«Спасибо, что вывезли нас из этого ужаса»: беженцы из сектора Газа рассказали об эвакуации в Россию

Из сектора Газа в Россию уже вывезли более 760 человек. Об этом сообщает МИД РФ. Беженцев размещают в ПВР в различных регионах страны. RT побывал в Волоколамске, куда 14 ноября приехала очередная группа эвакуированных.

«В 6:30 утра я проснулся от звука запуска ракет и сразу включил новости, чтобы понять обстановку. Джебалия была всегда одной из самых горячих точек Газы. Мы приняли решение взять всё необходимое и пойти к сестре, где было безопаснее, на первый взгляд», — 53-летний Хаким рассказывает, как 7 октября изменилась его жизнь.

Мужчина жил в Джебалии и работал врачом в больнице в Газе. В начале ноября его вместе с женой (гражданкой России), беременной дочерью и 15-летним сыном эвакуировали российские спасатели.

«Мы умирали от страха»

53-летний Хаким русский язык выучил в юности, когда девять лет жил в Симферополе.

«В 1991 году я поступил здесь в медицинский университет. Во время учёбы познакомился с женой. В 2000 году окончил ординатуру, но мой отец был против того, чтобы я жил в России, поэтому после окончания обучения мы с женой уехали в Палестину, в мой родной город. Я устроился работать лором в больницу в Газе. Так и жили», — рассказывает мужчина.

У него четверо детей: три сына и дочь. Старший, 28-летний сын отучился в магистратуре в Санкт-Петербурге на инженера и живёт в России. Дочь пошла по стопам отца — окончила медуниверситет, стала стоматологом, вышла замуж. Средний сын учится на пятом курсе в медуниверситете в Египте, а младший, 15-летний сын жил с родителями в секторе Газа.

Как говорит Хаким, за 23 года, которые он прожил в Джебалии, такого затяжного и безжалостного конфликта у них ещё не было.

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«Обычно, когда нас Израиль начинал бомбить, мы брали документы, уходили из дома к родственникам, а потом возвращались, — вспоминает он. — К отсутствию электричества в мирное время мы тоже привыкли. Было расписание: в какой-то день дают свет на четыре часа, в какой-то — на восемь, в какой-то — на 12. В больницах, конечно, работали генераторы».

По словам беженца, первые четыре дня после начала конфликта в октябре, они жили у родственников, и от них вместе с женой ездили на работу в госпиталь.

«Рядом с больницей падали ракеты. Израиль говорил, якобы в туннелях есть ХАМАС. Но никаких туннелей за 23 года работы в больнице я не видел. Я почувствовал, что ситуация только ухудшается и мы по-прежнему в опасности. В консульстве нам посоветовали переместиться на юг, куда мы и поехали, — рассказывает Хаким. — Но там было ещё страшнее: бомбардировки участились, мы жили в школе, где находились ещё 50 тыс. человек. Не было еды, воды, электричества. Днём было очень жарко, а ночью мы замерзали. Пришлось даже купить зимнюю одежду. Так мы жили месяц и умирали от страха».

RT

Эвакуация

Через 1,5 месяца после начала военной операции жене Хакима сообщили, что она с семьёй может быть эвакуирована на территорию Египта через КПП «Рафах». После прохождения границы эвакуированные семьи забрали МЧС РФ, помогли оформить документы и на самолёте отправили в Россию.

14 ноября Хаким и его семья приехали в подмосковный Волоколамск.

«Спасибо огромное всем, что вывезли нас из этого ужаса. Спасибо Владимиру Владимировичу, спасибо консульству, что было с нами на связи в любое время дня и ночи. Спасибо МЧС, что встретили нас тут по-королевски, — благодарит Хаким. — Мы очень переживаем сейчас за дочь. Она беременная и через 2 недели должна родить, но её мужа вывезти не смогли — он остался в Газе. В России её положили в больницу, и она каждый день плачет. Не знаем, как решить эту проблему».

Как рассказывает беженец, в ловушке оказались все его родственники, у которых нет связи с Россией и которые не могут покинуть сектор Газа.

