но не исчез», — заявили RT в одной из компаний, которая занимается организацией мероприятий с участием «звёздных дублёров». Однако формат выступлений пришлось поменять в соответствии с современными реалиями, отмечают представители развлекательной индустрии. Например, как рассказал организатор праздников Александр Кудинов, при подготовке мероприятий теперь тщательно проверяются плей-листы, если они предоставлены заказчиком.

«В прошлом году у нас была неприятная ситуация, — вспоминает он. — В рабочем закрытом чате один из ведущих выложил запись проведённого мероприятия — это у нас обычная практика, видео можно использовать для коллег или для работы над ошибками. В ролике звучала песня Верки Сердючки. Спустя некоторое время видео разошлось по интернету, была жуткая шумиха. После этой ситуации мы тщательно проверили все наши треки, убрали оттуда песни артистов, неодобрительно высказывавшихся об СВО, и с осторожностью работаем с плей-листами клиентов».

По словам Александра Кудинова, поменять пришлось и некоторые развлечения на мероприятиях: «У нас был конкурс, где гостям предлагалось собрать из кусочков портреты звёзд. Но из-за того, что многие артисты из этих карточек попали в списки иноагентов, игру нам пришлось выбросить».

Вячеслав Шнуренко работает в развлекательной индустрии 15 лет и примерно столько же выступает в образе Верки Сердючки. Он также признаёт, что теперь альтер-эго Андрея Данилко совсем не в фаворе, так что на Новый год команда Шнуренко подготовила театрализованное шоу «Емеля» уже без разбитной проводницы.

«Заказов в этом году на Сердючку не было. Хотя люди бронируют новогодние даты уже с октября. Звонят, спрашивают, можно ли заказать Сердючку, но на этом всё. Пришлось переделать программу, сделать русское шоу. Самые популярные двойники сейчас — Филипп Киркоров, Николай Басков и Ирина Аллегрова. У меня мероприятия с ними расписаны уже на весь декабрь», — поделился шоумен.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.