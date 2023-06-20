«Дали сертификат на квартиру, никто не обижает»: как живут в Красноярске беженцы из Херсона

Медсестра из Херсона Елена Бова со взрослой дочерью Полиной прошлой осенью уехали в Россию. Сначала они полгода жили в Анапе, а затем уехали в Красноярск, где сейчас оформляют квартиру по жилищному сертификату. О травле со стороны родных, непростом решении оставить свой дом и о том, как две женщины с домашним питомцем обустроились в Сибири, — в материале RT.

«Сейчас нас расстреляют»

В апреле 2022 года медсестра из Херсона Елена Бова и её дочь Полина (сейчас им 57 лет и 31 год) познакомились и разговорились с военными из ЛНР.

«Украинская пропаганда твердила, что, если мирные жители выйдут на улицу, нас будут бить, убивать, насиловать. Когда мы впервые встретили луганских военных, то моя первая мысль была: «Ну всё, сейчас нас расстреляют». Естественно, никто нас и пальцем трогать не собирался. Солдаты оказались адекватными ребятами. Рассказали, как сами последние восемь лет укрывали своих детей от обстрелов», — вспоминает она в беседе с RT.

В один из дней, когда бойцы ходили по домам и предлагали помощь, Елена была единственной из жителей, кто открыл им дверь. «Сразу же в домашнем чате все начали писать: «Вот дура!» А военные просто спросили: «Что-то нужно?» Мы от помощи отказались, они же нам своё последнее отдадут. Но они нам всё равно потом приносили какое-то угощение», — говорит женщина.

По словам Елены, военные не раз помогали ей и её семье. Соседи Бовы дружбу с бойцами из ЛНР не поощряли: «Когда я брала гуманитарную помощь, мне из кустов шептали: «Фашистка! Нажрёшься теперь». А вскоре отношения ухудшились и с коллегами — я больше не могла поддерживать беседы о том, какие русские плохие и жестокие».

Женщина также вспоминает, что после того, как регион перешёл под контроль Российской Федерации, материальное положение её семьи улучшилось в разы: «До этого коммуналка стоила бешеных денег, на всём экономили, чтобы как-то прожить. Я с учётом вредности работы получала всего 7 тыс. гривен (около 15 тыс. рублей. — RT) и не могла купить диван взамен сломанного — он восемь лет на книжках стоял. А потом пришли в администрацию русские, и моя зарплата стала 62 тыс. рублей. Когда увидела эти деньги, то была в полном шоке. В тот же день пошла и купила новый диван, потому что наконец-то могла себе это позволить».

«Успели в последний момент»

О переезде в Россию женщины не задумывались до конца сентября 2022 года. «Тогда пошло обострение, стрелять начали более активно. Мне стало страшно — не столько за себя, сколько за дочку», — вспоминает медсестра.

Родственников и знакомых у Елены в России не было. Полина долгое время дружила с парнем из Красноярска, так как они играли в одну онлайн-игру. Он и предложил женщинам перебраться в Красноярск, пообещав помочь чем сможет.

© Фото из личного архива

20 октября Елена и Полина взяли клетку с попугаем Рикки, сумку с вещами и уехали из Херсона. «Рикки — наш любимчик, поэтому мы его взяли в первую очередь. Об остальном даже как-то и не думали. Успели уехать практически в последний момент. В семь утра мы проходили паромную переправу у Антоновского моста, по которому в полдень стреляли ракетами, — рассказывает RT Бова. — Доехали до Алёшек, потом до Армянска, оттуда до Джанкоя и там сели в поезд до Анапы».

В Анапе женщин разместили в пансионате. По словам Елены, после завтрака в первый же день они с дочерью вернулись в номер и увидели, что там прибираются.

«Нам стало так неудобно, что у нас, взрослых женщин, ещё и убирают. Пошли в администрацию, предложили свою помощь. Там сказали, что свободные руки всегда нужны, так мы тоже стали наводить порядок в номерах. Неприятно удивила реакция на это таких же, как мы, беженцев. Одни придирались, мол, можно было и два-три раза в день убирать, другие обвиняли нас в том, что мы занялись этим, чтобы деньги лопатой грести. В общем, в такой атмосфере мы проработали неделю, а потом извинились и вежливо отказались. Тем более что нужно было заниматься бумагами», — вспоминает она.

В январе у Елены и Полины были оформлены все необходимые документы: «Нам выдали материальную помощь — по 100 тыс. рублей и жилищный сертификат. Но мы не могли просто так собрать вещи и уехать в Красноярск. Требовалось основание — работа в этом городе или квартира. Мы начали искать, но с жилищными сертификатами поначалу никто не хотел иметь дело».

«Вас сошлют в Сибирь»

Переезд в Красноярск состоялся 30 марта. Семья начала оформлять документы на квартиру, а вот с поиском работы возникли проблемы: без регистрации Елена не могла устроиться в больницу. «Если бы мы сделали временную регистрацию, чтобы я устроилась на работу, то потеряли бы право на жилищный сертификат», — объясняет женщина.

Решить этот вопрос удалось лишь в середине июня. Елена получила сертификат о переаттестации, которую проходила с момента приезда в Красноярск, параллельно вела курсы для подростков по первой медицинской помощи в мирное время. Полина подала документы в вуз, потому что университет на Украине ей пришлось бросить.

«Тогда все учебные заведения перевели на украинский язык, которого Полина не знала. Дочка была вынуждена уехать на заработки в Польшу, там были ужасные условия и отношение к ней. За всю смену даже в туалет не отпускали, а обращались исключительно «курва». Незадолго до начала СВО дочка вернулась домой и стала работать в IT. Но Полина — самоучка, мы хотим, чтобы она всё же получила диплом», — рассказывает RT Елена Бова.

Женщины не жалеют, что приехали в Россию. Но их отъезд не приняли другие родственники, вздыхает Елена: «Когда я уезжала, то всем родным написала, чтобы не волновались. Рассказывала, как живу в пансионате у моря, меня кормят, дали деньги, сертификат на квартиру и никто не обижает. А они начали говорить: «Вы неправильно поступили, вас сошлют в ссылку в Сибирь». Смешно вышло, что мы в итоге сами поехали именно туда. На это родственники стали писать, что там нет газа, света, воды. Я им: «Вы что читаете? Это же город-миллионник!» Ну ничего, заселимся в квартиру, я им видео вышлю, пусть сами убедятся».

Что теперь с домом Елены в Херсоне, она не знает. «Мне не у кого спросить. Когда пыталась интересоваться, получала только грубости в ответ. Знаю только, что в наш дом попал осколок снаряда и квартиру напротив полностью разбомбило. В нашей, видимо, тоже какие-то повреждения есть, — говорит Бова. — Но когда мы получим квартиру здесь, мне та уже будет не нужна. У нас появится жильё, и это уже хорошо».