«Сейчас погибло столько людей: женщин, детей, стариков. Израиль будто нас наказывает, считая, что мы все поддерживаем ХАМАС, но это не так. Мы просто жили. И я не понимаю, куда сейчас ехать моим близким, которые остались в Газе? Моей сестре 70, брату 76. Они еле ходят. Несколько раз пытались уехать, но начинались обстрелы и приходилось снова возвращаться в дом. Я очень за них переживаю», — вздыхает беженец.

RT

Также Хаким считает, что количество жертв может значительно увеличиться.

«В больницах закончились лекарства. Мы делали ампутацию без наркоза. Вы можете себе это представить?! Сколько людей ранены и если они не будут получать лечение, то могут погибнуть. На днях мне звонил брат. У него было ранение руки средней тяжести, но он не мог получить лекарства 5 дней. Сказал, что может остаться без руки», — рассказывает Хаким.

По его словам, они скорее всего останутся в России. «У меня была идеальная жизнь. Прекрасная работа с женой в одном месте, я отстроил дом, большую дачу и все мои дети получили высшее образование. А теперь придётся всё начинать с нуля, — говорит беженец. — В моём возрасте это очень трудно. Но я привык, что у моей семьи есть всё, поэтому я не могу сейчас сидеть сложа руки, жить на гуманитарную помощь. Я хочу получить гражданство и поскорее устроиться на работу. Мне важно, чтобы моя семья ни в чём не нуждалась».

«Из Волгограда в Газу»

Лидия Саах родилась в Волгограде, там же в 90-е познакомилась с мужем, который приехал учиться из Палестины в Россию.

«Мы поженились в 1994 году, у нас родился сын. В 1997 году мы решили переехать в сектор Газа. Его родители очень тепло меня встретили и всегда относились ко мне, как к дочери. Для меня было это особенно приятно, ведь свою маму я потеряла в 20 лет, — рассказывает RT Лидия.

Её муж работал стоматологом, а она — парикмахером-косметологом в салоне красоты недалеко от дома. В Газе у Лидии родились ещё две дочери.

RT

По словам женщины, жизнь в Газе её устраивала, и если бы не война, они бы не уехали.

«Всё началось 7 октября. Ракет было столько, что мы знали, что будет ответ. И тут нам стали звонить из Израиля и говорить «уходите из своего дома». Они перед бомбардировками всегда звонили и предупреждали, поэтому жертв раньше было немного — у них на всех всё есть. А мы в том доме уже не жили, дочка побежала предупреждать людей. Поэтому так получилось, что самым первым бомбили наш старый дом», — вспоминает Саах.

13 октября женщине позвонили из консульства, сообщили, что 16 октября будет эвакуация и необходимо переместиться на юг.

«Я посмотрела на свой дом и поняла, что я туда уже никогда не вернусь. Мне всё в этом доме дорого и я даже не знала, что с собой забрать. Какие-то вещи я ещё в 1997 году привезла из России, что-то нажили там. Я думала, что нас эвакуируют сразу 16 числа, поэтому мы даже продуктов много не стали брать – забрали только документы и деньги. Я смотрела на дом и плакала», — рассказывает Саах RT.

На юге сектора Газа семья прожила почти месяц. Женщина говорит, что перед их отъездом в секторе Газа начались перебои с поставкой продуктов. «Первое время в магазинах были макароны и сыр, а потом всё пропало. Приходилось стоять по два дня в очереди за мешком муки, из которого родственники мужа делали на углях лепёшки», — вспоминает она.

Лидия говорит, что эта война сломила каждого жителя сектора Газа.

«Они вторглись в нашу жизнь, в каждую семью. Погибли целые семьи. Всё превратилось в руины. Я не понимаю, почему людям не дают жить спокойно. Семья моего мужа – беженцы 1948 года. Они жили на территории Израиля, бежали в Газу и вот их снова выгоняют. Бедные люди, вот куда им? В пустыню?», — возмущается Лидия.

RT

По словам Лидии, они скорее всего останутся в России и начнут строить свою жизнь здесь заново.

«Пока мы морально разбиты. Но надо начинать жить заново. Сын живёт в Волгограде с женой и ребёнком. Предлагает поехать к ним, сказал, что первое время поможет снять квартиру. А мне их напрягать тоже не хочется, ему надо о своей семье заботиться. Поэтому, сейчас придём в себя и будет думать, как жить дальше».