Задание от куратора: стал известен маршрут наркокурьеров, подозреваемых в причастности к отравлению людей в Астрахани

Как минимум три человека погибли в Астрахани из-за отравления синтетическим наркотиком, 19 человек госпитализированы. Полицейские задержали трёх 18-летних молодых людей, подозреваемых в распространении партии запрещённых веществ. Как выяснил RT, один из курьеров приехал в Астрахань из Москвы через Ставрополь, где он взял партию наркотиков. При этом подозреваемый действовал под контролем куратора, который скидывал ему на карту деньги на междугородние автобусы.

Наркокурьер, задержанный по подозрению в отравлении более 20 человек в Астрахани, распространял метадон под контролем куратора. Ему он отчитывался обо всех своих действиях и просил прислать деньги на дорогу.

Как выяснил RT, вечером 1 ноября 18-летний гражданин Киргизии Нурланбек М. выехал из Москвы в Ставрополь, чтобы там, по заданию «начальника», забрать очередную партию синтетических наркотиков. Деньги на покупку билета на междугородний автобус ему перевёл куратор.

Там он встретился с ещё двумя 18-летними закладчиками: гражданином Узбекистана Ойбеком Н. и гражданином Таджикистана Хусейном М. Оттуда закладчики с партией наркотиков отправились на автобусе в Астрахань. По данным RT, запрещённые вещества продавали с помощью онлайн-магазинов, а передавали покупателям через тайники-«закладки», которые подозреваемые сделали в Ленинском районе города.

19 ноября трое закладчиков отправились в Ставрополь, чтобы продолжать продавать наркотики и там. Однако вскоре их задержали.

Ранее в МВД сообщили, что в Астрахани в результате употребления синтетических наркотиков отравились больше 20 человек. На данный момент трое из них скончались. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору (п. а, ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ). По этой статье задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Во время допроса трое закладчиков признались в сбыте наркотиков. Нурланбек М. заявил, что раньше никогда не занимался распространением запрещённых веществ и согласился на работу, потому что «нужны были деньги». До этого он работал на стройке в Москве, следует из видео допроса, которое опубликовало МВД.

Правоохранители также опубликовали скрины переписки задержанного со своим куратором. Из них следует, что они общались на русском и киргизском языках. При этом в процессе поездки курьера за партией возникли сложности.

Так, 6 ноября куратор написал Нурланбеку и сказал, что ему придется «сделать всё самому». Тот сначала отказался, написал, что с такой работой «что угодно может случиться». Однако кураторы настаивал: «Если ты боишься, как только увидишь любого мента, ты зачем вообще рискуешь и идёшь на такую работу». После этого курьеру приказали пойти к некоему Хурену, потому что «всё спокойно».

После задержания у подозреваемого изъяли в том числе банковскую карту на его имя, на которую куратор переводил деньги на «рабочие» расходы по привязанному номеру телефона.

RT удалось связаться с обладателем номера, однако мужчина заявил, что он не задержан и отказался комментировать, почему его телефон и карта оказались в пользовании у наркокурьера.

Как сообщили в МВД, правоохранители устанавливают и других людей, причастных к распространению партии наркотиков, а также потребителей, которые могли купить опасные вещества: «Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота».

Трое погибших

Минздрав Астраханской области сообщил, что с 17 по 20 ноября в городе госпитализировали 19 больных с признаками отравления синтетическими наркотиками. Все они были в тяжёлом состоянии и с одинаковой клинической картиной. В результате экспертизы выяснилось, что отравление произошло из-за передозировки метадоном.

По данным на вечер 20 ноября шесть пациентов остаются в тяжёлом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести, заявили в ведомстве.

21 ноября в следственном управлении по области сообщили, что в городе погибли три человека от отравления этим же веществом, все они не успели обратиться за медицинской помощью. 19 ноября погибли две 19-летние девушки: тело одной из них обнаружили в подъезде жилого дома, другую нашла мать в своей квартире. Также в квартире в Ленинском районе скончался 29-летний мужчина.

СМИ сообщают, что отравление произошло, потому что наркодилеры под видом мефедрона продавали метадон: этот наркотик дешевле и имеет более сильный эффект, поэтому его употребляют в меньших дозах. При этом сами задержанные курьеры заявили, что не знали о подмене наркотика.